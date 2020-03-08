С праздником весны

Милые дамы, поздравляю вас с весенним женским праздником — 8 марта. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и радости. Пусть в вашем доме всегда царит любовь и взаимопонимание.

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,

Женщина — с нами в последний наш час.

Женщина — знамя, когда мы сражаемся,

Женщина — радость раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность и счастие,

В лучшем стремлении — первый привет.

В битве за право — огонь соучастия,

Женщина — музыка. Женщина — свет.

— Константин Бальмонт