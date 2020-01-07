«Святые девяностые». Часть 3. 1992

«Святые девяностые». Часть 1. 1991

«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт



1992. 7 января. Сотни покупателей выстраиваются в очередь за маслом и молоком, пока кошка ждет у пустого прилавка в московском гастрономе на Таганке. В городе по-прежнему ограничены поставки продовольствия, но рынки процветают, хотя и с гораздо более высокими ценами



1992. «Либерализация» цен не добилась доступности товаров в московских магазинах, январь



1992. 1 февраля. В детском доме.



1992. 9 февраля. Московский ОМОН



1992. 11 апреля. Сторонники президента России Бориса Ельцина проводят демонстрацию перед Кремлем в Москве. В Кремле проходит шестой Российский съезд народных депутатов

1992. 12 мая. Группа врачей и медсестер принимает участие в демонстрации у Красной площади в Москве с требованием увеличить зарплату медицинским работникам в десять раз. Медицинские работники пригрозили объявить забастовку 14 мая, если власти не выполнят их просьбы, которые также включают увеличение государственного финансирования больниц и улучшение поставок медицинского оборудования



1992. 15 мая. Президент России Борис Ельцин выступает на пресс-конференции после закрытия саммита Содружества Независимых Государств. Ельцин отреагировал на то, что Горбачев, выступая в США, назвал себя политиком «мирового уровня». Ельцин сказал, что Горбачев пообещал, что не вернется в политику, но теперь он путешествует по всему миру, «в образе героя»

1992. 31 июля. Активисты по защите прав животных из США пикетируют перед московским Макдональдсом, пытаясь доказать россиянам, что мясо для них вредно. Они держат плакаты с надписью «Макдональдс пришел сюда за вашими деньгами – мы хотим, чтобы вы были богатыми» и «Толстой говорит: забудьте мясо, ешьте пшеницы». Пикетирование была организовано двумя членами организации «Люди за этическое обращение с животными» из США, и к ней присоединилась дюжина россиян, представляющих различные экологические группы. Москвичам были розданы бесплатные вегетарианские гамбургеры



1992. Две модели в одинаковых костюмах на съемках музыкального клипа, Москва



1992. Подростки на зоне для малолеток



1992. Работники психбольницы пытаются справиться с больным



1992. 1 августа. В московском ночном клубе



1992. 18 августа. В ожидании покупателя. Через год после государственного переворота экономические реформы в России привели к резкому падению производства и росту безработицы. Многие обвиняют лично президента России Бориса Ельцина в безудержной инфляции, росте цен, росте преступности и социальной нестабильности в стране.



1992. 17 сентября. Участники выкрикивают свои требования о снижении цен на основные продукты питания во время митинга возле Дома правительства в Москве



1992. 7 ноября. Около 10 000 человек прошли на Манежную площадь, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину Октябрьской революции



1992. 24 октября. Сторонники «Трудовой России» спорят с милиционерами во время демонстрации движения «Трудовая Россия». По меньшей мере, 5000 человек собрались на Октябрьской площади, призывая проголосовать за отставку президента РФ Бориса Ельцина.



1992. 3 ноября. Мужчина уходит от хлебного киоска с несколькими буханками хлеба. Доллар США в настоящее время стоит 398 рублей, а средняя месячная зарплата в России составляет примерно 5000 рублей (12 долларов США) в месяц.



1992. 4 ноября. Сотрудники аэропорта голосуют за приватизацию московского аэропорта Шереметьево во время митинга. Сотрудники аэропорта надеются стать акционерами после завершения приватизации.



1992. 4 декабря. Рабочие на строительной площадке жилищно-строительной компании «Росинка», примерно в 15 километрах от Москвы. «Росинка» – это растущий объект на окраине Москвы, предлагающий таунхаусы с гаражами



1992. 7 декабря. Женщина держит фотографию Иосифа Сталина, когда выкрикивает лозунги против президента России Бориса Ельцина депутатам, идущих в Кремль для участия в Съезде народных депутатов. Кабинет президента Ельцина угрожает отставкой, если кандидатура Егора Гайдара на пост премьер-министра будет отклонена



1992. На Тишинском рынке



1992. Уличная торговля в Москве

Источник: https://humus.livejournal.com/7017179.html