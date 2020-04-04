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Душенов 262. Пандемия или биологическая война?

00:20. 4 апреля 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Чем для мира стал новый вирус. Как Пентагон обманывает миллиарды зрителей своими мнимыми успехами? Какие возможности откроют нашей стратегической авиации программы её глубокой модернизации? Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.

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#ДеньТВ #Душенов #оружие #космос #авиация #флот

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z4LeB-BqNoI

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