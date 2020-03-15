Лица Советской эпохи. Часть 420. 1934. Ленинградский 44-й Дошкольный Детский дом Выборгского района
15:53. 15 марта 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Лица Советской эпохи. Часть 420. 1934. Ленинградский 44-й Дошкольный Детский дом Выборгского района. Часть 1
25. На огороде
26. Работа на огороде
27. Работа на огороде
28. На огороде с тыквой
29. Дети с тыквой
31. Сбор моркови
32. Сбор тыкв
33. Сбор урожая
34. Чистка брюквы
35. Воспитанники Детского дома на огороде собирают помидоры
36. Дети на огороде
37. Дети с домашней птицей
38. Воспитанники Детского дома с гусятами
39. Дети с домашней птицей
40. Дети с домашней птицей
41. Кормление птиц
42. Кормление птиц
43. Девочка с козленком
44. Дети с козлятами
45. Дети с козлятами
46. Дети с козой
47. Дети с кроликами
48. Дети с поросятами
49. Кормление поросят