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Душенов 267. Война в Европе, НАТО в… тоске

20:06. 8 мая 2020 115 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Какая чудо-техника сдерживает НАТО в Европе после пятикратного
сокращения Россией своих сухопутных войск? Чем страшна для супостата русская
противолодочная авиация? Что такое нозофобия – новое страшное оружие мировой
психологической войны? Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.

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#ДеньТВ #Душенов #армия #вооружение #история #авиация #МБР

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Wu_koT6GkT0

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