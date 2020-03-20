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Душенов 260. Оружие антихриста предъявлено миру

21:45. 20 марта 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Выдержит ли НАТО удар короновируса? Ядерные боеголовки или воздушные лазеры – кто эффективней? Что ищут наши РЛС «Контейнер» за горизонтом Европы? Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.

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#ДеньТВ #Душенов #ядерноеоружие #лазер #РЛС

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HgrFOeBXqEo

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