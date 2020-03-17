Польша празднует столетие войны

Если же не углубляться в совсем уж древние дебри, то предпосылкой той войны можно считать, пожалуй, Компьенское перемирие, подписанное 11 ноября 1918 года как итог Первой мировой войны. Отвод германских войск с оккупированных территорий бывшей Российской империи создал там политический вакуум, который и попытались сразу же заполнить разнообразные силы. И прежде всего Польша Юзефа Пилсудского (кстати, бывшего социалиста) и большевистская Россия. Между ними метались, не зная, на кого выгоднее поставить, деятели Украины. Сначала они воевали с поляками, потом перешли на их сторону.

Самый краткий советский дайджест того отрезка истории находим в когда-то популярном у нас «Марше Буденного». Это там были слова: «Даешь Варшаву, дай Берлин и врезались мы в Крым». Надо признать, каждое слово на своем месте. И Варшава, и Берлин, и Крым, поскольку одновременно с польской войной продолжалась Гражданская война.

Цели у двух игроков, Ленина и Пилсудского, были, разумеется, разные, козыри — тоже. Ленина интересовала не столько сама Польша, сколько польский плацдарм, с которого удобно влиять на революционное движение в Европе и прежде всего в Германии. Отсюда и слова «Даешь Варшаву, дай Берлин». Немецкий факел, как считали в Кремле, подпалит всю остальную Европу. А главным козырем на этом этапе мировой революции считался польский пролетариат.

Что же до Польши, то, как только она обрела независимость, там тут же ожили мечты вернуть восточные территории бывшей Речи Посполитой. Учитывая охваченную Гражданской войной, а потому ослабленную Россию, задача казалась осуществимой. А главными аргументами в пропаганде стали польский национализм, русофобия и антисемитизм.