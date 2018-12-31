2018-й — год русского оружия

Военные итоги года подводят американские генералы.

1 марта 2018 года президент Путин представил всему миру новейшие образцы русского стратегического гиперзвукового оружия «Кинжал», «Авангард» и «Сармат», лазерный комплекс «Пересвет», крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник» и стратегический подводный беспилотник «Посейдон». Это стало, без всякого сомнения, главным событием года в военно-политической, военно-стратегической и военно-технической области.

Менее чем через три недели, 18 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Россия становится всё более непредсказуемой и агрессивной. Ситуация показывает, что со стороны Москвы возникают дополнительные угрозы, на которые альянсу необходимо найти ответы.

Мы пересмотрим свой подход в отношении России. Мы должны быть бдительными и решительными».

А ещё через два дня, 20 марта 2018 года, глава Стратегического командования вооружённых сил США, генерал Джон Хайтен, на слушаниях в американском сенате сказал: «Россия продолжает бросать нам вызовы, требующие решительности и постоянной концентрации внимания.

Шаги России в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — это призыв рассматривать ее в качестве глобальной военной державы. Новые вооружения, представленные Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, направлены на то, чтобы запугать США и наших союзников и принудить нас действовать так, как хотелось бы Москве.

Соединенным Штатам пока нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. У нас нет защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас».

Спустя 8 дней, 28 марта, Хайтен вновь вернулся к этой теме, заявив: «Идёт гонка вооружений. Гиперзвуковой потенциал русских является для нас значительным вызовом.

Нам потребуется совсем другой набор приборов обнаружения для того, чтобы хотя бы видеть их гиперзвуковые угрозы. Сейчас мы их не видим. Нынешнего поколения спутников и радаров недостаточно для того, чтобы заметить гиперзвуковые ракеты. И наши противники знают об этом.

У нас нет обороны, которая могла бы воспрепятствовать применению ими подобных вооружений против нас, поэтому, чтобы сдержать Россию, нашим ответом может быть только угроза массированного ответного ядерного удара».

На этом фоне особенно тревожным для США стало заявление китайского министра обороны Вэй Фэнхе, сделанное 4 апреля, во время его визита в Москву.

Он сказал: «В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие.

Мой визит был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Китайская сторона приехала, чтобы дать знать американцам о тесных связях вооруженных сил Китая и России, особенно в нынешней непростой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас».

В свою очередь, начальник Генерального штаба Вооружённых сил России, генерал Герасимов, 24 апреля 2018 года так оценил сложившуюся обстановку: «Сегодня определяющее влияние на развитие военно-политической обстановки в мире оказывает стремление Соединенных Штатов Америки не допустить утраты глобального лидерства, сохранить однополярный мир любыми средствами, включая военные.

Это противоречит интересам России, которая не приемлет диктата и выступает за справедливое мироустройство…

Вследствие этого резко активизировалось межгосударственное противоборство. Действительность показывает, что экономические, политические, дипломатические и другие невоенные меры со стороны Запада в отношении неугодных государств без колебаний подкрепляются угрозой применения военной силы или прямым ее использованием…»

В свою очередь, министр обороны США Джеймс Мэттис, как бы отвечая на слова генерала Герасимова, 30 октября недвусмысленно заявил:

«В качестве главного источника враждебной США силы я рассматриваю Россию и ее ядерный арсенал.

Именно Россия должна находиться под нашим пристальным наблюдением, и именно на ее действия надлежит жестко реагировать. Россия добивается господства по всей своей периферии, для чего сеет хаос в других странах.

Москва хочет управлять экономиками, международными связями и вопросами безопасности всех стран, которые ее непосредственно окружают».

Этот нехитрый тезис американского министра обороны творчески развил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

Со всей генеральской прямотой он рубанул так:

«Россия является для нас главной угрозой. Она утверждает, что является сверхдержавой, и хочет, чтобы к ней относились, как к сверхдержаве. Русские очень опасны, и я очень этим обеспокоен.

Они ведут себя крайне безответственно: манипулируют информацией, модернизируют свою армию, повышают мобильность своих ударных подразделений. Они угрожают ядерным ударом европейским странам, таким как Дания, Швеция или Румыния».

А для непонятливых ещё добавил: «С русскими невозможно договориться. Россия всегда в состоянии войны. За последние 500 лет русские уважали только силу. Они презирают слабость. Когда они видят, что мы не готовы, каждый раз они пользуются этим.

Сегодня их оружие — дезинформация, вмешательство в выборы, экономическое давление, угрозы применения силы.

Им нельзя верить. Любому заявлению любого высокопоставленного чиновника российского правительства грош цена. Вести с ними осмысленный разговор сложно.

Они угрожают США и НАТО, они хотят подорвать самый успешный альянс в истории. Русские хотят, чтобы мы потеряли веру в наши институты, в избирательный процесс, в свободные СМИ. И мы вынуждены защищать себя от такой русской угрозы…»

Типа, все на борьбу с ордами русских варваров, готовых залить кровью белый и пушистый, миролюбивый и цивилизованный Запад! Впрочем, скоро в этот истеричный милитаристский вой американских ястребов стали вплетаться какие-то странные, грустные нотки.

Так, 13 ноября 2018 года уже упоминавшийся генерал Джон Хайтен, командующий Стратегическим командованием, выступая в Гарвардском университете, сказал: «Когда представители Конгресса спрашивают меня, что у нас есть для реализации стратегии национальной безопасности, я отвечаю: ничего нового. То же самое, что было в прошлом году и ещё годом раньше.

Вы спросите: как удержать необходимый уровень безопасности? Мой совет выглядит так: нам нужно иметь силу, которая могла бы реагировать на любую угрозу, существующую в современном мире. Эта сила — ядерная триада.

У русских — мощная триада, которая нацелена на нас. А если у меня нет такой триады, то я не могу гарантировать возможность нанесения ответного удара. Это означает, что я не могу дать гарантий безопасности нашей страны.

Вы говорите, что полноценное развитие ядерной триады Соединённые Штаты могут не потянуть? Знаете, что — в таком случае у меня есть для вас рецепт: садитесь за стол переговоров с русскими.

Тогда 1550 боеголовок по договору о СНВ-3 — это неправильное число. Возможно, хватило бы и 1400. В общем, если вы действительно хотите сэкономить средства, то измените степень угрозы для США со стороны России…»

Этот же генерал, кстати, ещё в июне 2016 года, оценивая боеготовность стратегических ядерных сил США, с тревогой отмечал: «Скорость модернизации ядерных сил США является неприемлемой.

С 2029 по 2032 годы нам необходимо ввести в строй новое поколение межконтинентальных баллистических ракет, подводных ракетоносцев, бомбардировщиков дальней авиации и ядерных крылатых ракет воздушного базирования. А также внедрить новые технологии командования и управления. Но мы уже не успеваем к этим срокам…

А ведь время не ждёт. Наши ядерные крылатые ракеты воздушного базирования еще работают, но каждый день — это героическая борьба техников и инженеров за их исправное и безопасное функционирование.

Мы хотим заменить старые ракеты на новые, но у меня есть сомнения, что даже эти новые ракеты смогут стать эффективным инструментом сдерживания России и Китая…

С таким же пессимизмом я смотрю на обозначенные сроки модернизации всей нашей ядерной триады.

Текущая программа по замене межконтинентальных баллистических ракет «Минитмэн III» на ракеты нового поколения оценивается в 84 миллиарда долларов. Планируется размещение 400 ракет, но на полноценное боевое дежурство они встанут не раньше 2035 года. Такая же ситуация и с новыми подводными лодками.

Я считаю, что виноваты в этом все: политики и военные, финансисты и производители оружия. Все являются частью процесса и несут ответственность за срыв сроков перевооружения ядерных сил США.

Надежность наших систем вооружений уже неприемлема, и с каждым годом ситуация будет становиться все хуже. Я беспокоюсь, что наша нация не сможет двигаться достаточно быстро, чтобы не отставать от наших противников».

Так-то вот! Воинственные заявления Дяди Сэма и истеричный милитаристский угар его наиболее «отмороженных» генералов всё чаще сталкиваются с суровой реальностью. А в этой, очень неприятной для Вашингтона реальности военная мощь России постоянно растёт, а возможности Пентагона, наоборот, неумолимо сокращаются.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

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Константин Душенов