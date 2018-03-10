Наука против рака – разработано лекарство

Опухоль с зелеными пятнами инфекции вируса коровьей оспы, окруженная красными кровеносными сосудами.

Российские и зарубежные ученые активно занимаются поиском эффективных способов своевременного диагностирования и блокирования онкологических заболеваний, которые Всемирная организация здравоохранения признала второй среди причин смертности в мире.

Только в конце 2016 — начале 2017 года отечественные специалисты представили сразу несколько подобных разработок. И хотя большинство из них находится еще на начальных этапах создания, некоторые технологии, предложенные российскими учеными, могут появиться в медицинских учреждениях уже в ближайшее время.

Двести заболеваний в одном

Борьба с онкологией ведется сразу по нескольким направлениям. Речь идет не только о фармацевтических средствах, способных остановить уже выявленное заболевание, но также о новых способах диагностики, в особенности на начальных стадиях, а также о более совершенных методах хирургического вмешательства.

При этом всего на сегодняшний день известно около 200 форм онкологических заболеваний, большинство из которых требуют особого подхода и специально подобранных лекарств и методов терапии.

Кроме того, различаются причины возникновения, способы диагностики и подходы к лечению онкологических заболеваний у детей и взрослых.

С помощью ядерного реактора и собак

Обнаружение рака на ранних стадиях значительно повышает шансы на эффективное лечение, а потому большое внимание уделяется разработке новых и более точных методов диагностики онкологических заболеваний. По словам самих онкологов, именно прогрессом, достигнутым на этом направлении, частично объясняется увеличение статистики по частоте заболеваемости раком.

Одним из главных достижений отечественных ученых в этой сфере стало создание новой высокоточной тест-системы, которая позволяет выявлять наличие или отсутствие злокачественной опухоли в организме пациента. Одним из главных преимуществ системы, представленной в середине февраля 2017 года специалистами Российского онкологического научного центра имени Блохина совместно с нижегородскими коллегами, является относительная простота в использовании, благодаря чему ее можно будет легко внедрить в большинстве российских медучреждений. Для этого потребуется наличие специального биочипа, с помощью которого врачи смогут взять пробы у пациентов с подозрением на онкологию, и пробирки со специальным составом, в котором полученные пробы будут доставлены в региональный референсный центр. Сейчас создатели ожидают одобрения Росздравнадзора — по их словам, если оно будет получено, биочипы в медицинских учреждениях могут появиться уже в апреле.

Еще раньше, в сентябре 2016 года, к клиническим испытаниям была представлена разработка Томского политехнического университета: для того чтобы установить лимфатические узлы, через которые в организме распространяются раковые клетки, они использовали исследовательский ядерный реактор и полученные с его помощью изотопы. Благодаря радиофармпрепарату в будущем врачи смогут удалять не весь пораженный орган, а лишь ту его часть, в которой идет процесс метастазирования. Сейчас разработка проходит испытания, однако пока неясно, как создатели планируют транспортировать и хранить полученные данные.

Кроме того, тогда же, в сентябре 2016 года, специалисты-кинологи одного из научных медицинских центров заявили о завершении масштабного эксперимента, в результате которого определять наличие у людей онкологического заболевания научились две собаки центра. По словам ученых, собаки ориентируются на жировые и потовыделения пациента с подозрением на онкологию. При этом они подчеркнули, что заменить традиционные методы диагностики новый способ не сможет, зато сможет облегчить работу специалистов, например в труднодоступных районах.

Протонная терапия

Одним из основных направлений в развитии новых методов терапии онкологических заболеваний стала протонная и ионная терапия.

Так, первый в стране комплекс протонной терапии, функционирующий на базе медицинского учреждения, был запущен еще в конце декабря 2016 года. Несмотря на то что исследованиями в этой сфере как в РФ, так и во всем мире занимались давно, до сих пор все известные комплексы работали только на базе физических институтов.

Комплекс, получивший название «Прометеус», позволяет проводить облучение сложно локализованных опухолей (например, опухоли головного мозга) с минимальным риском для здоровых тканей пациентов, а значит, будет особенно полезен при лечении детской онкологии.

Сейчас аппарат работает в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба в Калужской области, однако, как уточнили в Минздраве, уже в начале 2017 года в Димитровграде приведут в действие первый в России физический протонный пучок. На конец 2017 года, по данным ведомства, планируется запуск первых протонных пушек, аналогичных «Прометеусу», которые будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Лекарства против рака, устойчивого к химиотерапии

На разработке препаратов, которые позволят оказывать узконаправленное воздействие на определенные виды опухолей (или таргет-терапии), сосредоточились также специалисты-фармакологи.

Так, в декабре 2016-го года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала журналистам, что отечественные специалисты приступили к производству таргетных препаратов, направленных на борьбу с различными опухолями. Тогда же министр рассказала, что в России начались испытания нового препарата, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом». По словам Вероники Скворцовой, препарат, которым уже заинтересовались японские специалисты, может появиться в продаже через год-полтора.

Еще раньше, в конце ноября 2016 года, группе российских ученых удалось получить новое соединение, которое потенциально способно бороться с раком, устойчивым к химиотерапии. В ходе исследований самая эффективная молекула нового соединения оказалась действенна даже в отношении рака яичников. Это распространенное онкологическое заболевание устойчиво к химиотерапии и потому является первым по уровню смертности среди злокачественных гинекологических опухолей. Впрочем, ученые отметили, что сейчас речь идет лишь о самом начальном этапе работы, который, однако, может привести к созданию нового препарата.

Дефицит врачей и доступное обезболивание

Одной из главных проблем отечественной медицины долгое время оставался дефицит врачей-онкологов. Частично проблему удалось решить — в том числе благодаря Федеральной национальной онкологической программе, действовавшей в России с 2009 по 2014 год, — однако в таких сферах, как детская онкология, нехватка специалистов по-прежнему заметна.

Недостаток врачей со специальной подготовкой приводит к тому, что лечение, назначенное непрофильными врачами, может приводить к последующим рецидивам. Кроме того, повышается риск неправильного лечения или ошибочного диагноза. Проблема своевременной диагностики особенно остро стоит в отдаленных районах и населенных пунктах, где иногда отсутствуют даже собственные медицинские учреждения общего профиля. Именно поэтому мобильность и доступность в применении является одним из главных критериев при разработке новых диагностических комплексов. Пока же облегчить доступ местного населения к врачам-специалистам частично помогают выездные бригады медиков.

Кроме того, в конце декабря прошлого года одна из столичных онкологических больниц заявила о сложностях с закупкой и дороговизне существующих препаратов. В то же время с 1 января 2017 года в России начали действовать новые нормативы Минздрава, касающиеся обезболивающих средств, благодаря которым, как заявили в ведомстве, полное обезболивание станет доступно пациентам хосписов и онкологических центров.

Пока новые разработки находятся в экспериментальной стадии, подтвердить или опровергнуть наличие в организме опухоли, а также определить ее характер позволят традиционные способы диагностики: рентген, томография, УЗИ, биопсия. А основными и наиболее распространенными методами лечения онкологии остаются химио- и радиотерапия. Однако первым шагом на пути к своевременному выявлению заболевания и последующему эффективному лечению по-прежнему является своевременный визит к врачу, в особенности при появлении любых, даже незначительных подозрений на наличие опухоли.

В Государственном научно-исследовательском институте особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России завершаются доклинические испытания «Белка теплового шока» — лекарства, которое может совершить революцию в онкологии (информация годичной давности, но это актуально, т.к. идут испытания).

Это принципиально новое средство для лечения злокачественных опухолей, полученное с помощью биотехнологий.

Ученые предполагают, что оно поможет людям с неизлечимыми сегодня опухолями. Успех в создании препарата был достигнут с помощью космического эксперимента. Об этом корреспонденту «Известий» Валерии Нодельман рассказал замдиректора института по научной работе, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Андрей Симбирцев.

— Что является основным действующим веществом нового лекарства от злокачественных образований?

— Наш препарат имеет рабочее название «Белок теплового шока» — по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия. О ее существовании ученые знали давно. Первоначально предполагалось, что белок может только защищать клетку от повреждения. Позже выяснилось, что помимо этого он обладает уникальным свойством — помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ.

— Если организм вырабатывает такие молекулы, почему же он сам не справляется с раком?

— Потому что количество этого белка в организме минимально. Его недостаточно для достижения терапевтического эффекта. Также невозможно просто забрать эти молекулы из здоровых клеток, чтобы ввести в больные. Поэтому была разработана особая биотехнология по синтезированию белка в количестве, необходимом для создания препарата. Мы выделили ген человеческой клетки, который отвечает за производство белка, и клонировали его. Затем создали штамм-продуцент и заставили бактериальную клетку синтезировать человеческий белок. Такие клетки хорошо размножаются, что позволило нам получить неограниченное количество белка.

— Ваше изобретение состоит в создании технологии получения «Белка теплового шока»?

— Не только. Мы также смогли изучить его структуру, расшифровать механизм противоопухолевого действия на молекулярном уровне. ФМБА обладает уникальной возможностью проводить медицинские исследования с помощью космических программ. Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл. Однако в условиях земного притяжения получить его невозможно — белковые кристаллы растут неравномерно. Родилась идея вырастить кристаллы в космосе. Такой эксперимент был проведен в 2015 году. Мы упаковали сверхчистый белок в капиллярные трубочки и отправили их на МКС. За шесть месяцев полета в трубочках сформировались идеальные кристаллы. Они были спущены на землю и проанализированы в России и Японии (там есть сверхмощное оборудование для рентгеноструктурного анализа).

— А эффективность препарата уже доказана?

— Мы провели опыты на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы. Курсовое введение препарата в большинстве случаев приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. То есть уже можно с уверенностью сказать, что белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью.

— Почему вы думаете, что «Белок теплового шока» поможет не только при саркоме, но и при других видах злокачественных образований?

— В основе нового препарата — молекула, которая синтезируется всеми видами клеток. Никакой специфичности у нее нет. На другие виды опухолей препарат будет действовать благодаря этой универсальности.

— Нужно ли будет для создания препарата каждый раз отправлять белок в космос?

— Нет. Создание кристалла в невесомости требовалось только для научного этапа разработки препарата. Космический эксперимент лишь подтвердил, что мы на правильном пути. А производство будет исключительно земным. Собственно, мы уже изготавливаем препарат на производственных участках НИИ. Он представляет собой раствор белка, который можно вводить пациентам. Мышам мы вводим его внутривенно. Но, возможно, во время клинических испытаний найдем более эффективные подходы — например, оптимальной может оказаться адресная доставка белка в опухоль.

— Есть ли побочные эффекты у нового препарата?

— Пока никаких проблем не выявлено. Во время тестирования «Белок теплового шока» не проявил токсичности. Но окончательно мы сможем сделать вывод о полной безопасности препарата только после завершения доклинических исследований. На это потребуется еще год.

— И потом вы сможете начать клинические испытания?

— Это целиком зависит от того, удастся ли нам найти источник их финансирования. На доклинический этап мы получили грант от Министерства образования и науки. Клинические исследования стоят очень дорого — около 100 млн рублей. Обычно они проводятся на условиях софинансирования: находится частный инвестор, который вкладывает средства, а государство возвращает 50% в случае успешного завершения. Мы рассчитываем на поддержку Минпромторга или Минздрава.

— А частный инвестор уже найден?

— Нет. Нам предстоит большая работа с его поисками. Можно было бы предложить японцам выступить инвесторами, но хочется начать с России, так как это отечественная разработка. Будем стучаться во все двери, потому что препарат уникальный. Мы стоим на пороге открытия совершенно нового средства лечения рака. Оно позволит помочь людям с неизлечимыми опухолями.

— Ведутся ли подобные разработки за рубежом?

— Мы слышали о попытках получить препарат «Белка теплового шока» в разных странах. Такие работы ведутся, например, в США, Японии. Но пока никто не опубликовал их результаты. Я надеюсь, что сейчас мы опережаем в этом вопросе зарубежных коллег. Главное — не остановиться на этом пути. А это может случиться только по одной причине — из-за нехватки финансирования.

— Когда реально, при всех благоприятных обстоятельствах, человечество сможет получить лекарство от рака?

— Полные клинические испытания обычно проходят два-три года. К сожалению, быстрее не получится — это серьезное исследование. То есть с учетом финальной стадии доклинических исследований пациенты получат новое лекарство через три-четыре года.

И новость "на посошок" - ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско вывели модифицированный вирус, убивающий раковые клетки, Вирус также стимулирует иммунную реакцию против опухоли.

Чтобы лучше понять основные механизмы этих вирусных терапий, было налажено сотрудничество между исследователем сосудистых сосудов UCSF Дональдом Макдональдом, доктором медицинских наук и исследователями биотехнологий SillaJen Biotherapeutics Inc. в Сан-Франциско . SillaJen разрабатывает онколитическую вирусную терапию, называемую Pexa-Vec, в настоящее время в клинических испытаниях фазы III и фазы Ib / II для использования против первичного рака печени и колоректального рака соответственно.

Pexa-Vec - это инженерный вирус, основанный на безвредном вирусе коровьей оспы, также является основой для оригинальной вакцины против оспы. В него добавлен ген, кодирующий небольшую пептидную молекулу, которая стимулирует рост иммунных клеток. Кроме того, из вируса убран ген тимидинкиназы, в результате чего инфекционный агент способен размножаться только в раковых клетках, в которых уровень киназы высок из-за мутации в специфических генах — RAS и p53.

Показано, что Pexa-Vec ограничивает рост кровеносных сосудов, которые питают злокачественную опухоль, снижая ее рост. При этом вакцину можно вводить внутривенно, а не непосредственно в тело опухоли, как другие онколитические вирусы. Это позволяет модифицированному инфекционному агенту атаковать не только первичный рак, но и метастазы, находящиеся в других местах организма.

Pexa-Vec был испытан на мышах, которые страдали от нейроэндокринного рака поджелудочной железы. Оказалось, что вирус не мог заразить здоровые органы, но поражал кровеносные сосуды. Хотя инфекционный агент уничтожил лишь часть злокачественных клеток, вызванный им иммунный ответ привел к исчезновению новообразования.

«Доклиническая работа, проводимая лабораторией McDonald's, была чрезвычайно информативной, помогая нам понять, что Pexa-Vec работает как вакцина, чтобы сенсибилизировать иммунную систему для борьбы с раком» , - сказал Джеймс Бёрк, CMO SillaJen Biotherapeutics. «Наше постоянное сотрудничество поможет нам понять, как лучше всего сочетать Pexa-Vec с иммунной модуляцией, такой как анти-PD1-терапия антител, чтобы максимизировать противоопухолевый иммунный ответ. Если вирус сжигает опухоли, то мы хотим использовать иммуномодуляторы что разжечь этот огонь сильнее».

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https://iz.ru/news/667477

https://iz.ru/news/668274

https://medicalxpress.com/news/2018-02-cancer-killing-virus-immune.html