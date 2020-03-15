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Лица Советской эпохи. Часть 420. 1934. Ленинградский 44-й Дошкольный Детский дом Выборгского района

15:53. 15 марта 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лица Советской эпохи. Часть 420. 1934. Ленинградский 44-й Дошкольный Детский дом Выборгского района. Часть 1

25. На огороде
25. На огороде



26. Работа на огороде
26. Работа на огороде

27. Работа на огороде
27. Работа на огороде

28. На огороде с тыквой
28. На огороде с тыквой

29. Дети с тыквой
29. Дети с тыквой

31. Сбор моркови
31. Сбор моркови

32. Сбор тыкв
32. Сбор тыкв

33. Сбор урожая
33. Сбор урожая

34. Чистка брюквы
34. Чистка брюквы

35. Воспитанники Детского дома на огороде собирают помидоры
35. Воспитанники Детского дома на огороде собирают помидоры

36. Дети на огороде
36. Дети на огороде

37. Дети с домашней птицей
37. Дети с домашней птицей

38. Воспитанники Детского дома с гусятами
38. Воспитанники Детского дома с гусятами

39. Дети с домашней птицей1
39. Дети с домашней птицей

40. Дети с домашней птицей
40. Дети с домашней птицей

41. Кормление птиц.
41. Кормление птиц

42. Кормление птиц
42. Кормление птиц

43. Девочка с козленком
43. Девочка с козленком

44. Дети с козлятами.
44. Дети с козлятами

45. Дети с козлятами
45. Дети с козлятами

46. Дети с козой
46. Дети с козой

47. Дети с кроликами
47. Дети с кроликами

48. Дети с поросятами
48. Дети с поросятами

49. Кормление поросят.
49. Кормление поросят

Источник: https://humus.livejournal.com/7130533.html

Метки: история, Ленинград, Россия, фото

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