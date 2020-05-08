Душенов 267. Война в Европе, НАТО в… тоске
Какая чудо-техника сдерживает НАТО в Европе после пятикратного
сокращения Россией своих сухопутных войск? Чем страшна для супостата русская
противолодочная авиация? Что такое нозофобия – новое страшное оружие мировой
психологической войны? Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.
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#ДеньТВ #Душенов #армия #вооружение #история #авиация #МБР
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Быть человеком — это быть осознающим и ответственным.