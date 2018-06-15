Иван Иванов. Пенсии не видать

Пенсия (википедия):

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F

“Впервые на государственном уровне ввел военные пенсии Гай Юлий Цезарь в Римской империи…” Пенсия в России “…По данным Пенсионного фонда Российской Федерации пенсии стали вводиться постепенно еще в XVII веке. В Российской Империи универсальное пенсионное обеспечение отсутствовало, однако вообще государственные и ведомственные пенсии получали все отставные чиновники и военные, а так же народные учителя, дети и вдовы умерших чиновников и военных и подданные, состоявшие в специализированных страховых обществах.” (То есть далеко не все). “…В 1930 году в Советской России было принято «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию», а в 1932 году был законодательно установлен возраст выхода на пенсию по старости: 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Окончательно система пенсионного обеспечения в СССР была установлена только в 1956 году, совместно с принятием закона «О государственных пенсиях».”

Пенсия в мире

Так же замечу к слову, что она есть не во всех странах. Ее нет в Ирландии (википедия), Китае, Индии, Тайланде, Пакистане, Филиппинах, Нигерии…

Пенсионная реформа

Сейчас определен основной вариант пенсионной реформы в России. Пенсионный возраст хотят повысить. Для мужчин на пять лет, а для женщин на восемь. При этом никто не заморачивается разъяснениями, что же именно служит толчком для правительства, чтобы принимать такое радикальное решение. О кризисе мы все помним, о санкциях нам с завидной периодичностью напоминают сми. Однако, со слов президента и Ко, мы справились с негативными последствиями и того и другого. Экономика даже у них показывает рост, не большой, но рост. Она не порвана в клочья, а живет и развивается. В стране развернуты грандиозные проекты, которые требуют грандиозных же денег. И если крымский мост- это стратегически важный проект, то ЧМ по футболу блажь и химера. Но важно знать, что на эту химеру потрачено более 600 млрд! Одна молодая журналистка в репортаже про подготовку ЧМ сказала, что , конечно эти деньги можно было потратить на дороги и пенсии, но ведь пропаганда спорта и здорового образа жизни- это важнее. Ню- ню… Посмотреть бы на нее в канун ее пятидесяти пятилетия… Про пропаганду спорта и ЗОЖ, думаю комментарии излишни…

Пенсия в ВОВ и после

Чтобы ярче осознать, на сколько неотвратимо и действительно необходимо повышение пенсионного возраста, нужно вспомнить самые сложные и трагические годы в жизни страны. Во время ВОВ и в период восстановления что происходило с пенсионным возрастом? НИ-ЧЕ-ГО!

При колоссальной потере населения для колхозов и фабрик (ведь почти тридцать миллионов погибших- это лишь часть потерь. Сколько еще живых осталось с полной, или частичной потерей трудоспособности?! А ведь их нужно было лечить и кормить и к станку их не поставишь) и колоссальных же разрушениях народного хозяйства, никто не посмел тронуть пенсионный возраст.

Да, мы знаем, что в эти трудные годы работали и стар и мал, и не по восемь часов. Возможно, что и отказаться было нельзя. Но закон о гос. пенсиях был не тронут. И это было залогом временности и чрезвычайности этих мер. И давайте помнить об уровне развития технологий, автоматизации и механизации рабочих процессов. Это ведь тоже очень важно. Один только банальный (для нас сейчас) шуруповерт произвел бы фурор среди наших предков. Что уж говорить о другом…

И при сравнении военного и послевоенного периода с сегодняшним, так ли вам кажется необходимо повышение пенсионного возраста?

А не тронули пенсию потому, что это одно из самых важных “завоеваний Советской власти” и покушение на пенсию- это покушение на советскую (народную) власть. Сейчас, конечно власть не советская, но ведь это не значит, что можно безнаказанно подтереться и спустить в унитаз пенсию, больничный лист, выплаты по безработице, льготы участников ВОВ и граждан награжденных гос. наградами и прочее. Я не говорю, что нет попыток это сделать, я говорю о том, что нельзя этого допустить. Не бывает временных изменений в таких вопросах. Это все равно, что временно отменить какие нибудь статьи Конституции. И не просто временно, на конкретный срок, а просто ВРЕМЕННО. То есть, сегодняшнее повышение пенсионного возраста, ни в коем случае нельзя воспринимать, как временную меру. Вот, мол, Путин победит внутренних врагов, поставит все на место и сразу вернет нам все льготы. А самое главное, что повышение пенсионного срока сегодня- это полная отмена пенсии завтра. Пример, приведенный мной выше с военным и послевоенным временем снимает все сомнения в этом.

Что будет щебетать эта ныне молодая журналистка, о которой упомянуто выше в свои пятьдесят- шестьдесят лет?

Пенсия молодых

Ведь уже сейчас молодые поколения живут условно в Нигерии, где пенсий нет вообще. Огромное количество молодежи работают неофициально. И гос. машина учета их просто не видит. Не видит и не учитывает. А ведь они трудятся в России. Многие из них приносят реальную пользу. Не содержат порно сайт, а делают и собирают мебель, окна, ремонтируют наши автомобили… Максимум, что им светит- это крохи, которые позволят разве что оплатить коммунальные услуги. А при существующем развитии событий, им не светит и этого.

Президент и его слово

В интервью иностранной журналистке, на вопрос о том, что он считает главными своими достижениями, как президент, Путин сказал, в том числе о пенсиях. Мол он гордится тем, что пенсии смогли поднять во много раз. Моя мама получает сейчас 15 тысяч рублей. При условии, что на коммуналку уходит 5 тысяч, разве можно эти деньги считать достаточными? А такая пенсия считается “хорошей”. Есть и по 10- 12 тысяч. Президент у нас врет, или заблуждается? К сожалению в последнее время я склонен считать, что его слова- это ложь.

Это больше походит на сведение величин пенсий, пособий с критической точкой, за которой уже бунт и протесты. Перекрыли чуточек этот уровень и остановились. Соц. инжинеринг творит чудеса. Не буду даже пытаться высчитывать и сравнивать размеры пенсий в “святые девяностые” и сейчас. Просто уверен, что разница не большая получится. Это доказывают походы по магазинам. Отдельные группы военных, чиновников и т. д. в расчет не беру. Президент в своем ответе не указывал отдельные группы, а говорил в общем о пенсиях.

И сейчас он тихонечко стоит в сторонке и наблюдает. Раздражитель пошел в народ. Ждем ответной реакции. Будет бурной- выйдет из кустиков и скажет: “Пока я там мосты строю, Сирию спасаю, вы, смартфоноголовые что тут устроили? Ай- ай- ай! Отвернуться на минуточку нельзя!” А не будет реакция бурной, как он поступит? Краксворд… Регбус…

На размытый и скомканный вопрос исподтишка на прямой линии: “Будет ли повышаться пенсионный возраст?” Путин ответил как всегда прямо и решительно, отметя все возможные толкования: “… Что касается пенсионного возраста, то, вы знаете мою позицию (?). Я всегда относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно… Одна из ключевых задачь, которая сформулирована мною перед правительством- это повышение доходов пенсионеров………………………………..” Многоточие длинное потому, что слов еще там много. Но все, что было по существу, в тексте есть. И куда прилепить нам это повышение доходов? Повышение доходов пенсионеров- это повышение пенсий? Но спрашивали ведь не про это. Может повышение доходов пенсионеров- это заставить их работать до гробовой доски? Так это не повышение доходов. С нашим уровнем безопасности продуктов питания и экологии, уровнем стресса, уровнем здравоохранения и его доступности- это процесс совершенно обратный. А конкуренция за рабочие места? Это гонки на выживание с молодыми и крепкими, чтобы не выбиваться из общего строя? А молодым это зачем? Пенсионеры и пред пенсионеры просто вынуждены соглашаться и на заниженные зарплаты. Им выхода не оставляют. А это, в свою очередь используется для понижения стоимости труда в организации…

В общем, как я и писал, президент ответил предельно ясно…

И я не хотел бы дождаться того судьбоносного момента, когда все решение по повышению пенсионного возраста зависнет в руках президента. Тяжелый будет момент.

Мы все должны понять, что отмолчаться уже не получится. Сейчас народ запуган. Протест выглядит как святотатство и предательство. Враг не дремлет. Но ведь и молчать нельзя. Гос. машина ждет ответной реакции для выбора своего следующего шага. Машина эта бездушна. Понятия “хорошо” и “плохо” в ней уже полностью отсутствуют. Она выбирает между рентабельно и не рентабельно. Только не многие знают, что протест совсем не обязательно должен быть разрушительным. Он должен быть совсем не разрушительным, а созидательным. И вся соль мирного протеста в его массовости. Если вас маленькая кучка (а бывает это от неумения договариваться, или желания отстаивать совершенно не живучие в обществе идеи типа прав лгбт), то как вы можете обратить на себя внимание, если не погромами, пожарами и драками? С другой стороны власть и ждет проявления вашей неадекватности. Она доказывает обществу вашу опасность, и это дает право власти на жесткие ответные действия. Протест массовый и позитивный не предполагает насилия. Ведь не эту задачу мы хотим решить, поднимаясь на него. Он должен быть заметен. Вот главное условие успеха. Отослать письмами мизерную “прибавку” к пенсии обратно- это было протестом. Он не был, к сожалению настолько массовым, как хотелось бы. Но некоторых целей достиг. И машину отрезвил.

У нас есть много возможностей мирно показать государству, что оно зарывается. Так давайте не упускать их, а использовать. Чтобы не было мучительно больно…

Вот, посмотрите это видео. В нем уже более подробно, с цифрами и фактами о надуманности проблема повышения пенсионного возраста, а за одно и других проблемах говорит целый депутат Гос. Думы. А уж ему есть где взять информацию, в отличие от меня и вас.

PS: Может все- таки не того мы в президенты то выбрали? А?

Депутат Госдумы Олег Шеин СР Взял Слово в Думе! (5.06.2018)