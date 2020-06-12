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Душенов 272. 100 мегатонн в Арктике, и Сибири кирдык

23:56. 12 июня 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tb0AWutomuE

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