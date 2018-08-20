Русский язык: взрыв мозга для иностранцев + 44 страшилки русской грамматики

Льюис Кэрролл, проезжая по России, записал чудное русское слово "защищающихся" ("thоsе whо рrоtесt thеmsеlvеs", как он пометил в дневнике). Английскими буквами. Вид этого слова вызывает ужас... "zаshtshееshtshауоushtshееkhsуа". Ни один англичанин или американец это слово произнести не в состоянии.

Ах, этот трудный русский язык! Мы, носители этого языка, зачастую не замечаем его трудностей, странностей, ставящих порой в тупик иностранцев, только овладевающих азами "великого и могучего"!Помните у Пушкина в «Евгении Онегине»? «Она по-русски плохо знала, Журналов наших не читала, И выражалася с трудом На языке своём родном, Итак, писала по-французски…»

Далее некоторые «странности» русского языка.1. Чтобы превратить предложение в общий вопрос, менять вообще ничего не надо, только интонацию. «Ты дома» - это утверждение, а «Ты дома?» - уже вопрос.2. Русский алфавит странный сам по себе. Некоторые буквы в нём точно такие же, как в латинском, а вот другие выглядят так же, но звучат совсем иначе. А ещё две буквы – «ъ» и «ь» - не имеют собственных звуков, зачем они вообще нужны?

3. В современном русском слово «товарищ» уже не используется, так что русские остались без специального слова-обращения к другому человеку или группе людей. Иногда можно услышать «дамы и господа», но это звучит несколько вычурно и неестественно, гражданин – официально. Люди могут использовать обращения «мужчина, женщина», но это несколько грубо. За последние 20 лет русские не смогли определиться, как же им обращаться к другим людям, поэтому в каждой ситуации они выбирают наиболее подходящее обращение.

4. Глагол «быть» не используется в настоящем времени. А вот в будущем и прошедшем – используется.

5. Порядок слов в русском языке свободный, но это не значит, что вы можете ставить слова как хотите. От порядка слов может кардинально зависеть смысл предложения. Например, «Я иду домой» - просто значит «Я иду домой» (хотя, конечно, много зависит от интонации), а вот «Я домой иду» значит, что «Я иду именно домой, а не куда-то там ещё». А «Домой иду я» значит «это именно я иду домой, а не ты и не кто-то ещё. Все остальные остаются здесь и работают!». Так что порядок слов в русском языке зависит от того, что вы хотите сказать.

6. Буква «Е» может представлять два разных звука: [йэ] и [йо]. То есть, для [йо] есть отдельная буква, Ё, но эти две точки почти никогда не пишут, так что получается не Ё, а Е. Запутаться можно.

7. У числительных 1 и 2 есть род, а у остальных – нет: один мальчик, одна девочка, две девочки, два мальчика, но три мальчика и три девочки. У числительных, оканчивающихся на 1 и 2 тоже есть род, например 21, 22, 31, 32...

8. У числительного 1 есть множественное число (одни).

9. В прошедшем времени у глаголов есть род, а в настоящем и будущем – нет. Он играл, она играла, он играет, она играет.

10. У русских существительных есть «одушевлённость»! Это значит, что некоторые «одушевлённые» существительные считаются более живыми, чем неодушевленные. Например, в русском языке «мертвец» считается более живым, чем «труп»: кого – мертвеца, но что – труп.

11. Слово из двух букв, в котором можно сделать 8 ошибок – щи. Российская императрица Екатерина Великая, будучи ещё немецкой принцессой Софи, написала простое русское слово «щи» вот так: «schtschi», а это 8 букв, все из которых неправильные!

12. Пять букв алфавита, идущие подряд Г Д Е Ё Ж образуют предложение: «Где ёж?».13. Вполне законченное предложение может состоять из одних глаголов, например: «Посидели решили послать сходить купить выпить».

14. А как растолковать иностранцу, о чём идет речь: «За песчаной косой лопоухий косой пал под острой косой косой бабы с косой», или косил "косой" косой косой, ведь русская грамматика - это КОД смысловых блоков, и порядок слов в русском языке зависит не только от ситуации, но и от значения модели предложения.

15. И ещё языковой «взрыв» для иностранца:— Есть пить?

— Пить есть, есть нету.

16. ЗНАЧЕНИЯ:

Или вот это:

17. Иностранцев очень удивляет, как это «руки не доходят посмотреть».

18. Борщ пересолила и с солью переборщила – одно и то же.

19. А как вам:

20. А как вам вот это (читайте быстро):По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.Реклама Relap

Теперь прочтите медленно ту же фразу. Удивились? Профессор филологии:— Приведите пример вопроса, чтобы ответ звучал как отказ, и одновременно как согласие.Студент:— Это просто! «Водку пить будете?» — «Ах, оставьте!»

21. А как вам спряжения глаголов: Я иду по ковру /Ты идёшь пока врёшь/ Он идёт пока врёт и т.д.

А помните диктант из "Литературки" для Олимпиады "На дощатой террасе, близ конопляника... "или прекрасную скороговорку: "Граф Фото играл в лото. Графиня Фото знала про то, что Граф Фото играл в лото, но Граф Фото не знал про то, что Графиня Фото знала про то, что Граф Фото играл в лото"А если серьёзно - далее свод правил, названных "44 страшилки русской грамматики" в примерах от противного или найди ошибку в каждом предложении:1. Подлежащее, оно не нуждается в уточнении местоимением.2. Помните о том, что в большинстве случаев связку «о том» можно исключить. 3. Кое-кто стали забывать правила согласования главных членов предложения.

4. Притяжательные местоимения надо уметь грамотно использовать в зависимости от ихней функции.

5. Если хочете использовать глагол, то спрягать его нужно правильно, а не как того захотит автор.

6. Не следует пытаться не избегать двойных отрицаний.

7. Страдательный залог обычно должен быть избегаем.

8. Не забывайте про букву «ё», иначе трудно различить падеж и падеж, небо и небо, осел и осел, совершенный и совершенный, все и все.

9. И в оффшорном оффисе кристалльно чётко представляйте, где пишутся сдвоеные согласные, а где они обосновано не сдвоенны.

10. У слова «нет» нету форм изменения.

11. Мягкий знак в неопределённой форме глагола должен находится на своём месте, что иногда забываеться.12. Не редко человек ниразу правильно нинапишет «не» и «ни» с глаголами и наречиями. 13. Плохо зная грамматику, сложные конструкции должны употребляться с осторожностью.

14. Мы хотим отметить, что менять лицо, от имени которого ведётся изложение, автор этих строк не рекомендует.

15. Автор использующий причастные обороты должен не забывать о пунктуации.

16. Не используйте запятые, там, где они не нужны.

17. Вводную конструкцию конечно же выделяйте запятыми.

18. Притом, некоторые слова, буквально, очень похожие на вводные, как раз, никогда не выделяйте запятыми.

19. Ставьте правильные чёрточки-тире длинное, с пробелами, а дефис чуть — чуть покороче, без пробелов.

20. Тех, кто заканчивает предложение предлогом, посылайте на. Не грубости ради, но порядка для.

21. Проверяйте в тексте пропущенные и лишние слова в тексте.

22. Правило гласит, что «косвенная речь в кавычки не берётся».23. Ответ отрицательный на вопрос о том, ставится ли вопросительный знак в предложении с вопросительной косвенной речью? 24. НИКОГДА не выделяйте слова заглавными буквами.

25. Никакой самовлюблённый Банк, его Президент и Председатель Совета Директоров не пишутся с заглавной буквы.

26. Правиряйте по словарю напесание слов.

27. Склонять числительные можно сто двадцать пятью способами, но только один из них правильный.

28. Неделите не делимое и не соединяйте разно родное, а кое что пишите через дефис.

29. Сдержанность изложения – всегда абсолютно самый лучший способ подачи потрясающих идей.

30. Преувеличение в миллион раз хуже преуменьшения.

31. Ненужная аналогия в тексте – как шуба, заправленная в трусы.

32. Не применяйте длинные слова там, где можно применить непродолжительнозвучащие.

33. Будьте более или менее конкретны.

34. Как учил Эмерсон: «Не цитируйте. Сообщайте собственные мысли».

35. По нашему глубокому убеждению, мы полагаем, что автор, когда он пишет текст, определённо не должен приобретать дурную привычку, заключающуюся в том, чтобы использовать чересчур много ненужных слов, которые в действительности совершенно не являются необходимыми для того, чтобы выразить свою мысль.

36. Убирайте и изгоняйте из речи тавтологии – избыточные излишества.

37. Сознательно сопротивляйся соблазну сохранить созвучие.

38. Hанизывание существительных друг на друга приводит к затруднению понимания метода решения уравнения.

39. Уточнения в скобках (хоть и существенные) бывают (обычно) излишними.

40. Если хочешь быть правильно понятым, never use foreign language.

41. Использование терминов, значения которых вы не вполне понимаете, может привести к аффектированным инсинуациям в ваш адрес.

42. Использование нерусифицированного шрифта ведет к íåïðåäñêàçóåìûì ïîñëåäñòâèÿì.

43. Ради презентативности будь креативным промоутером исконно-русских синонимов на топовые позиции рейтинга преференций.

44. Если, короче, хочешь типа чтобы слушали, ты как бы того, сорняки особо не используй, вот.

Статистика-

Любой язык постоянно развивается, взимодействуя с другими языками и русский язык - не исключение. Иначе мы до сих пор бы на старославянском разговаривали. Например, батарея, лампа, джунгли, анонс, дискуссия, вино, метро - это не наши "могучие" слова. - В апреле 2006 года число слов в английском языке составило 988 тысяч 968. С учётом скорости словообразования, которую рассчитала американская лингвистическая компания Global Language Monitor, миллионный рубеж будет преодолён летом этого года. По версии GLM, сейчас английский язык насчитывает 1 миллион 4 910 слов. Причём, согласно статистике, новое слово в английском языке появляется каждые 98 минут.- (Русский) БАС – Большой Академический словарь насчитывает 131 257 слов.

Словарь В. И. Даля – более 200 тысяч слов.

Словарь Ожегова в своём единственном томе представлен 57-ю тысячами слов.

Словарь редакции Ушакова состоит из слов, число которых более 85 тысяч.

Существует также словарь современного русского литературного языка, который издала ещё Академия наук СССР. В словарь входят 120 480 слов, а состоит он из 17-ти томов.

И напоследок

Лекция по филологии. Профессор: "В некоторых языках мира двойное отрицание означает согласие. В других, двойное отрицание так и остаётся отрицанием. Но нет ни одного языка в мире, в котором двойное согласие означало бы отрицание". С задней парты голос студента: "Ну да, конечно...".

Михаило Васильевич Ломоносов написал в своём труде Российская грамматика: "Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелями, итальянским - с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашёл бы в нём великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка."

Источник:http://emosurf.com/post/3321

Источник: emosurf.com