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«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Кризис власти

08:45. 13 марта 2020 142 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


15 мая. Кемеровская обл. Шахтеры объявили забастовку и перекрыли Транссибирскую магистраль


17 мая. Кемеровская область. Анжеро-судженские шахтеры перекрывают Транссибирскую магистраль


17 мая. Ростовская обл. Шахтеры производственного объединения Ростовуголь перекрывают Северо-Кавказскую железную дорогу


22 мая. Кемеровская обл. Шахтеры Прокопьевска перекрывают Транссибирскую магистраль


18 июня. Москва. Шахтеры бастуют возле Государственной думы.


27 июля. Челябинская обл. Бастующие шахтеры перекрывают Транссибирскую магистраль


3 августа. Приморский край. Шахтеры бастуют и требуют вернуть долги по зарплате. Шахтеры Партизанска и Углекаменска перекрывают Транссибирскую магистраль


6 августа. Акция протеста на Васильевском мосту у Кремля. В нем приняли участие 50 000 протестующих, которые требовали выплаты и индексации невыплаченной заработной платы, отставки президента и правительства


7 августа. Владивосток. Люди протестуют против повышения цен и ухудшения социального положения


6 октября. Красноярск. 15 тысяч красноярцев принимают участие во всероссийской акции протеста и требуют отставки президента России и отмены реформ.


6 октября. Митинг пенсионеров в Шахтах.


6 октября. Нижний Новгород. Десять тысяч человек принимают участие во всероссийской акции протеста на площади Минина.

Источник: https://humus.livejournal.com/7124126.html

Метки: история, Россия, фото

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