Милые дамы, поздравляю вас с праздником весны, желаю вам цвести, расти и радовать нас своей красотой. Ваша любовь, верность и преданность, вдохновляет нас на новые свершения, достижения и подвиги. Пусть в вашей душе всегда будет весна и счастье наполняет ваш дом.

ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИТСЯ…

Зима недаром злится,

Прошла ее пора -

Весна в окно стучится

И гонит со двора.

И все засуетилось,

Все нудит Зиму вон -

И жаворонки в небе

Уж подняли трезвон.

Зима еще хлопочет

И на Весну ворчит.

Та ей в глаза хохочет

И пуще лишь шумит…

Взбесилась ведьма злая

И, снегу захватя,

Пустила, убегая,

В прекрасное дитя…

Весне и горя мало:

Умылася в снегу,

И лишь румяней стала,

Наперекор врагу.

<1836>

Ф.И.Тютчев.