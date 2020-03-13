«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Кризис власти



15 мая. Кемеровская обл. Шахтеры объявили забастовку и перекрыли Транссибирскую магистраль



17 мая. Кемеровская область. Анжеро-судженские шахтеры перекрывают Транссибирскую магистраль



17 мая. Ростовская обл. Шахтеры производственного объединения Ростовуголь перекрывают Северо-Кавказскую железную дорогу





22 мая. Кемеровская обл. Шахтеры Прокопьевска перекрывают Транссибирскую магистраль



18 июня. Москва. Шахтеры бастуют возле Государственной думы.



27 июля. Челябинская обл. Бастующие шахтеры перекрывают Транссибирскую магистраль



3 августа. Приморский край. Шахтеры бастуют и требуют вернуть долги по зарплате. Шахтеры Партизанска и Углекаменска перекрывают Транссибирскую магистраль



6 августа. Акция протеста на Васильевском мосту у Кремля. В нем приняли участие 50 000 протестующих, которые требовали выплаты и индексации невыплаченной заработной платы, отставки президента и правительства



7 августа. Владивосток. Люди протестуют против повышения цен и ухудшения социального положения



6 октября. Красноярск. 15 тысяч красноярцев принимают участие во всероссийской акции протеста и требуют отставки президента России и отмены реформ.



6 октября. Митинг пенсионеров в Шахтах.



6 октября. Нижний Новгород. Десять тысяч человек принимают участие во всероссийской акции протеста на площади Минина.



Источник: https://humus.livejournal.com/7124126.html