Новости Украины и Новороссии 27 июля 2020

В МИД Украины рассчитывают на развитие двустороннего переговорного процесса с Ираном в деле расследования авиакатастрофы украинского Boeing 737 авиакомпании «МАУ» в небе над Тегераном в январе 2020 года.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

В то же время он подчеркнул, что, если переговоры с Ираном будут безрезультатными, Украина будет вынуждена применить «дополнительные инструменты защиты».

«Это механизмы, предусмотренные международными конвенциями. Первый вариант — инструмент Чикагской конвенции. Он предусматривает односторонний или многосторонний переговорный процесс со страной, на территории которой произошел инцидент.

Второй вариант — вынесение этого вопроса на рассмотрение совета Международной организации гражданской авиации. Третий вариант — арбитраж или вынесение дела на рассмотрение Международного суда ООН», — перечислил Енин.

Украинский дипломат пояснил, что к таким шагам Киев будет вынужден прибегнуть в том случае, если иранская сторона будет отказываться от проведения справедливого расследования.

Напомним, на прошлой неделе в МИД Украины сообщили, что во Франции завершена расшифровка «чёрных ящиков» сбитого лайнера рейса PS752: информация с параметрического (FDR) и языкового (CVR) регистраторов самолета полностью расшифрована.

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