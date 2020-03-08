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С праздником весны

09:29. 8 марта 2020 179 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

s1200

Милые дамы, поздравляю вас с весенним женским праздником — 8 марта. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и радости. Пусть в вашем доме всегда царит любовь и взаимопонимание.

Женщина с нами, когда мы рождаемся 

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.

— Константин Бальмонт

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 27105 23649
    Вячеслав 8 марта 2020 в 10:05

    В переходе замерзая, со слезами на щеках,
    Дед цветок купить пытался, в кулаке зажав пятак.
    Продавщица оскорбляла, унижала, обзывала.
    А потом за пятачок, сломанный дала цветок.
    И дрожащею рукою старичок мимозу взял.
    Он с униженной душою, тот цветок к груди прижал.
    Он хотел жену больную тем порадовать цветком.
    Оказался в её праздник, он с одним лишь пятаком.
    И от хамства, и от боли по щеке сползла слеза.
    Мы хотели лучшей доли, нам пускали пыль в глаза.
    Из толпы один мужчина продавщицу пристыдил.
    Бросил ей рубли под ноги. Все мимозы закупил.
    Протянув цветы в корзине, торт, шампанское купил…
    Он сказал: “Иди к любимой… Если так бы я ЛЮБИЛ!”

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    8
  • 1441 1079
    МариКа 8 марта 2020 в 12:04

    Благодарю, очень приятно.

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