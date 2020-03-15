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В России русский язык должен оставаться основным научным языком!!!

19:52. 15 марта 2020 131 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Резолюция международной научной конференции «Формирование целостной отечественной гуманитарной науки на системных основаниях»

Измерение результативности научных исследований – важнейшая сфера знания, она определяет пути и горизонты развития науки в государстве, и потому является условием его сохранения и развития.

В связи с этим предложенная Министерством науки и высшего образования РФ «Методика расчета комплексного балла публикационной результативности» требует серьёзнейшего обсуждения.

Оценка значимости результатов научных исследований не может сводиться к измерению публикационной активности, тем более в западных цитируемых журналах. Условия современного мира, подчинение науки требованиям рынка не способствуют развитию фундаментально знания, затухание этих исследований в Западной цивилизации теоретически обосновано и эмпирически подтверждено.

Такая расстановка приоритетов фундаментальных и прикладных исследований порождает и принятые в западной наукометрии критерии оценки результативности исследований.

В России же исторически складывалось иное отношение к фундаментальным исследованиям, к сложным теориям, появляющимся на стыке междисциплинарных обобщений, что и позволило ей стать ведущей мировой державой. Результаты таких исследований не могут быть изложены в статье до 10 – 12 страниц. Для этого нужны капитальные монографии.

Текущая публикационная активность даже в отечественных журналах – только один из критериев научной результативности, но не главный. Главные критерии – это научные школы, научные открытия, научные теории, научные обобщения, которые иногда осуществляются десятилетиями.


«Капитал» Маркса, который высоко ценится современными учеными Запада, произвел переворот во взглядах не только на механизмы воспроизводства в капиталистических системах, но и на логику самой истории. Если следовать «наукометрической логике», представленной в этой «Методике», то Маркс, Эйлер, Менделеев и другие научные гении оказались бы «аутсайдерами».

Оценку того «кто есть кто в науке» необходимо отдать отечественному научному сообществу. И в России для такой оценки есть на что опираться.

В СССР сложилась уникальная система оценки кандидатских и докторских диссертационных исследований в форме системы ВАК. Это наше отечественное достижение.

А сейчас искусственные барьеры (или фильтры), отсекающие известных ученых – докторов наук, имеющих свои научные школы, от работы с аспирантами, от руководства научными коллективами, от участия в работе диссертационных советов, – только потому, что у них мало научных статей, опубликованных в западных цитируемых журналах (в системе 2-х коммерческих организаций – Web of Science и Scopus), уже ударило по инфраструктуре сети диссертационных советов, резко сократило воспроизводство научных кадров в стране, понизило качество и методологическую культуру защит, нарушило преемственность в потоках научных идей, породило деградацию известных научных школ.

Особенно сложно стало гуманитариям. Гуманитарная наука в России развивается на базе русского языка и русский язык должен оставаться основным научным языком.

Гуманитарные науки, в отличие от естественных, строятся исследователем в собственной ценностной системе, т.е. в той системе, в которой живёт и работает учёный.

Но ценностные системы России, её исторически сложившейся культуры, и Западной цивилизации не совпадают, более того, в главных чертах противоположны. Россия не покорилась Западу, несмотря на многочисленные попытки сделать это, политическую и экономическую независимость она завоёвывает и теперь, в сложнейшей мировой ситуации «однополярного мира».

Россия должна отстаивать свой суверенитет в развязанной против неё гибридной войне не только во внешней политике и экономике, но и в науке, это условие национальной безопасности России.

В условиях этой войны подчинение отечественной гуманитарной науки требованиям и критериям западного мира, которому чужды работы, стоящие на русской культурной парадигме, у которого другое представление о значимости результатов научных исследований, другой язык их изложения и потому другие смыслы, это путь к уничтожению отечественной гуманитарной науки, или к замене её чуждой России прозападной.

Поэтому мы поддерживаем Открытое письмо Ученого совета Института философии РАН и вместе с ним призываем приостановить действие «Методики расчета комплексного балла публикационной результативности», предложенной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4930558.html

Метки: гибридная, гуманизм, Запад, наука, образование, Россия, русский, рынок, ссср, цивилизация, школа

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3219 2191
    чужой 15 марта 2020 в 21:06

    Как не поливали китайцев, что они грязные китаезы,
    как не выдумывали, что это их вирус,
    китайцы едут в Италию помогать.
    А где заканчивается Россия, начинается украинский язык.
    И Россия приедет помогать, когда он закончится.

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