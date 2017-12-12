Новости Украины и Новороссии 12 декабря 2017
- 11:12 «На меня оказывали колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на апатрида Саакашвили», — Луценко.
- 11:12 В обход Украины курсируют уже более 120 пассажирских поездов.
- 10:13 Позитивный блог.
- 10:01 Как отличаются рабы от свободных людей…Или рабство на генетическом уровне….
- 09:49 В Раде назвали «пощёчиной Порошенко» решение суда не арестовывать Саакашвили.
- 08:44 Украину обрадовало отсутствие российских поездов.
- 08:32 Стал известен секрет «непобедимости» ВСУ: Глава генштаба сделал шокирующее признание (ВИДЕО).
- 05:30 США приняли решения по Порошенко и Саакашвили.
- 04:00 Украинский «День сурка». Был ли Скоропадский прообразом Кучмы и Януковича.
- 02:30 «Позовем экспертов из ФБР»: Луценко решил оспорить решение суда по Саакашвили.
- 00:07 Зато потроллили россиян.
- Вчера 23:54 На главной площади Донецка украшают новогоднюю елку.
- Вчера 21:45 Саакашвили вновь на свободе!.
«На меня оказывали колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на апатрида Саакашвили», — Луценко
Генпрокурор Украины Юрий Луценко пожаловался, что на него оказывалось «колоссальное давление», чтобы он «закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили».
Напомним, Генпрокуратура обвиняет экс-губернатора Одесской области, лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.
Однако вчера суд отказался отправить Саакашвили под круглосуточный домашний арест и освободил его из-под стражи.
Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в этой связи так процитировала своего шефа: «Сейчас дело разваливают исключительно (его) политизацией. На меня последнюю неделю оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили».
При этом Луценко заявил, что «государство, которое не умеет защищать себя от планов ФСБ и банды Януковича, обречено на развал».
«Я буду защищать свое государство, даже если речь идет о Саакашвили, с которым меня связывают многие годы довольно теплых отношений.
Он преступил красную черту. Не имеет права никто из тех, кто любит Украину, брать деньги Януковича для свержения власти», — подчеркнул он.
Читайте также: Саакашвили и тысячи его сторонников движутся по центру Киева
Луценко также убежден, что если бы Саакашвили был невиновным, то сотрудничал бы со следствием.
«Я уверен, что доказательная база у нас имеется. Если бы было не так, Саакашвили не убегал бы панически постоянно с допросов, а наоборот спокойно ходил бы на них», — подчеркнул генпрокурор.
Читайте также: США приняли решения по Порошенко и Саакашвили
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В обход Украины курсируют уже более 120 пассажирских поездов
Железнодорожная магистраль Журавка – Миллерово в обход Украины вышла на рабочие мощности, по ней начали курсировать более 120 пассажирских и 30 грузовых поездов ежедневно.
Подробности на http://tvzvezda.ru
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Позитивный блог
Все еще 660 бабушка
Исключительно (!) по желанию: Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100119243…
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Как отличаются рабы от свободных людей…Или рабство на генетическом уровне…
В одном из украинских изданий, полковник ВСУ, Виктор Шидлюх, решил рассказать, чем отличаются украинские военнослужащие от защитников Донбасса. И с каким то удивительным величием рассказал, что отличаемся мы процедурами погребальных церемоний.
«Сравните, как у нас относятся люди к погибшим военным. Становятся на колени и провожают воина-героя», — заявил Шидлюх.
При этом полковник ВСУ добавил, что защитники Донбасса якобы «тихонько закапывают» своих товарищей, «быстро забывая об их могилах».
Только вот забывает Шидлюк, что в современном мире только на Украине сохранилась традиция становиться на колени. Рабство на генетическом уровне…
Людей убеждают, что таким образом они отдают дань уважения. На самом деле к уважению эта поза ни в коей мере не относится – во все времена это было сигналом унижения, рабства и покорности.
Откуда взялась такая дикость? Ведь, невозможно даже себе представить, чтобы, к примеру, на коленях встречали советских солдат, возвращающихся со Второй мировой войны.
Почти нигде в мире не существует традиции стояния на коленях перед мертвыми. В православии и католицизме встают на колени только перед Богом.
На колени же в прежние времена могли поставить только людей, находящихся в униженном положении – пленников, преступников, рабов или провинившихся…
Известная традиция массового коленопреклонения перед мертвыми существовала на землях Галиции и Волыни в XVI-XVIII веках. Зависимых крестьян заставляли становиться на колени вдоль пути погребального кортежа их пана – как правило, поляка. Этим их заставляли выражать покорность своему господину и после его смерти. Рабский рефлекс перед паном.
Генетика осталась – куда запихнуть не знали. Тут нашли наконец повод, под видом “достойного”. Привыкшие стоять на коленях галичане агрессивно насаждают свой образ жизни всем жителям Украины. Теперь рассовывают эту традицию под видом “истинно вкраинськой” даже на Востоке и Центральной Украине.
Никогда и нигде стояние на коленях не было выражением уважения – это знак того, что человек добровольно отдаёт себя во власть того, перед кем он стоит на коленях, то есть рабства…
Так что нечем гордиться Шидлюху… И не понять… как равный хоронит равного… преклоняя голову…
Всему свое время…
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
В Раде назвали «пощёчиной Порошенко» решение суда не арестовывать Саакашвили
Ранее Печерский суд Киева отказался помещать под домашний арест Михаила Саакашвили.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Украину обрадовало отсутствие российских поездов
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян не видит никаких серьезных последствий для страны в том, что российские пассажирские поезда дальнего следования пошли в обход Незалежной. В интервью национальному телеканалу «112» чиновник прокомментировал сложившуюся ситуацию, передает телеканал “Звезда“.
По убеждению министра, прекращение движения российских поездов по территории Украины якобы должно снизить вероятность терактов в стране.
Напомним, движение грузовых поездов по новой дороге, которая полностью проходит по Воронежской и Ростовской областям, началось в сентябре этого года. Пассажирские, которые шли без промежуточных остановок на старой линии, начали курсировать здесь с ноября. А накануне на новую дорогу перевели все пассажирские составы.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Стал известен секрет «непобедимости» ВСУ: Глава генштаба сделал шокирующее признание (ВИДЕО)
Начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко рассказал журналистам о том, как ВСУ постигают науку современной тактики боя.
«Действительно, профессия обязывает, действительно просматриваю фильмы на военную тематику…» — рассказал Муженко и добавил, что боевики ему нравятся разноплановые, а некоторые оказываются очень полезными для работы.
«Когда смотришь ленты на военную тематику, то больше обращаешь внимание на профессиональные моменты. Иногда некоторые моменты мы берем в практику в обучении военных. Это такие моменты, некоторые элементы которых можно включать в боевую подготовку», — поделился начальник Генштаба на премьере фильма «Киборги» Ахтема Сейтаблаева.
Ранее начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Украина в случае попытки вернуть Донбасс силовым способом потеряет до 12 тысяч военнослужащих только за 10 дней.
В свою очередь в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что боевые потери в рядах ВСУ с начала проведения карательной операции (апрель 2014 года) и до конца октября текущего года составили 10710 военнослужащих, из них 2333 погибших.
Читайте также: Турчинов дал приказ ВСУ применять оружие в Крыму, — Яценюк
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США приняли решения по Порошенко и Саакашвили
Президент Украины Петр Порошенко был вынужден отпустить Михаила Саакашвили из-под ареста, поскольку Вашингтон запретил какое-либо силовое давление на экс-президента Грузии.
Таким мнением с «Русской Весной» поделился депутат последней легитимной Верховной Рады Олег Царев.
«До майдана, который мы все хорошо знаем, был очень долго майдан, который был организован сторонниками Тимошенко после ее ареста. Он находился на Крещатике рядом с судом, в котором судили Тимошенко, там постоянно находились люди с транспарантами с оскорбительными для власти лозунгами. Не так много времени прошло, но никто не помнит этого майдана. Дело в том, что этот майдан никто не разгонял», — отметил Царев.
По его словам, именно желание быстро разобраться с Саакашвили подвело Порошенко.
«Порошенко решил попробовать разобраться с Саакашвили, он решил, что сейчас для этого подходящий момент. Порошенко планировал его обвинить в связях с Россией, как в свое время Янукович обвинил Тимошенко, рассчитывая на то, что в этом случае США не будут заступаться за Саакашвили. Несмотря на это, на всякий случай, Порошенко делает все аккуратно.
Саакашвили не планировали арестовывать, была задача доставить его в Генеральную прокуратуру на допрос и отследить реакцию в Вашингтоне на это событие. Однако Саакашвили отбили протестующие, имиджу Порошенко был нанесен существенный урон, в результате чего он был вынужден перейти к жестким действиям. И после этого США вмешались.
Порошенко получил совсем не то, на что рассчитывал», — заявил экс-депутат.
Царев считает, что Порошенко решил откатить ситуацию назад, так как события показали, что текущее положение дел складывается явно не в его пользу.
«Гораздо эффективнее для него было бы не замечать Саакашвили, как в свое время Янукович не замечал майдана сторонников Тимошенко. И сейчас он вынужден искать пути выхода из этой затруднительной ситуации.
Американцы запретили ему арестовывать Саакашвили. И лучшим выходом из ситуации для президента Украины — не замечать Саакашвили.
И все говорит о том, что Порошенко принял для себя такую модель поведения», — резюмировал Царев.
Он также предположил, что в Вашингтоне не приняли решение об уходе Порошенко с поста президента: «Если бы такое решение было принято, то события развивались бы по-другому.
Запрет на арест Саакашвили указывает на то, что он может быть кандидатом на пост премьер-министра Украины при новом президенте.
Старый лозунг “ни мира ни войны” в современных условиях для Украины звучит — “нет отставки” Порошенко и одновременно — “нет ареста Саакашвили”. Ни отставки, ни ареста».
Читайте также: У вас будут серьезные проблемы, — в Москве ополченцы пришли на показ фильма, пропагандирующего украинских карателей (ВИДЕО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинский «День сурка». Был ли Скоропадский прообразом Кучмы и Януковича
Давно замечено, что отечественная история имеет отчетливую тенденцию к повторяемости. Нередко разные, разделенные десятилетиями, а иногда и столетиями эпохи становятся неким бесконечно — как в тяжелом сне — повторяющимся настоящим.
Когда вновь и вновь, пусть при различных декорациях, возникают одни и те же ситуации, как будто история безуспешно добивается того, чтобы, наконец, ее уроки был выучены.
События иногда почти буквально, не только по содержанию, а и вплоть до времени года повторяют друг друга, как, например, уничтожившая в конечном итоге великую державу провокация Керенским «корниловского мятежа» в августе 17-го и практически аналогичные действия Горбачева с «путчем ГКЧП» в августе 91-го.
В еще большей степени, чем в общерусской, подобная тенденция «дня сурка» проявляется в истории Малой Руси — территории пограничной, где все проявляется более выпукло.
При этом, в малороссийском историческом бурлеске эту видимую повторяемость часто переносят не только на события, но и (далеко не всегда справедливо) на конкретные исторические персонажи.
Ярким примером является фигура гетмана Павла Скоропадского, реинкарнацией которого в современности часто считают то Кучму, то Януковича. При этом подобные аналогии проводят иногда люди с диаметрально противоположной идеологией, то в виде одобрительной оценки, то в виде уничижительной критики.
Заметим, что, действительно, без правильной оценки личности Скоропадского значительно труднее понять и недавнюю историю и происходящую сейчас на наших глазах кровавую украинскую клоунаду.
Обычно все оценки последнего украинского гетмана, неважно — отрицательные (которые наличествуют и в русской патриотической и в самостийной среде) или положительные — без оттенков, полутонов и понимания конкретной исторической ситуации, в которой ему приходилось действовать.
Конечно, невозможно говорить сразу обо всех аспектах государственной деятельности Скоропадского. Определяющим является вопрос, что превалировало в его убеждениях, мазепинство или все же общерусские основы?
Несомненно, потомок соратника Петра Великого вряд ли может быть назван рыцарем без страха и упрека. Он был классическим для предреволюционного периода аристократическим гвардейским карьеристом, и не отличался высокой принципиальностью.
Сумасшествие русской революции и Гражданской войны дало ему возможность неожиданно стать главой появившегося из ниоткуда государства (или, точнее, тени государства), как писал Михаил Булгаков — «невсамделишнего царства», и генерал воспользовался предоставленным ему судьбой шансом.
Однако, при этом он лишь плыл по течению и его противоположное поведение ни на йоту не повлияло бы на ход дальнейших событий.
Скорее наоборот, обусловивший занятие поста гетмана личный карьеризм сделал возможным то, что удар получивших внешнюю поддержку мазепинцев по русской Украине в то время не имел роковых последствий, и все общерусское, в конечном итоге, находило защиту именно у Скоропадского.
Избранный съездом хлеборобов гетман просто плыл по течению «украинизации», ставшей в крае с начала русской революции мейнстримом не только благодаря самостийникам в Малороссии, но и почти полной их поддержке центральными властями в Петрограде.
Достаточно вспомнить с чего началась его дорога в гетманы. Скоропадский в августе 17-го создал на базе 34-го армейского корпуса 1-й Украинский корпус и возглавил это украинизированное воинское соединение, но отнюдь не по собственной инициативе.
Он лишь исполнил приказы двух Главковерхов — генералов Брусилова и Корнилова, считавших украинизацию средством противодействия революционному разложению армии.
В апреле 18-го Скоропадский принял предложение право-консервативных сил на Украине, и при поддержке немецкого командования стал гетманом.
Судя по тому, что сейчас о нем известно, сделал это не только из желания возглавить Украину (получившей при нем официальное название «Украинской Державы»), а и не желая допустить введения прямого оккупационного правления.
Последнее стало неминуемым, когда немецкое командование увидело полную недееспособность Центральной Рады и отсутствие у нее хоть минимального влияния в массах.
Украинизация и самостийность были для него не внутренними убеждениями, а средством для невероятного в нормальное время карьерного взлета. Понятно, что подобный карьеризм не является достоинством.
Он в полной мере присутствует и в нынешних украинских «керманичах». Не считать же всерьез идейными бандеровцами всех этих порошенок, турчиновых, аваковых, яценюков и прочих майданных деятелей, которые при иной конъюнктуре ходили бы обвешанные георгиевскими ленточками и клеймили преступления ОУН-УПА*.
Вместе с тем, даже когда гетман наиболее активно сотрудничал с мазепинцами (как полный дилетант в политике, крайне переоценивая их значение), он даже тогда делал все возможное для сохранения русской культуры во всех ее аспектах на Украине.
Несмотря на постоянные истерики петлюровцев и их газет, он комплектовал все органы власти, включая силовые структуры и армию, преимущественно людьми, ориентированными, несмотря на весь внешний антураж, на общерусское единство.
Скоропадский так действовал отнюдь не из карьеристских мотивов. Напротив, возбуждая против себя националистические круги и немецкое командование, крайне настороженно относившиеся ко всему, что хоть косвенно могло способствовать восстановлению единой России, он серьезно рисковал.
В своих воспоминаниях свергнутый гетман подробно рассказал о своем отношении к русской культуре, о том, что без нее Малая Русь будет обречена.
«При существовании у нас и свободном развитии русской и украинской культуры мы можем расцвести, если же мы теперь откажемся от первой культуры, мы будем лишь подстилкой для других наций и никогда ничего великого создать не сумеем…
Нельзя упрекнуть Шевченко, что он не любил Украину, но пусть мне галичане или кто-нибудь из наших украинских шовинистов скажет по совести, что, если бы он был теперь жив, отказался бы от русской культуры, от Пушкина, Гоголя и им подобных, и признал бы лишь галицийскую культуру; несомненно, что он, ни минуты не задумываясь, сказал бы, что он никогда от русской культуры отказаться не сможет и не желает, чтобы украинцы от нее отказались.
Но, одновременно с этим, он бы работал над развитием своей собственной, украинской, если бы условия давали ему возможность это делать…
Насколько я считаю необходимым, чтобы дети дома и в школе говорили на том же языке, на котором мать их учила, знали бы подробно историю своей Украины, ее географию, насколько я полагаю необходимым, чтобы украинцы работали над созданием своей собственной культуры, настолько же я считаю бессмысленным и гибельным для Украины оторваться от России, особенно в культурном отношении…
Узкое украинство — исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла: никаких данных на успех нет, и это является просто преступлением».
Искренности его слов в данном случае можно верить, мемуары написаны Скоропадским, претендовавшим тогда на возглавление всей националистической украинской эмиграции, отнюдь не с целью показать свою «русскую ориентацию», а скорее наоборот — чистоту надетых им мазепинских риз.
Можно констатировать, что, несмотря на весь свой несомненный карьеризм и склонность плыть по течению, Павел Петрович все же в конечном итоге обладал достаточно твердыми убеждениями.
Пусть со всеми оговорками для сохранения достигнутой им власти, но он не видел родную землю без и вне России. Непоследовательно, с множеством колебаний, но его политика была направлена, все же, именно в этом направлении и логическим ее завершением стало в ноябре 18-го формирование русскоориентированного правительства во главе с Георгием Афанасьевым, и гетманская грамота о грядущей федерации с новой Россией.
Когда же, после провозглашения гетманом курса на будущую Переяславскую Раду, Петлюрой с присными был поднят вооруженный мятеж, Скоропадский ему реально сопротивлялся.
Сопротивлялся, несмотря на то, что реальных сил у него почти не было — немцы так и не разрешили сформировать полноценную армию.
Хотя он не проявил тогда особого героизма и, в конце концов, бежал, бросив защитников Киева, но все же сопротивлялся, а не заставлял безоружный «Беркут» стоять под бутылками с коктейлем Молотова, а потом и пулями.
Ничего общего, кроме того, что русский язык был для них всех родным, и употребление его в общении было более удобным, чем «державна мова», у Скоропадского с Кучмой и Януковичем нет.
Гетман прекрасно понимал значение для Украины русской культуры и единства с Россией в целом. Несмотря на то, что не был идеалистом и человеком, для которого принципы важнее всего, пытался проводить соответствующую политику, которая лично для него представляла только опасность и, в конечном итоге, стала причиной потери власти.
Кучме и Януковичу русская культура и ее значение для Украины, не говоря уже об общерусском единстве, была совершенно безразлична. Вся их «русскость» ограничивалась песнями под гитару и любовью к советским эстрадным исполнителям.
«Пророссийскость» ограничивалась вялым заигрыванием с антинационалистическим электоратом, несмотря на все украинизаторские усилия властей (в том числе и данных персонажей), вплоть до 2014 года составлявшим более половины избирателей.
Но, сразу же после выборов, все обещания экономической интеграции с Россией, второго государственного языка и обуздания национал-экстремистов немедленно забывались.
Более того, если Скоропадский сотрудничал с мазепинцами частично потому, что считал их реальной политической силой, а в большей степени под давлением немцев, то Кучма с Януковичем немедленно отдавали им почти все, за единичными исключениями, ключевые посты в идеологической сфере. Лишь бы не мешали «решать» серьезные финансовые вопросы… Последствия себя не заставили долго ждать.
Кучма и Янукович имели совершенно несравнимые с теми, что были у Скоропадского, условия для проведения независимой политики и исполнения своих же обещаний избирателям, но вместо этого они последовательно шли в целом в противоположном направлении.
Шли, не понимая того, что все равно останутся для необандеровцев ментальными врагами, врагами, с которыми невозможно примирение. Когда же в 2013–14 году начался прямой вооруженный переворот, Янукович даже не попытался, подобно Скоропадскому, организовать реальное сопротивление, и позорно сбежал.
В Кучме и Януковиче не только сохранились, но и были гиперболизированы все негативные черты Скоропадского, но не было и тени его искреннего желания сохранить неразрывную цивилизационную связь Малой и Великой Руси.
Показательно, что майданный режим, относясь откровенно презрительно к перехитрившему себя самого в 2004 году Кучме, а потом повторившего то же самое, но уже с трагическими последствиями для всей страны, Януковичу, к Скоропадскому относится явно с настороженной опаской.
Вынужденный внести его в список националистического пантеона, режим тщательно ретуширует подлинный облик гетмана, в котором явно превалирует русский генерал.
Яркой иллюстрацией подобного ретуширования является помещенное ниже огромное красочное панно с изображением Скоропадского, нарисованное на торцевой стене одного из киевских домов.
Оно перерисовано с фотографии, на которой Скоропадский сидит на скамейке в саду гетманского дворца.
Перерисована фотография, следует признать, тщательно и со вкусом. Только на панно отсутствует одна деталь, которая, даже ничего не знающему об истории рядовому жителю Украины, скажет очень многое о подлинном облике и политическом курсе Скоропадского.
На левой стороне черкески отсутствует, прекрасно видимый на фото, Георгиевский крест, бывший всегда предметом особой гордости гетмана Украины…
Дмитрий Тесленко
Читайте также: Варшава ответила на подрыв польского автобуса во Львове (ФОТО)
*Запрещенная в России экстремистская организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Позовем экспертов из ФБР»: Луценко решил оспорить решение суда по Саакашвили
Сторона обвинения в деле Михаила Саакашвили планирует оспорить решение Печерского суда Киева, который отклонил ходатайство прокуроров в отношении политика.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Мы готовы доказать, что все видео, разговоры о передаче сотен тысяч долларов на политическое шоу, о скупке несчастных людей, которых привозят сюда и науськивают на власть, а также разговор Саакашвили с Курченко являются настоящими», — сказал генпрокурор.
По его словам, ГПУ привлечет к этому делу иностранных экспертов из ФБР и Скотланд-Ярда.
«Я не могу представить себе, в какой стране человек-апатрид прорывает границу, после этого организует движение за свержение государственной власти. Тем не менее, судья его отпускает. Мы будем подаваться апелляцию», — добавил Луценко.
Ранее Саакашвили, который покинул зал Печерского суда, заявил, что украинская власть пыталась изолировать его от политической деятельности.
«Я знаю, на нее сейчас будут наезжать. Заводить всевозможные дисциплинарные дела. Но система уже разваливается. Это значит, что у нас в Украине еще точно не все потеряно», — сказал политик в отношении судьи, что вела процесс.
Напомним, сторона обвинения требовала назначить для Саакашвили круглосуточный домашний арест по адресу: ул. Костельная, 7, кв. 32, сроком на два месяца, с обязательством являться на следственные действия. Сторона защита выступила против любой меры пресечения.
Читайте также: Турчинов дал приказ ВСУ применять оружие в Крыму, — Яценюк
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зато потроллили россиян
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На главной площади Донецка украшают новогоднюю елку
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Саакашвили вновь на свободе!
Агента ФСБ, сообщника олигарха Курченко, пособника Путина, организатора государственного переворота и прочее, прочее, прочее…отпустили на свободу.
Суд отказался посадить агента Кремля под домашний арест (и это не сильно удивило, так как аргументация Луценко убеждала разве что самых упоротых поклонников Порошенко и Авакова), так что можно ожидать продолжение грузинского ремейка "Санта-Барбары" про ментальные майданы в головах.
Вырвавшийся из застенков Порошенко грузинский сокол, взвился перед журналистами прочувственной речью про торжество справедливости.
PS. Еще из забавного – прокуратура не в силах объяснить, на основании чего она вломилась в дом Саакашвили и задержала его, требовала отправить агента ФСБ Саакашвили под домашний арест на основании того, что ФСБ может убить Саакашвили. Луценко в своем кретинизме как обычно не подвел.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Спектакль на Украине продолжается.
Одни и те же морды в Киеве разыгрывают свой пасьянс, отвлекая население от насущных проблем и кровопролития ВСУ в Донбассе.