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«Мемориал» шокировал предложениями о проституции, наркотиках и гей-пропаганде

04:00. 12 марта 2020 324 просмотра 4 коммент. Опубликовал:
«Мемориал» шокировал предложениями о проституции, наркотиках и гей-пропаганде | Русская весна

Заг 2. «Мемориал» предложил вычленить из КоАП статьи о проституции, наркотиках и гей-пропаганде

Поправки сегодня в моде, потому так называемые «оппозиционеры» не могли просто заниматься привычной работой — огульным воем — а стали предлагать «альтернативы». Отличным примером «альтернатив» от либералов стал список поправок от «Мемориала» — НКО, признанной в РФ иностранным агентом.

Предложения «Мемориала» не коснулись ни одного социального пункта. Вместо того иноагент разразился влажными мечтами касательно проституции, оборота наркотиков и пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Собственно, иноагент предложил вычленить эти статьи из Кодекса об административных правонарушениях.

О проститутках высказалась директор движения «Серебряная роза» Ирина Маслова, выдав лонгрид о том, как тяжело живется «ночным бабочкам» в современном высокотехнологичном мире.

Посыл прост, мол, проститутка должно звучать гордо, а штрафовать нужно тех, кто посмел назвать тяжелый труд «фей» неподобающим занятием.

Следом, с позволения сказать, документ «Мемориала» рассказывает о необходимости отменить «нетолерантный» запрет на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Интеллектуальное растление наших детей, как видно, беспокоит либералов гораздо больше социальных программ или улучшения благосостояния граждан.

Потому время от времени смежные с западными НКО партии вроде «Яблока» украдкой пытаются внести соответствующие законопроекты.

Пропаганда наркотиков и российские «несистемщики» — вещи взаимодополняемые. Потому в списке «альтернатив» НКО не могло не оказаться пункта о декриминализации наркотиков.

«Мемориал» предложил добавить в КоАП уточнение, согласно которому ответственность не распространяется на тех, кто тиражирует информацию о психотропных веществах «без цели склонения к употреблению». То есть, на весь пул либеральных СМИ и блогеров в том числе.

Имеются и довольно комичные предложения.

Например, начинать отсчет административного ареста с момента посадки в «автозак», а не доставки задержанного в отделение. Каждому полицейскому по секундомеру.

Примечательно, но добрую половину документа заняли предложения о смягчении ответственности для иноагентов, которым, видите ли, не дают спокойно «работать» и штрафуют «по поводу и без». Глядя на список поправок «Мемориала», понимаешь, что не зря.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1583951081

Метки: Новости

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