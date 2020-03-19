Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса
19:12. 19 марта 2020 192 просмотра 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
Доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов отметил, что генетический анализ важен для понимания эволюции нового коронавируса и поможет в разработке вакцины
Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ смогли секвенировать первый полный геном нового коронавируса. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минздрава России.
"Специалистами ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России", – говорится в сообщении.
Как пояснил и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов, генетический анализ важен для понимания эволюции нового коронавируса, это поможет в разработке вакцины и препаратов для лечения. "Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса", – приводит его слова пресс-служба министерства.
В Минздраве также отметили, что полученные данные направлены в международную базу данных, используемую Всемирной организацией здравоохранения и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции нового коронавируса.
По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 147 случаев заражения, умер один человек. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.
Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ смогли секвенировать первый полный геном нового коронавируса. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минздрава России.
"Специалистами ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России", – говорится в сообщении.
Как пояснил и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов, генетический анализ важен для понимания эволюции нового коронавируса, это поможет в разработке вакцины и препаратов для лечения. "Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса", – приводит его слова пресс-служба министерства.
В Минздраве также отметили, что полученные данные направлены в международную базу данных, используемую Всемирной организацией здравоохранения и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции нового коронавируса.
По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 147 случаев заражения, умер один человек. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9891857.html
Оп,мы первые ,где “китайсы”,я была сегодня у врача на приеме и он обсуждал эту тему ,и на вопрос -”это для вакцины”,он ответил ,теперь можно будет сказать откуда он.
Да и так понятно откуда.
Вчера был дорогой некачественный китайский коронавирус а сегодня и дешевле и качество и “сделано в Италии”
Надо брать пока не расхватали
Хорошая новость.
Желаю нашим ученым из Петербурга новых успехов и удачи!
Известно, что Китай не дал ни одного штампа коронавируса иностранцам для изучения. Каким образом российские учёные получили этот штамп в институте гриппа. Если институт гриппа занимается гриппом, то никаких других штампов там нет, кроме гриппа! Но похвастаться надо.
Очень много вопросов задаёте. Шпиён, что ли?
Во первых не штамп, а штамм, во вторых – на нашей территории, уже есть 2 сотни больных, так что, выделить штамм вируса, дело времени и умения.
Желаю, нашим микробиологам, удачи в выработке вакцины.
Если вы помните была лихорадка Эболы в Африке, когда
умирало много людей.
И тогда именно российские ученые выработали вакцину, которую
применили сами с выездом на место эпидемии, которую удалось погасить.
В лабораториях НИИ занимаются не только одним гриппом, но и другими исследованиями мирового уровня.
Понятно: российские учёные подключились к лохотрону под названием “коронавырусь”. Сомнительно, чтобы пиндосы выдали им формулу этого фуфла. Хотя, мошт, патент есть в свободном доступе?:)) http://zarubezhom.com/Images17/VirusPatents.jpg