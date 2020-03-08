С праздником весны
Милые дамы, поздравляю вас с весенним женским праздником — 8 марта. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и радости. Пусть в вашем доме всегда царит любовь и взаимопонимание.
Женщина с нами, когда мы рождаемся
Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.
— Константин Бальмонт
В переходе замерзая, со слезами на щеках,
Дед цветок купить пытался, в кулаке зажав пятак.
Продавщица оскорбляла, унижала, обзывала.
А потом за пятачок, сломанный дала цветок.
И дрожащею рукою старичок мимозу взял.
Он с униженной душою, тот цветок к груди прижал.
Он хотел жену больную тем порадовать цветком.
Оказался в её праздник, он с одним лишь пятаком.
И от хамства, и от боли по щеке сползла слеза.
Мы хотели лучшей доли, нам пускали пыль в глаза.
Из толпы один мужчина продавщицу пристыдил.
Бросил ей рубли под ноги. Все мимозы закупил.
Протянув цветы в корзине, торт, шампанское купил…
Он сказал: “Иди к любимой… Если так бы я ЛЮБИЛ!”
Спасибо.
Ух!
Душевно.
И да, я – как brahman.
Благодарю, очень приятно.