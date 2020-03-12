«Мемориал» шокировал предложениями о проституции, наркотиках и гей-пропаганде
Заг 2. «Мемориал» предложил вычленить из КоАП статьи о проституции, наркотиках и гей-пропаганде
Поправки сегодня в моде, потому так называемые «оппозиционеры» не могли просто заниматься привычной работой — огульным воем — а стали предлагать «альтернативы». Отличным примером «альтернатив» от либералов стал список поправок от «Мемориала» — НКО, признанной в РФ иностранным агентом.
Предложения «Мемориала» не коснулись ни одного социального пункта. Вместо того иноагент разразился влажными мечтами касательно проституции, оборота наркотиков и пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Собственно, иноагент предложил вычленить эти статьи из Кодекса об административных правонарушениях.
О проститутках высказалась директор движения «Серебряная роза» Ирина Маслова, выдав лонгрид о том, как тяжело живется «ночным бабочкам» в современном высокотехнологичном мире.
Посыл прост, мол, проститутка должно звучать гордо, а штрафовать нужно тех, кто посмел назвать тяжелый труд «фей» неподобающим занятием.
Следом, с позволения сказать, документ «Мемориала» рассказывает о необходимости отменить «нетолерантный» запрет на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.
Интеллектуальное растление наших детей, как видно, беспокоит либералов гораздо больше социальных программ или улучшения благосостояния граждан.
Потому время от времени смежные с западными НКО партии вроде «Яблока» украдкой пытаются внести соответствующие законопроекты.
Пропаганда наркотиков и российские «несистемщики» — вещи взаимодополняемые. Потому в списке «альтернатив» НКО не могло не оказаться пункта о декриминализации наркотиков.
«Мемориал» предложил добавить в КоАП уточнение, согласно которому ответственность не распространяется на тех, кто тиражирует информацию о психотропных веществах «без цели склонения к употреблению». То есть, на весь пул либеральных СМИ и блогеров в том числе.
Имеются и довольно комичные предложения.
Например, начинать отсчет административного ареста с момента посадки в «автозак», а не доставки задержанного в отделение. Каждому полицейскому по секундомеру.
Примечательно, но добрую половину документа заняли предложения о смягчении ответственности для иноагентов, которым, видите ли, не дают спокойно «работать» и штрафуют «по поводу и без». Глядя на список поправок «Мемориала», понимаешь, что не зря.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1583951081
Где же Женечка?
Я здесь, Ваше Величество! Чего изволите?
Никудышный из Вас Петросян.
Удивлён тем, что данную тему Вы обошли стороной.
Проститутки, геи, помнится Вы говорили о том, что это «фу».
Продолжайте свою мысль, я пока ее не улавливаю. То что не Петросянц, сочту за комплимент, мерси.