В России русский язык должен оставаться основным научным языком!!!

Оценка значимости результатов научных исследований не может сводиться к измерению публикационной активности, тем более в западных цитируемых журналах. Условия современного мира, подчинение науки требованиям рынка не способствуют развитию фундаментально знания, затухание этих исследований в Западной цивилизации теоретически обосновано и эмпирически подтверждено. Такая расстановка приоритетов фундаментальных и прикладных исследований порождает и принятые в западной наукометрии критерии оценки результативности исследований. В России же исторически складывалось иное отношение к фундаментальным исследованиям, к сложным теориям, появляющимся на стыке междисциплинарных обобщений, что и позволило ей стать ведущей мировой державой . Результаты таких исследований не могут быть изложены в статье до 10 – 12 страниц. Для этого нужны капитальные монографии. Текущая публикационная активность даже в отечественных журналах – только один из критериев научной результативности, но не главный. Главные критерии – это научные школы, научные открытия, научные теории, научные обобщения, которые иногда осуществляются десятилетиями.

Резолюция международной научной конференции «Формирование целостной отечественной гуманитарной науки на системных основаниях» Измерение результативности научных исследований – важнейшая сфера знания, она определяет пути и горизонты развития науки в государстве, и потому является условием его сохранения и развития . В связи с этим предложенная Министерством науки и высшего образования РФ «Методика расчета комплексного балла публикационной результативности» требует серьёзнейшего обсуждения.



«Капитал» Маркса, который высоко ценится современными учеными Запада, произвел переворот во взглядах не только на механизмы воспроизводства в капиталистических системах, но и на логику самой истории. Если следовать «наукометрической логике», представленной в этой «Методике», то Маркс, Эйлер, Менделеев и другие научные гении оказались бы «аутсайдерами».

Оценку того «кто есть кто в науке» необходимо отдать отечественному научному сообществу. И в России для такой оценки есть на что опираться.



В СССР сложилась уникальная система оценки кандидатских и докторских диссертационных исследований в форме системы ВАК. Это наше отечественное достижение.



А сейчас искусственные барьеры (или фильтры), отсекающие известных ученых – докторов наук, имеющих свои научные школы, от работы с аспирантами, от руководства научными коллективами, от участия в работе диссертационных советов, – только потому, что у них мало научных статей, опубликованных в западных цитируемых журналах (в системе 2-х коммерческих организаций – Web of Science и Scopus), уже ударило по инфраструктуре сети диссертационных советов, резко сократило воспроизводство научных кадров в стране, понизило качество и методологическую культуру защит, нарушило преемственность в потоках научных идей, породило деградацию известных научных школ.

Особенно сложно стало гуманитариям. Гуманитарная наука в России развивается на базе русского языка и русский язык должен оставаться основным научным языком.



Гуманитарные науки, в отличие от естественных, строятся исследователем в собственной ценностной системе, т.е. в той системе, в которой живёт и работает учёный.



Но ценностные системы России, её исторически сложившейся культуры, и Западной цивилизации не совпадают, более того, в главных чертах противоположны. Россия не покорилась Западу, несмотря на многочисленные попытки сделать это, политическую и экономическую независимость она завоёвывает и теперь, в сложнейшей мировой ситуации «однополярного мира».



Россия должна отстаивать свой суверенитет в развязанной против неё гибридной войне не только во внешней политике и экономике, но и в науке, это условие национальной безопасности России.



В условиях этой войны подчинение отечественной гуманитарной науки требованиям и критериям западного мира, которому чужды работы, стоящие на русской культурной парадигме, у которого другое представление о значимости результатов научных исследований, другой язык их изложения и потому другие смыслы, это путь к уничтожению отечественной гуманитарной науки, или к замене её чуждой России прозападной.

Поэтому мы поддерживаем Открытое письмо Ученого совета Института философии РАН и вместе с ним призываем приостановить действие «Методики расчета комплексного балла публикационной результативности», предложенной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

***

.