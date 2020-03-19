«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Принц Али на Кавказе

Конные черкесы из Иордании во главе с принцем Али Бин аль Хуссейном стартовали от королевского дворца, чтобы пройти дорогами махаджиров на историческую родину.

Одержимость своей идеей принц Али продемонстрировал уже во время подготовки к переходу. Специально заказал большие коневозки, которые были оценены производителями в 300 тысяч американских долларов. Четыре месяца В. Мастафов жил в Иордании и шил костюмы и обувь для всадников. Принц оплачивал все затраты, связанные с проживанием и работой мастера. Оружие из серебра – а для принца с позолотой – изготовила по его заказу Асиет Еутых. Перевозка коней из Кабардино-Балкарии в Иорданию обошлась в 15 тысяч долларов. Всем всадникам только командировочных выдано по 1000 долларов.

– Моя мать черкешенка, черкешенкой была и мать моего отца – короля Хусейна, поэтому мой интерес к Северному Кавказу нельзя считать случайным, – рассказал в интервью российским журналистам во время посещения Адыгеи и Кабардино-Балкарии принц Али. – К тому же я являюсь сорок вторым потомком пророка Мухаммеда и обязан заботиться о мусульманах во всем мире. Адыгея – это моя малая Родина. Я вижу, что здесь живут добросердечные и отзывчивые люди. Я не чувствую себя здесь чужим, оторванным от своей страны. Нас очень хорошо встретили.

Конный переход имел символический смысл – путь возвращения махаджиров на Родину. Сам Его Высочество принц Али, сын короля Иордании Хуссейна, собрал группу молодых ребят из черкесского мира. Сам выбрал способных, подготовленных людей.

Для такого длительного перехода вновь были выбраны кабардинские лошади – наиболее выносливые. В Тахтамукайском районе гости посмотрели скачки, устроенные в их честь, в Кошехабльском районе Адыгеи – приняли участие в праздновании Дня республики.

"История не была добра к черкесам, — говорил принц Али. — Наш переход символизирует собой обратный ход исторических событий. И это первый шаг в той миссии, которую я избрал. Дальше надо позаботиться о том, чтобы адыги легче получали въездные визы на Родину, были прямые рейсы из мест их проживания сюда".



Принц со своими спутниками пересекает Адыгею



Принц прибывает в село в Республике Адыгея, где его приветствуют местные жители



Принц встречается с жителями села



Выступление местных артистов



Принц танцует с одной из девушек села



Ансамбль народных танцев



Местные жители на лошадях



Принц с местной черкешенкой верхом на лошади



Праздничный обед для принца в селе



Принц со своими спутниками пересекает Адыгею



Принц прибывает в Майкоп, столицу Республики Адыгея



Торжественная встреча принца в Майкопе



Жители города встречают принца



Студентки Майкопского университета просят у принца автографы



Источник: https://humus.livejournal.com/7135391.html