«Святые девяностые». Часть 9. 1999. Экологическая катастрофа в Челябинской области



Производственное объединение «Маяк» — федеральное государственное унитарное предприятие по производству компонентов ядерного оружия, изотопов, хранению и регенерации отработавшего ядерного топлива, утилизации его и других радиоактивных отходов. Расположено в городе Озёрске Челябинской области.

С 1948 г. по 1998 г. в результате производственной деятельности (в том числе аварийных ситуаций) ПО «Маяк» было выпущено в атмосферу и в водоёмы более 1,8×1017 Бк радионуклидов с загрязнением территории 25 000 км². Около 500 тыс. человек получили радиоактивное облучение. По состоянию на 1998 г. в зоне радиусом 100 км от ПО «Маяк» средняя сумма радиоактивных выпадений из атмосферы была в 20 раз выше, чем в среднем по территории всей России (по цезию-137), среднегодовая концентрация стронция-90 в реке Теча была в 3,4 раза выше ПДК (в 3700 раз выше фонового уровня для рек России). Согласно стенограммам и заключению экспертного совета Комитета Верховного Совета СССР по экологии от 1990 года за 40 лет существования ПО «Маяк» около 10 000 сотрудников заболели профзаболеваниями, около 4 000 погибло от острой лучевой болезни. Люди, проживавшие в населённых пунктах, подвергшихся загрязнению радионуклидами в результате деятельности предприятия, вплоть до 1990-х годов не ставились в полной мере в известность о грозящих им опасностях, а в первые годы вообще никак не информировались не только о радиоактивном загрязнении, но вообще о возникшем загрязнении реки, а случаи возникновения хронической лучевой болезни зашифровывались как невралгический синдром.

В ходе проверки в 2005 году прокуратура установила факт нарушения правил обращения с экологически опасными отходами производства, что привело к сбросу в бассейн реки Теча нескольких десятков миллионов кубометров жидких радиоактивных отходов производства ПО «Маяк». По данным прокуратуры, из-за деятельности комбината «Маяк» в пойме реки Теча за эти четыре года уровень радионуклидов вырос в несколько раз. Как показала экспертиза, территория заражения составила 200 км. В опасной зоне проживают около 12 тыс. человек. На берегах реки Теча радиоактивный фон превышен многократно. С 1946 по 1956 год сбросы средне- и высокоактивных жидких отходов ПО «Маяк» производили в открытую речную систему Теча-Исеть-Тобол в 6 км от истока реки Течи. Всего за эти годы было сброшено 76 млн м³ сточных вод с общей активностью по β-излучениям свыше 2,75 млн Ки. Жители прибрежных сёл подверглись как внешнему облучению, так и внутреннему. Всего радиационному воздействию подверглись 124 тыс. человек, проживающих в населённых пунктах на берегах рек этой водной системы. Наибольшему облучению подверглись жители побережья реки Течи (28,1 тыс. человек). Около 7,5 тыс. человек, переселённых из 20 населённых пунктов, получили средние эффективные эквивалентные дозы в диапазоне 3—170 сЗв. В последующем в верхней части реки был построен каскад водоёмов. Большая часть (по активности) жидких радиоактивных отходов сбрасывалась в оз. Карачай (водоём 9) и «Старое болото». Пойма реки и донные отложения загрязнены, иловые отложения в верхней части реки рассматриваются как твёрдые радиоактивные отходы. Подземные воды в районе оз. Карачай и Теченского каскада водоёмов загрязнены.



Производственное объединение «Маяк» сбросило миллионы кубометров радиоактивных отходов в Течу



Лошади на берегах реки Теча, одной из самых загрязненных рек в мире.



Бывший работник производственного объединения «Маяк» смертельно болен раком



Бывший работник производственного объединения «Маяк» показывает свою фотографию с коллегами



Женщина с официальным уведомлением о пенсии, выплачиваемой государством ее сыну, жертве радиоактивного заражения



Женщина на своем поле возле реки Теча, чья загрязненная вода используется на посевах



Дети играют рядом с лужей, которая, несомненно, загрязнена, как и река Теча



Почва отравлена ​​высокой концентрацией свинца, мышьяка, никеля, кобальта, кадмия

Город Карабаш

До конца 1980-х годов при очевидной глубокой кризисной ситуации в экологии города (экология ухудшается настолько, что в городе вымирает растительность) и всех связанных с ней сферах жизни города, власть не решалась закрыть завод. В конце 1989 года это всё-таки произошло и старое металлургическое производство было остановлено. Пятая часть населения города осталась без работы. Социальная обстановка города претерпела в это время глубокий кризис. Население города уменьшилось до 15 тыс. человек.

В 1998 году в городе возобновлено медеплавильное производство из-за обострения социально-экономической ситуации. По другой версии производство было запущено частными владельцами комбината для получения прибыли

За все 90 лет работы заводов в Карабаше до остановки последнего из них в 1989 году, принцип выработки металлов и оборудование существенно не менялись, очистные сооружения практически не совершенствовались.

При производстве меди из медной руды образуется большое количество вредных веществ, в основном газов, таких, например, как производные свинца, серы, мышьяка и, собственно, меди. Все эти газы выбрасывались беспрепятственно и не очищались. Вследствие этого, общий вес выбросов за полный период работы заводов составил более 14 миллионов тонн.

Приказом Минприроды РФ от 25 июня 1996 года № 299 город Карабаш и прилегающие территории были охарактеризованы как зона экологического бедствия[29], однако в 2009 году Министерство природных ресурсов и экологии РФ исключило Карабаш из списка городов с наибольшим уровнем атмосферного загрязнения. По данным экологического контроля, за год трубы завода в Карабаше выпускают в атмосферу более 180 тонн газов, которые затем выпадают на город в виде кислотных дождей и белых хлопьев.



Завод «Карабашмедь», выпускающий в атмосферу пары, полные серы



Сотни тонн серы выбрасываются в воздух заводом «Карабашмедь»



Зона для купания возле литейного завода была открыта в 1998 году. Каждый день тонны серы выбрасываются в воздух



Подростки плавают в озере напротив завода «Карабашмедь»



Девушка, которая пришла поплавать в озере напротив завода «Карабашмедь»



Следы загрязнения на берегах озера, расположенного недалеко от завода «Карабашмедь»



Девочка-инвалид дома в Карабаше



Девочка, страдающая от лейкемии, в своей палате в больнице в Карабаше



С момента открытия медеплавильного завода у детей возникают проблемы с дыханием.



Ребенок с проблемами дыхания находится в больнице в Карабаше



Бывший литейщик завода «Карабашмедь» собирает куски меди, чтобы затем продать их



Дети из села Курманова



Девочка, инвалид с рождения на берегу озера в селе Курманова



Женщина из села Курманова, одной из самых загрязненных в мире; у нее рак



Житель села Курманова, которому пришлось ампутировать ногу из-за рака



Рыбаки на берегу озера у села Курманова



Человек с сердечно-сосудистыми проблемами



Слабоумный на улице в поселке Муслюмово



Житель Муслюмово, родившийся неполноценным, пьет деревенскую воду



Муслюмовское кладбище



У половины скота в Муслюмово лейкемия, но их мясо и молоко все еще потребляются жителями поселка



Источник: https://humus.livejournal.com/7160102.html