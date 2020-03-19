Утраченные сокровища Империи: самые красивые тиары Романовых (и где они сейчас).
Судьба тиар российской императорской фамилии, как, впрочем, и других украшений Романовых, сложилась незавидно – если не сказать трагически. Некоторым образцам русского ювелирного искусства повезло: одни попали в частные руки практически невредимыми, другие нашли для себя новых хозяек голубых кровей (например, британскую королеву Елизавету II), а на одну из них даже может взглянуть любой желающий, оказавшийся на выставке Алмазного фонда.
Впрочем, дошедшие до наших дней тиары и диадемы российских императриц и великих княгинь – это лишь крупицы утраченного драгоценного наследия Романовых. Многие украшения императорской семьи – а их было немало – были разобраны и распроданы советским правительством на аукционах или же бесследно утрачены. Всегда богато украшенные, помпезные, по-своему трактующие европейскую моду, – романовские тиары было практически невозможно спутать с украшениями других королевских домов: неслучайно многие такие убранства впоследствии получили романтичное название tiare russe или же более неудобное для европейцев – kokoshnik. Так же до сих пор величаются даже современные тиары, которые по форме напоминают традиционный русский головной убор.
Так как же трактовали европейскую моду на тиары придворные ювелиры Романовых? Показываем на примере самых красивых и величественных царских диадем.
Tiare russe.
Так что же такое классическая русская тиара, которая вдохновляет коронованных особ и ювелиров по всему миру вот уже не одно столетие? Сами по себе, такие диадемы представляют собой гибкие ободки, из которых будто рассеиваются бриллиантовые «лучи». На Западе такой вид тиар иногда называют франж – дословно «бахрома». Но, строго говоря, суть их одна и та же.
Главная прелесть таких украшений в их универсальности: русские тиары создавались таким образом, чтобы их можно было носить и самостоятельно, и нашивать на кокошник, и надевать как ожерелье. Считается, что такие тиары вошли в моду при дворе Николая I. Сегодня убранства, выполненные по образу и подобию tiare russe, можно найти практически во всех монархиях мира – от монакской и до японской.
Говоря о том, каким модным влиянием обладала российская царская семья, нельзя не рассказать об истории появления собственного «кокошника» у британской королевской семьи. Известное убранство, в котором часто можно видеть Елизавету II, впервые было подарено английской принцессе Александре Датской – будущей королеве Великобритании. Это был подарок от группы придворных аристократок, желающих удивить принцессу Уэльскую по случаю ее серебряной свадьбы с наследником престола. Когда же Александру спросили, что бы она хотела получить, Ее Высочество рассказала об очень модной тиаре, которую носят в России, – о кокошнике.
Александра знала, о чем говорит: такие кокошники носила ее родная сестра – российская императрица Мария Федоровна.
Для британской принцессы ее собственную tiare russe изготовили в Garrard. Если взглянуть на портреты двух сестер в бриллиантовых кокошниках – будущей королевы Англии и российской императрицы, то можно еще раз удивиться, какой же силой обладают гены монарших особ. Впрочем, Александра Датская все равно носила свою тиару, скорее, на подобие коронета, чем традиционного кокошника. Досадную ошибку будут исправлять уже Мария Текская и ее потомки.
Сложно посчитать, сколько именно таких тиар было в коллекции Романовых. Если взглянуть на портреты двух последних императриц, а также на фото изъятых большевиками царских драгоценностей, то можно увидеть, как минимум, две такие диадемы: одну с более острыми «лучами» и вторую – с более округленными. Возможно, каждая императрица владела собственными образцами. Что случилось с этими тиарами после Революции, точно неизвестно: возможно, их функция трансформера сослужила им плохую службу, ведь таким образом их было легче разобрать и распродать по частям.
Диадема Марии Федоровны.
На западе ее еще любят называть «русской подвенечной тиарой», и неспроста – именно в ней выходили замуж несколько поколений императорских невест, начиная со второй половины 19 века. Девушки надевали эту треугольную диадему вместе с императорской венчальной короной и прочими украшениями, выдававшимся им специально к свадьбе. В своем роде это была уникальная традиция: в то время как европейские невесты приветствовали разнообразие (например: «Свадебные тиары британской королевской семьи»), русские доводили преемственность своих подвенечных образов до абсолюта.
Впрочем, изначально эта тиара изготавливалась совсем не как подвенечное украшение. Ее условным годом «рождения» считают 1800 год, создателем – Якова Дюваля, а первой владелицей – Марию Федоровну, супругу императора Павла I. Как пишет в одной из своих книг искусствовед Лилия Кузнецова, изначально диадема также была украшена свисающими у висков нитями – на манер древнерусских рясн. Чистейшие бриллианты разного калибра и огранки были привезены из Индии и Бразилии, а их совокупный вес составлял около 1000 карат!
Центральный ряд представляет собой подвижно свисающие бриолеты, резво качающиеся при малейшем движении головы. Впрочем, главным «героем» украшения остается всего один, солирующий бриллиант нежно-розового цвета весом в 13.35 карат. Изначально редкий экземпляр был вставлен в основание, на дне которого располагалась цветная фольга – излюбленный прием ювелиров тех лет, за счет чего бриллиант казался кроваво-красным. Лишь много лет спустя был обнаружен истинный цвет камня, уловить который неподготовленному глазу едва ли легко.
Этой диадеме очень повезло: она удачно пережила Революцию, и сегодня является ценнейшим экспонатом Алмазного фонда в Кремле. Взглянуть на нее можно и сегодня. Опыт уникальный, учитывая, что диадема Марии Федоровны – единственная оригинальная тиара Романовых, находящаяся в России (по крайней мере, официально).
«Колосья».
Еще один шедевр, сделанный мастерской братьев Дюваль для императрицы Марии Федоровны – к тому времени уже вдовствующей. Эта диадема была одной из любимейших у Ее Величества – что, впрочем, немудрено: убранство отличалось не только оригинальностью, но и филигранностью исполнения. Композиция состояла из шести изящных золотых колосков, стремящихся к центру, между которыми буквально прорастали витиеватые, будто кружевные, стебли льна. Стоит ли даже говорить, что рисунок поражал своей реалистичностью.
Вся тиара была полностью инкрустирована чистейшими бриллиантами, а в ее центре красовался огромный, 37-каратный, лейкосапфир – прозрачный, с едва различимым золотистым оттенком. Как нетрудно догадаться, этот камень символизировал солнце.
Вообще, символизм тиары удивителен. Колосья и лен – знаковые богатства России, и, возможно, не существовало более уместного образа для ювелирных украшений дам из правящей династии.
Говорят, что эта диадема очень ценилась императорской семьей, впрочем, спустя столетие уже новая власть не придала «Колосьям» какой-либо исторической или художественной ценности – и продала ее на лондонском аукционе «Кристи» в 1927 году вместе с другими царскими драгоценностями. Ее дальнейшая судьба неизвестна, однако в 1980 году советские ювелиры (В. Николаев, Г. Алексахин.) постарались воссоздать утерянное украшение – и создали реплику из золота, платины и бриллиантов, которая получила название «Русское поле». Эта тиара, конечно же, отличается от оригинальной: в ее центре сверкает золотистый бриллиант, рисунок кажется «крупнее», а общий размер убранства – меньше. И все же эта работа дает прекрасное представление о том, как выглядела первоначальная диадема Марии Федоровны. Полюбоваться на реплику также можно в Алмазном фонде.
Жемчужная диадема.
Для удобства ее любят называть «Русской красавицей», однако это название не совсем корректно. Да, «Русская красавица» действительно существует – но, как и в случае с «Русским полем», она – только лишь реплика, искусно воссозданная ювелирами В. Николаевым и Г. Алексахиным в 1987 году. Впрочем, источник вдохновения советских мастеров вполне реален: им стала бриллиантовая тиара с подвесными жемчужинами, изготовленная по заказу императора Николая I для его супруги Александры Федоровны. Автором драгоценного шедевра, который в наши дни не может не вызывать ассоциаций с Кембриджскими «Узелками любви», стал придворный ювелир Карл Болин.
История этого убранства захватывающая: жемчужную диадему авторства Болина можно считать своеобразным символом тогдашней моды на все русское и нарочито национальное, буквально навязанной столичным модницам «сверху». По своей форме тиара напоминала типичный кокошник, а ее самым узнаваемым элементом стал стройный ряд из 25 крупных натуральных жемчужин, отобранных Болиным из «ненужных» коронных драгоценностей (в «Русской красавице» мы видим уже искусственный жемчуг).
Убранство мгновенно стало числиться коронной драгоценностью, однако великолепие ее было столь велико, что предпоследняя российская императрица, Мария Федоровна (жена Александра III) в определенный момент даже стала хранить ее в своих покоях. Как пишет историк-искусствовед Лилия Кузнецова, диадема лишала дара речи даже иностранцев: так, по ее мнению, в начале 20 века именно этим венцом вдохновлялся дом Cartier, когда создавал собственный жемчужно-бриллиантовый кокошник, известный на весь мир.
В 1919 году Мария Федоровна бежала из России, прихватив с собой исключительно повседневные украшения. Самые же драгоценные образцы, включая тиару Болина, были присвоены большевиками и впоследствии проданы на аукционах – так, жемчужная диадема ушла с молотка «Кристи» в 1927 году. Считается, что украшение было куплено фирмой Holmes & Co., а затем перепродано 9-му герцогу Мальборо (двоюродному брату Уинстона Черчилля), который приобрел русскую тиару для своей второй жены Глэдис Мэри Дикон.
Правда, в Великобритании убранство пробыло недолго – в конце 1970-х оно вновь было выставлено на торги, и на этот раз его владелицей стала сама… Имельда Маркос, Первая леди Филиппин. Считается, что Имельда не имела ни малейшего понятия о том, какой невероятной историей обладает эта вещица. Некоторые даже считали, что Первая леди разобрала тиару. Впрочем, сегодня известно, что «кокошник» цел и находится в Центральном банке Филиппин, ожидая, как говорят, очередного аукциона. Вернется ли прообраз «Русской красавицы» когда-нибудь в Россию?
Владимирская тиара.
Не менее громкая и остросюжетная история охватывает и тиару, названную Владимирской. Это убранство знают многие, ведь сегодня его хозяйкой является чуть ли не самая знаменитая женщина в мире – британская королева Елизавета II, которая в свою очередь получила ценное убранство от своей бабушки, королевы Марии Текской, известной любительницы дорогих украшений. Но как же русская тиара попала в Англию?
Великолепное убранство, представляющее собой изящное переплетение из 15 бриллиантовых колец, в центре которых свисает по одной массивной грушевидной жемчужине, – это очередное творение мастерской Болина. Его придворным ювелирам в 1874 году заказал великий князь Владимир Александрович – сын императора Александра II – для своей невесты Марии Павловны в качестве подарка на свадьбу. По имени великого князя теперь и называют тиару – Владимирской.
Мария Павловна обожала разного рода драгоценности, а ее двор был одним из самых богатых в России – что, как говорят, сильно беспокоило действующую императрицу, Александру Федоровну. К тому моменту, как грянула Революция, Великой княгине удалось скопить огромную коллекцию фамильных украшений. Их большая часть осталась в ее основной резиденции – Владимирском дворце. Однако делиться своими сокровищами с большевиками Мария Павловна, мягко скажем, не желала.
Придворные связи Великой княгини сослужили ей хорошую службу: видя отчаяние Марии Павловны, один из близких друзей ее семейства, антиквар и дипломат Альберт Стопфорд, который, как говорят, также тайно работал на британскую разведку, проник в покои княгини во Владимирском дворце и вывез из Петербурга в Лондон большую часть ее драгоценностей. В том числе и бриллиантовую тиару.
После смерти Марии Павловны украшения отошли ее дочерям. Тиара досталась младшей Елене – на тот момент уже супруге греческого принца Николая. Дочь Елены, принцесса Марина, кстати говоря, станет женой герцога Кентского Георга, дав начало известной ветви Виндзорской династии, к числу которых сегодня принадлежат, к примеру, принцесса Майкл Кентская или же леди Амелия Виндзор. Однако до Кентских диадема так и не дойдет – испытывая недостаток в деньгах, Елена продаст Владимирскую тиару королеве Марии Текской.
Британская монархиня, несмотря на приличную коллекцию драгоценностей, полюбит новую тиару сердечно: уже после покупки она принесет убранство в мастерскую Garrard & Сo, где жемчужины сделают съемными, а в качестве альтернативы для них подберут каплевидные изумруды – так называемые, «Кембриджские камни». После смерти Марии Текской тиара отойдет ее внучке – королеве Елизавете II, которая и носит ее до сих пор и с жемчужинами, и с изумрудами, и даже «пустой».
Большая бриллиантовая диадема с жемчугом.
Вот уж где русский стиль проявился во всем великолепии. Всегда выигрышное сочетание бриллиантов и жемчуга, элементы популярного в 19 веке стиля lover’s knot и, конечно же, традиционная форма кокошника, – все это объединилось в роскошной Большой бриллиантовой диадеме. Она была изготовлена в начале 1830-х годов, предположительно, придворным ювелиром Яном Готтлибом-Эрнстом для императрицы Александры Федоровны, жены Николая I, – возможно, из старых украшений Марии Федоровны, завещавшей всю свою богатую коллекцию драгоценностей потомкам.
Размер этой тиары поражает: 113 жемчужин разного размера и несколько десятков бриллиантов расположились на драгоценном каркасе высотой в полголовы.
Александра Федоровна была первой хозяйкой диадемы, и, по иронии судьбы, последней владелицей тоже стала Александра Федоровна – только уже супруга Николая II. Императрице убранство пришлось особенно по душе – как, впрочем, и все нарочито «русское». При ней же украшение и приобрело мировую известность: так, именно оно венчало голову Ее Величества на открытии I-й Государственной думы.
Диадема, таким образом, безусловно, представляла большую историческую ценность – но не для всех. После Революции она пропала со всех радаров и, предположительно, была продана на аукционе (возможно, все на том же «Кристи» в 1927 году) – не исключено, что для того, чтобы найти покупателей, новые власти разобрали тиару на части.
Сапфировая тиара.
История этой диадемы так же остросюжетна и интересна, как и история Владимирской, ведь она в свое время тоже принадлежала Великой княгине Марии Павловне, сумевшей, благодаря своей дружбе с английским дипломатом, вывезти свои сокровища из России.
Массивный кокошник, туго усеянный бриллиантами и украшенный массивными сапфирами, – украшение фамильное, перешедшее в семью Великих князей из коллекции жены Николая I, Александры Федоровны. Некоторые считают, что это убранство – это, по сути, переделанная диадема Ее Величества, которую император преподнес ей в честь их восшествия на престол в 1825 году. По другому мнению, в массивный кокошник вошли лишь сапфиры из коллекции императрицы.
Так или иначе, часть драгоценностей Александры Федоровны перешла по наследству ее внуку, Великому князю Владимиру Александровичу, который и преподнес их своей любимой жене. Кокошник, фотографии которого дошли до наших дней, сделали (или переделали) в Cartier в конце 1900-х годов. Диадема стала частью роскошной парюры, в которую также входили серьги, ожерелье и брошь.
От гнева Революции эту драгоценную тиару также спас уже известный нам Альберт Стопфорд, тайно вынесший драгоценности Великой княгини из ее будуара. Но если новой владелицей Владимирской тиары станет (в конце концов) королева Великобритании, то сапфировый кокошник купит другая королева – румынская.
По матери королева Мария была тесно связана с Романовыми. Когда разразилась Первая мировая война, румынская королевская семья переслала на сохранение в Кремль многие свои украшения (как, впрочем, и весь золотой запас своей страны). Как несложно догадаться, это была большая ошибка, цена которой оказалось слишком высока. После Революции новое правительство конфисковало королевские драгоценности.
Королева Мария потеряла практически все свои украшения, в том числе и старинные фамильные тиары. Конечно, у ее семьи было достаточно средств, чтобы компенсировать потерю, но, естественно, ни одна новая диадема не могла заменить Марии драгоценности, которые передавались из поколения в поколение. Тогда-то, скорее всего, у королевы Марии и ее родственницы Марии Павловны и возникла идея взаимовыгодного обмена. Первой нужны были фамильные богатства, второй – деньги. Так, сапфировый кокошник Великой княгини стал собственностью румынской королевской семьи.
Королева Мария с тиарой почти не расставалась, передав ее впоследствии своей младшей дочери Илеане в честь свадьбы. Так кокошник и оставался в королевской семье, пока румыны не почувствовали грядущую войну и политические перемены в собственной стране. На этот раз отправить украшения на сохранение было решено в Великобританию.
После окончания Второй мировой войны монархия в Румынии фактически доживала свои последние дни. Королевскую семью изгнали из страны. Принцесса Илеана с тиарой своей матери отправилась в США, где и продала ее неизвестному покупателю в 1950 году. Судьба ее с тех пор неизвестна.
И еще несколько восхитительных тиар Романовых:
Диадемы с менее впечатляющей или изученной историей, но ничуть не уступающие прочим украшениям в величественности и красоте. Смотрим и любуемся.
Сапфировая диадема Марии Федоровны.
Массивная тиара, изготовленная для супруги Павла I, переходила по наследству долгие годы. По словам Лилии Кузнецовой, украшение было создано все тем же Яковом Дювалем. Основной рисунок диадемы – лавровые листья, что относит нас к модному в тот период стилю классицизма. Украшение полностью инкрустировано бриллиантами, однако главными героями тиары остаются пять крупных сапфиров разной огранки. Вес центрального камня – 70 карат. Судьба тиары после Революции все еще не известна.
Лучистая диадема Елизаветы Алексеевны.
Необычная V-образная форма этой тиары относит нас к стилистике сказочной, особенно боготворимой в конце 19 века. Впрочем, сама диадема была сделана гораздо раньше – в начале 1800-х годов, и в те времена ювелиры предпочитали опираться на стиль ампир. Ее первой владелицей была императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I. По свидетельству Лилии Кузнецовой, после ее смерти диадему слегка видоизменили, дабы не вызывать ассоциаций с прежней владелицей. После Революции лучистую тиару, скорее всего, продали.
Изумрудная тиара Александры Федоровны.
Изготовленная специально для супруги Николая II, эти тиара выполнена в довольно оригинальной для Романовых стилистике, вызывающей ассоциации не столько с русской ювелирной традицией, сколько с французской. Рисунок убранства представляет собой чередующиеся арки и банты.
Центральный изумруд для него был найден в далекой Колумбии и весил 23 карата. Тиара была трансформером, что, скорее всего, и предопределило ее судьбу после убийства царской семьи – в 1920-х годах изумрудный венец Александры Федоровны был продан.
Диадема Кехли.
Эту великолепную тиару, сапфирово-бриллиантовый рисунок которой часто любят сравнивать с праздничным фейерверком и с традиционными геральдическими лилиями, создали в другой ювелирной фирме при дворе Романовых – Кехли, названной по фамилии ее основателя.
По ней же теперь называют и эту тиару, изготовленную специально для последней императрицы России – Александры Федоровны. Диадема была частью большой парюры, однако после Революции ничто из драгоценного сета новые власти не пожалели – и продали все на аукционе в 1920-х годах.
Жемчужная диадема Марии Федоровны.
По своей форме это убранство напоминает, скорее, корону, чем тиару, а самым впечатляющим элементом в нем по праву считаются массивные продолговатые жемчужины.
Очень геометричный и лаконичный бриллиантовый орнамент редко встретишь в романовских драгоценностях. Если подключить воображение, то в рисунке можно угадать букву «М» – по имени императрицы Марии Федоровны, для которой украшение и изготавливалось изначально. Это убранство входило в состав драгоценной парюры, судьба которой после Революции пока остается загадкой.
Источник: https://www.marieclaire.ru/stil-zjizny/utrachennyie-sokrovischa-imperii-samyie-krasivyie-tiaryi-romanovyih/
Вопрос – если Романовы были “захватчиками”, то почему тяготели к исконно русскому кокошнику в его роскошном исполнении?
Почему нынешняя британская монаршая чета так же продолжает использовать по логике чуждые им украшения?
А почему сегодня тяготеют к иностранным джинсам и айфонам?
Скажи лучше почему Ромеевы-Ольденбургские НИОДНОЙ девки не взяли в жёны из русских.
Только из своих.
Потому что «голубая кровь».
Они сохраняли генетику правителей.
Всё ушло РОДНЕ в Англию.
Ничего удивительного.
Где-то там и настоящее “отречение” хранится
Вопрос не в том.
Родня то откуда родом?
21 Апреля 2018 18:03 / Англичанка гадит
Как Англия убивала русских царей
https://tsargrad.tv/articles/kak-anglija-ubivala-russkih-carej_127161
Обвиняя Россию в “государственных убийствах” на своей территории, Англия проявляет чудовищное лицемерие, так как стояла за смертью, по крайней мере, пяти русских царей
Автор:
Латышев Сергей
Когда на Западе и особенно в Британии кричат и беснуются в связи с применением якобы Россией “впервые после Второй мировой войны химического оружия на британской земле” и осуществляемыми-де ею политическими убийствами за рубежом, чем занимались только обученные британской разведкой большевики, хочется кричать о другом. Проснитесь, друзья.
Это Россия всегда страдала и страдает от вашего коварства.
Что в России может быть ценнее жизни царя? Ничего. А между тем Англия приложила руку к гибели минимум пяти из них – императоров Николая II, Александра III, Александра II, Николая I и Павла I.
Император Николай II лишился короны в результате верхушечного заговора, штаб которого находился в английском посольстве в Петрограде, столице союзника Британии в Первой мировой войне, проливавшего свою кровь в том числе и за Соединенное Королевство, где у власти находился близкий родственник-монарх, как две капли воды похожий внешне на Императора Всероссийского.
Николай II мученически умер вместе со всей семьей, потому что Лондон при Временном правительстве отказался принять у себя причисленного позднее к лику Святых русского царя.
Формально потому, что гражданин Николай Романов якобы был “прогермански” настроен. На самом деле его смерть нужна была британцам затем, чтобы навсегда уничтожить русскую государственность, которая быстро рассыпалась, когда из её сердцевины убрали фигуру Царя, примирявшего народ с его непутевой элитой
Богатырь и здоровяк Александр III скончался в возрасте 49 лет, как считается, от последствий катастрофы царского поезда, организованной революционной организацией, находившейся на содержании британского правительства. А по другой версии был банально отравлен англичанами после того, как подписал военную конвенцию с Францией, сделав Россию противником Германии, которую Лондон вместе с Россией как своих геополитических противников и торговых конкурентов был намерен стравить и уничтожить в подготавливаемой мировой войне.
Александр II также погиб от рук русских революционеров, деятельность которых финансировалась и направлялась из Лондона.
Николай I умер от горя и унижения из-за развязанной британцами Крымской войны. Ну и, наконец, Павел I был зверски убит проигравшимися в карты заговорщиками, которых нанял и долги которых оплатил британский посол Чарльз Уитворт.
Последний случай особенно хорошо известен: гриф секретности с него давно снят…
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
“Пристегните ремни”, господа
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https://tsargrad.tv/articles/kak-anglija-ubivala-russkih-carej_127161
АНГЛО-САКСКО-НОРМАНО-БРИТО-РОМАНО-ВИКИНГСКО- ГОТСКИЕ ПИРАТЫ И ЛОРДАФ – СОЗДАТЕЛЕЙ КОНЦЛАГЕРЕЙ И ГЕНОЦИДОВ НА ЗЕМЛЕ !
Попросив собравшихся в МИДе журналистов “пристегнуть ремни”, Захарова прочитала целую лекцию о государственных преступлениях Британии. Она сделала это в том числе и для просвещения британского посла, который, возможно, “не очень хорошо знаком с историей своей страны”.
Захарова напомнила о терроре, уничтожении англичанами экономическими методами миллионов ирландцев и индийцев – жителей своей первой и самой известной колоний. Напомнила о первых в мире концентрационных лагерях в Южной Африке, в которых оказались 200 тысяч буров – прежде всего, женщины и дети, около 30 тысяч из которых погибли. Она вспомнила об уничтожении британцами целых государств и геноциде племен. Даже коренного населения целого континента – Австралии, до 90-95% аборигенов которой были уничтожены.
Что касается работорговли, отметила Захарова, то на британских кораблях из Африки вывезли в Новый свет 13 миллионов рабов. Напомнила она и об “опиумных войнах” с Китаем, превратившемся на некоторое время в нацию наркоманов, ограблении Британией полмира. Лишь в одной Индии от вызванного мерами колониальных властей голода, по свидетельству приведенных Захаровой индийских историков, погибли до 29 миллионов человек.
А какие казни придумывались британцами для тех, кто осмеливался протестовать, как, например, для участников Сипайского восстания в Индии в середине XIX века. Или не осмеливался, но всё равно вызывал у колонизаторов страх. Это когда после открытого солдатами огня на поражение в 1919 году погибли тысяча и были ранены полторы тысячи человек – участники праздника урожая в пенджабском городе Амритсар.
Остановилась Захарова и на политике Лондона на Ближнем Востоке, где британцы стравливали одни народы с другими и применяли, по словам Уинстона Черчилля, отравляющие газы против “нецивилизованных племен”, согласно рассекреченным в 2014 году документам национального архива Великобритании.
Речь идет не только о преступлениях минувших эпох. Захарова привела в качестве примера жестокие репрессии британцев во время гражданской войны в Греции (1946-1949), депортацию коренного населения архипелага Чагос в Индийском океане в 1960-70 годы, британские военные преступления в Афганистане (который англичане несколько раз пытались захватить в минувшие века) в 2010-2013 годы. Не менее тяжкие преступления совершали британцы примерно в эти годы в Ираке.
В 1961 г был устранен, причем не британским агентом, а агентшей демократически избранный премьер-министр Конго Патрис Лумумба. Захарова перечислила многочисленные преступления, которые совершили британские спецслужбы, в том числе совсем недавних лет, в отношении российских граждан в Британии, назвав десятки известных имен. Но испугала всех такой фразой: “Некоторые случаи смерти я даже не буду озвучивать”. Она дала тем самым понять, что официально известно далеко не всё.
Коснувшись в свете всего вышесказанного “дела Скрипалей”, Захарова предположила, что “с высокой долей вероятности провокация в отношении российских граждан в Солсбери была выгодна, а возможно и организована, британскими спецслужбами с целью компрометации России и ее политического руководства” – “исторически, Великобритания такими вещами занималась регулярно”.
Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
За что английский посол уничтожил Павла I
https://tsargrad.tv/articles/kak-anglija-ubivala-russkih-carej_127161
Действительно, англичане этим занимались регулярно.
“Нет человека, нет проблемы”, – эту фразу приписывают Сталину, но она же могла бы стать девизом и английской разведки, для которой нет никаких границ, неприкасаемых титулов и авторитетов.
Павел I, 72-ой великий магистр Мальтийского ордена, подписал себе приговор, когда захотел отбить у англичан захваченную ими Мальту и послал донских казаков поднимать восстание в Индии.
Это произошло после интриг и попыток погубить в Альпах суворовских чудо-богатырей, изгнавших французов из Италии, и провала по вине англичан совместной экспедиции в Нидерланды.
Когда дискредитированный и оболганный с подачи его убийц потомками русский император понял, какая страна является главным врагом России, кто разжигает революции и грабит мир, он был жестоко убит. В результате придворного заговора, проплаченного Британией, постоянно обвиняющей Россию во вмешательстве в свои внутренние дела. Чтобы эта схема не повторялась из века в век, русские должны знать, с кем имеют дело, и быть всегда настороже.
Как англичане бросили Царскую семью на растерзание большевикам из НЮ-ОРКА ,США !
https://naspravdi.info/istoriya/kak-anglichane-brosili-carskuyu-semyu-na-rasterzanie-bolshevikam
Георг V в конце марта 1917 года написал через своего секретаря повелел своему личному секретарю лорду Стэмфордхема письмо Бальфуру, суть которого сводилась к следующему: “Король много размышлял о предложении своего правительства о предоставлении убежища бывшему Императору Всероссийскому Николаю II и Его Семье; короля также не оставляет мысль, целесообразно ли это, “не только по причине опасности путешествия, но принимая во внимание также обыкновенную целесообразность”[6].
Спустя несколько дней после заверений Николая II в своей неизменной дружбе и поддержке, Георг V указал Бальфуру:
Проинструктируйте посла Бьюкенена, чтобы он сказал Милюкову, что мы должны отказаться от своего согласия на предложение российского правительства”.
“Инструктаж” последовал весьма быстро: министр иностранных дел Великобритании сообщил Милюкову, что правительство ещё не подготовило приглашение Царю и, может быть, было бы лучше, если бы он подумал о том, чтобы направиться в Данию или Швейцарию[7].
В мае 1917 года МИД России получил новое распоряжение от посла Великобритании, в котором указывалось, что
Британское правительство не может посоветовать Его Величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны”.
А.Ф. Керенский в одном из интервью утверждал: “Что же касается эвакуации царской семьи, то мы решили отправить их через Мурманск и Лондон. В марте 1917 года получили согласие британского правительства, но в июле, когда всё было готово для проезда поезда до Мурманска и министр иностранных дел Терещенко отправил в Лондон телеграмму с просьбой выслать корабль для встречи царской семьи, посол Великобритании получил от Ллойд Джорджа ясный ответ: британское правительство, к сожалению, не может принять царскую семью в качестве гостей во время войны”.
В чем же были причины такого нежелания английских правящих кругов принимать у себя Царскую Семью? Конечно, не последнюю роль играла оказанная поддержка Лондоном февральского переворота. Но были еще и другие, более важные причины. Весьма осведомленный князь А.П. Щербатов в своих мемуарах сообщает: “В марте 1917 года в войну на стороне Антанты вступила Америка. Из США в адрес английского правительства потоками шли письма от влиятельных американцев-евреев (политиков, представителей капитала) с требованием не принимать на Альбионе бывшего русского Самодержца. Ллойд-Джордж, во избежание осложнений с Вашингтоном и опасаясь, что эмиграция Николая II дестабилизирует обстановку в России, ослабив ее в борьбе с Германией, направил Керенскому шифровку. В ней уведомлялось, что приезд низложенного российского Императора в Великобританию сейчас крайне нежелателен”[8].
Уже в эмиграции, в своих беседах с Керенским Щербатов пытался уяснить истинные мотивы ареста Царской Семьи. Керенский долго избегал обсуждать эту тему. Наконец, на прямой вопрос Щербатова, он ответил:
Решение об аресте Царской Семьи вынесла наша Ложа”[9].
Таким образом, истинные причины ареста Царской Семьи, заключались не во внутриполитической ситуации в России, а определенными масонскими планами в ее отношении. Получив карт-бланш от Лондона и Парижа, революционные власти лишили её свободы. Оно было обставлено целым рядом показательных демонстраций и митингов.
Англичане всячески препятствовали возможности перевезти Царскую Семью в другие страны, в частности во Францию 22 апреля лорд Бертье, зная уже отношение короля к Царской Семье, ответил на запрос замминистра иностранных дел Англии Ч. Хардинга: “Мой дорогой Чарли, я не думаю, чтобы экс-императора во Франции встретили бы с радостью. Императрица – немка не только по рождению, но и по своему воспитанию. Она делала все, что могла, чтобы заключить мирный договор с Германией. Ее называют преступницей и сумасшедшей. А бывшего Императора, поскольку он по своей слабости подчинялся ее указаниям, также считают преступником”.
С тех пор английское правительство было заранее в курсе всех мероприятий Временного правительства в отношении Царской Семьи. 7 июля 1917 года английский посол Дж. Бьюкенен после встречи с министром иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюковым конфиденциально сообщал в телеграмме лорду А. Бальфуру:
Императора хотят отправить в Сибирь, по всей вероятности, в Тобольск, где они будут жить и будут пользоваться большей личной свободой. Причиной, побудившей правительство сделать этот шаг, было опасение, что в случае немецкого наступления, или какой-нибудь контрреволюционной попытки их жизнь может подвергнуться опасности”[10].
Как видим, Милюков ни словом не обмолвился о большевистской опасности. Но в своих воспоминаниях, написанных уже после Октябрьского переворота, Бьюкенен объяснял причину перевода Царской Семьи в Тобольск, стремлением защитить её от опасности, которой она могла “подвергнуться в случае успешности большевистского восстания”[11].
Известно, что в Екатеринбурге был и английский консул, знавший все, что происходит в Доме Ипатьева[12].
На семинаре в Аносино лекцию о доме Романовых прочел историк Александр Мясников:
многие успешные русские цари гибли при загадочных обстоятельствах из-за того, что не устраивали страны Запада, оппозиционеров финансировали из-за рубежа, а Новороссию образовали вовсе не украинцы. Борис Годунов был первым избранным царем и гениальным управленцем, отмечал Мясников. Но начались голод и «внешнее противодействие». В итоге Годунов неожиданно умер-человеку со всего маху разбивают сзади голову.Николай Первый якобы не пережил страданий из-за поражения в крымской кампании.«Но мы не потеряли ни одного метра в результате Крымской войны»,–заметил Мясников и предположил, что о тяжелых последствиях кампании заговорили «со стороны Запада».
Мясников не преминул добавить, что «Колокол» Герцена, в котором критиковалась Россия, финансировал Ротшильд.
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