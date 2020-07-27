Новости Украины и Новороссии 27 июля 2020
- 12:43 Крушение украинского «Боинга» в Иране: Киев готов к трём сценариям.
- 11:51 Глава МИД Украины едет в Польшу: названы цели визита.
- 08:30 6 лет страшной трагедии в Горловке — обращение мэра города.
- 06:37 Скандального «антимайданщика» приняли за украинского шпиона и задержали на празднике ВМФ в Севастополе (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:16 Почему уничтожают Донбасс и могут ли ЛДНР уничтожать инфраструктуру Украины?.
- 01:30 «Зеленский — ты чёрт»: Порошенко собирает митинг против перемирия на Донбассе.
- 01:00 «Нет никакой гарантии»: В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Зеленского.
- Вчера 22:31 В Одессе из затонувшего танкера снова вытекли нефтепродукты.
- Вчера 22:18 Как уголовники консультируют Офис Президента.
- Вчера 19:39 Мы украинцы и он нас предал.
Крушение украинского «Боинга» в Иране: Киев готов к трём сценариям
В МИД Украины рассчитывают на развитие двустороннего переговорного процесса с Ираном в деле расследования авиакатастрофы украинского Boeing 737 авиакомпании «МАУ» в небе над Тегераном в январе 2020 года.
Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
В то же время он подчеркнул, что, если переговоры с Ираном будут безрезультатными, Украина будет вынуждена применить «дополнительные инструменты защиты».
«Это механизмы, предусмотренные международными конвенциями. Первый вариант — инструмент Чикагской конвенции. Он предусматривает односторонний или многосторонний переговорный процесс со страной, на территории которой произошел инцидент.
Второй вариант — вынесение этого вопроса на рассмотрение совета Международной организации гражданской авиации. Третий вариант — арбитраж или вынесение дела на рассмотрение Международного суда ООН», — перечислил Енин.
Украинский дипломат пояснил, что к таким шагам Киев будет вынужден прибегнуть в том случае, если иранская сторона будет отказываться от проведения справедливого расследования.
Напомним, на прошлой неделе в МИД Украины сообщили, что во Франции завершена расшифровка «чёрных ящиков» сбитого лайнера рейса PS752: информация с параметрического (FDR) и языкового (CVR) регистраторов самолета полностью расшифрована.
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Глава МИД Украины едет в Польшу: названы цели визита
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27—28 июля совершит рабочий визит в Польшу.
Как сообщает МИД Украины, за два дня глава ведомства посетит Варшаву и Люблин, где встретится с польским и литовским коллегами.
В первый день визита украинский министр проведет в Варшаве переговоры с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Министры также примут участие в церемонии официального открытия нового корпуса посольства Украины в Польше, где размещены консульский отдел диппредставительства.
Затем Кулеба встретится с представителями украинской общины в Польше.
На следующий день, 28 июля, Кулеба вместе с Чапутовичем и главой МИД Литвы Линасом Линкявичусом посетят штаб международной литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбрига им. гетмана Константина Острожского в Люблине.
В завершение визита предполагается принятие совместной декларации трех министров.
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6 лет страшной трагедии в Горловке — обращение мэра города
Мэр Горловки Иван Сергеевич Приходько — об очередной годовщине страшного преступления ВСУ.
Сегодня, 27 июля, исполняется ровно 6 лет с момента ужасной трагедии — «кровавого воскресенья», дня, когда вооруженные формирования Украины подвергли Горловку варварскому обстрелу, унесшему жизни 22 горловчан, среди которых были дети, женщины и пожилые люди.
Это черная страница в истории нашего города, дата, которую мы никогда не забудем. Мы вечно будем помнить всех невинно убиенных жителей Горловки, всех, кого сегодня нет с нами. Их имена будут вечно храниться в наших сердцах, в памяти народа. Вечная и светлая память!
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Скандального «антимайданщика» приняли за украинского шпиона и задержали на празднике ВМФ в Севастополе (ФОТО, ВИДЕО)
Вынужденный покинуть Украину киевский блогер Сергей Рулёв был задержан во время празднования Дня ВМФ в Севастополе. Это произошло после того, как репортёр начал задавать вопросы двум отставникам-морпехам об их отношении к учениям НАТО в Одессе и перспективам возвращения Южной Пальмиры в состав России.
Морпехов вопросы насторожили — они приняли Рулёва за украинского провокатора и сообщили «особистам». В итоге блогер был задержан на два часа для разбирательств.
Недоразумение вскоре разрешилось — выяснилось, что эксцентричный Рулёв аккредитован в МИД России как корреспондент киевской «Славянской газеты» — к слову, он оказался единственным официальным представителем украинского СМИ на празднике в Севастополе.
Остальные опрашиваемые Рулёвым военные отставники оказались более благосклонны к гостю — они подтвердили, что мощь Черноморского флота после 2014 года наращивается, Украина зря надеется вернуть Крым благодаря водной блокаде, а на возможные поползновения НАТО на полуострове имеется всё для адекватного ответа.
Более того, воссоединение Крыма с Россией поддержал и обнаруженный пикетчик в центре Севастополя — бывший военный моряк стоял с плакатом, выражая неудовлетворение работой органов, которые должны гарантировать соблюдение Конституции РФ.
Тем не менее мужчина заверил, что итоги Русской весны не оспаривает, а манёвры американских кораблей у берегов Одессы заставляют задуматься о необходимости возвращения Россией не только Крыма, но и других своих исторических южных территорий.
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Почему уничтожают Донбасс и могут ли ЛДНР уничтожать инфраструктуру Украины?
Россия защитить Донбасс не в состоянии — это доказано.
Седьмой год Украина методично и безнаказанно убивает Донбасс и его жителей. Это нормально? С точки зрения нормального россиянина — это дико.
И только на российских телешоу кремлевские журналисты, демонстрируя чудеса эквилибристики, доказывают, что ничего страшного не происходит. Ну, убивают. Терпите. Зато Кремль выражает озабоченность, блюдёт Минские.
А где операция по принуждению к миру? Где санкции? Почему осетин защитили, а Донбасс позволяют обстреливать?
Молчат телеэксперты. Хотя ответ и так всем известен.
Слабое российское государство
В «святые» девяностые аналитики ЦРУ с чубайсами навязали РФ олигархический капитализм — строй экономически неэффективный, а исторически и самоубийственный. В этом веке силовики укрепили вертикаль, строй трансформировали в чиновно-олигархический, но российское государство по-прежнему остается слабым.
По этой причине ограничены ресурсы РФ и по защите национальных интересов, и русских за рубежом. По этой же причине заморозили и проект «Новороссия».
Да, присоединили Крым, но тут все решил фактор военно-морской базы Севастополя. Кремлю все-таки пришлось воленс-ноленс пойти против Запада и своих олигархов. Фактор российских военных. Они не простили бы Кремлю потерю Севастополя.
Но в Донбассе Севастополя нет. Рассчитывать можно только на себя. Отсюда вопрос.
Имеет ли Донбасс право уничтожать инфраструктуру Украины?
Сорок лет я прожил в УССР. Украинский менталитет знаю не понаслышке. Моя хата с краю. Вот основа этого менталитета.
Поэтому украинцы с таким спокойствием приняли Одесскую Хатынь, а теперь равнодушно наблюдают, как методично расстреливают жителей Донбасса.
Вывод? Пока хата не перестанет быть с краю, войну не остановить.
Понятно, мы не национал-украинцы, мы не фашисты, поэтому жизнь человека для нас священна. Но возникает вопрос, а на уничтожение инфраструктуры Украины Донбасс имеет моральное право? А если имеет, то почему бы не организовать такую работу?
Ведь если методично и системно взяться за это дело, то очень быстро жизнь на Украине станет невыносимой. А там и до мира недалеко.
Здесь не место обсуждать подробности, варианты операций прикрытия, откуда появились «донбасские дьяволята», почему вдруг на Украине начали взрываться кондиционеры и т. д.
Важно определиться с главным. Хотят ли русские люди Донбасса бесконечной войны? Есть ли еще порох в пороховницах?
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Вадим Кирпичев, для «Русской Весны»
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«Зеленский — ты чёрт»: Порошенко собирает митинг против перемирия на Донбассе
Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» разослала по СМИ анонс акции протеста, намеченной на 27 июля на 19:00, которая состоится на Банковой.
Организаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за объявленного с понедельника перемирия на Донбассе.
Также текст заявления о начале акции размещен на сайте организации «Справа громад».
«Человек по фамилии Зеленский запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, человек, являющийся президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинское войско капитулировать перед русским агрессором. Неужели все жертвы и усилия российско-украинской войны за шесть лет были напрасными? Украинская армия атакована с тыла. Ее атаковал человек по фамилии Зеленский», — сказано в рассылке.
Завершается текст обещанием прийти на Банковую, «чтобы защитить ВСУ и заявить: Зеленский — ты черт, собирай чемоданы, время в Ростов».
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«Нет никакой гарантии»: В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Зеленского
Звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину — это позитивный шаг, но слова Зеленского расходятся с делом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее в воскресенье Зеленский позвонил Путину, обсуждалось урегулирование в Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 00.01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность.
«То, что Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину, — это позитивный шаг. То, что обсудили вопросы прекращения военных действий, обстрела мирного населения, это тоже очень хорошо…
Было бы это все здорово, если бы Зеленский действительно отвечал за все действия и за все поступки, которые сегодня проводит офис президента и руководства, генштаб вооружённых сил Украины. По факту слова (Зеленского — ред.) расходятся с делом», — сказал Вололацкий.
Парламентарий подчеркнул, что с момента избрания Зеленского уже неоднократно звучали заявления по Донбассу, прекращению огня и внесению изменений в конституцию, но почти никакие из этих договорённостей не исполняются.
«Не исполняются только лишь по одной причине, что президент Зеленский не самостоятельная личность, он не самостоятельный президент. Не он управляет, к большому сожалению, Украиной. Украина находится сегодня под внешним управлением … И нет никакой гарантии, что завтра кто-то не погрозит из Белого дома Зеленскому, что он неправильно делает, и он не откажется от своих слов», — сказал Водолацкий.
Парламентарий считает, что Зеленский мог позвонить Путину, чтобы снять напряжение в гражданском обществе Украины и уменьшить недовольство властью.
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В Одессе из затонувшего танкера снова вытекли нефтепродукты
Из затонувшего у берегов Одессы танкера Delfi снова произошла утечка нефтепродуктов в море, объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня, сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.
По словам Малеванного, очередная попытка поднять затонувший танкер на киль провалилась, зато произошел новый излив нефтепродуктов, повлекший загрязнение около 100 квадратных метров поверхности воды.
«По состоянию на вчера, 25 июля, было установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 4,8 раза», — заявил он.
Кроме того, сегодня в Одесской ОГА приняли решение отказать владельцу судна в продолжении попыток подъема танкера и приобщить к операции мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС.
Напомним, танкер Delfi затонул у побережья Одессы в прошлом году, после того как его сорвало с якоря во время сильного шторма. Судно до сих пор остается лежать на волнорезе, поскольку никто не может его убрать.
Ситуацию прокомментировал депутат Верховной рады Максим Бужанский.
«Вопрос с этим злополучным танкером не в буксирах и тросах, вопрос — в теоретической механике. И сопротивлении материалов.
Нет на всю страну ни одного доцента, который сказал бы одесскому губернатору простую вещь. Для того чтобы что-то откуда-то переместить, нужно сделать элементарный инженерный расчёт.
Нарисовать тело, погруженное в воду, но севшее на мель. Учесть его вес и угол, под которым оно на это мель вперлось, его габариты.
Изобразить, в каких точках можно прикрепить тросы.
Вспомнить, что такое сечение этих самых тросов, прикинуть, какую нагрузку они могут выдержать и какое усилие необходимо для того, чтобы снять с мели танкер.
Именно таким нехитрым методом и осуществляются работы уже несколько тысяч лет, будь то Пирамиды или Колизей.
А просто привязать верёвку и дергать за нее — это немного другое, из области выпаса коров, привязал и тянешь, а она либо пошла с тобой, либо нет».
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Как уголовники консультируют Офис Президента
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Мы украинцы и он нас предал
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Зельц уже не требует расшифровать ему Минские угоды . Вышел из дурмана ? Или наоборот ?