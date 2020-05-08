Душенов 267. Война в Европе, НАТО в… тоске

Какая чудо-техника сдерживает НАТО в Европе после пятикратного

сокращения Россией своих сухопутных войск? Чем страшна для супостата русская

противолодочная авиация? Что такое нозофобия – новое страшное оружие мировой

психологической войны? Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Wu_koT6GkT0