С праздником весны
Милые дамы, поздравляю вас с праздником весны, желаю вам цвести, расти и радовать нас своей красотой. Ваша любовь, верность и преданность, вдохновляет нас на новые свершения, достижения и подвиги. Пусть в вашей душе всегда будет весна и счастье наполняет ваш дом.
ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИТСЯ…
Зима недаром злится,
Прошла ее пора -
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон -
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит…
Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя…
Весне и горя мало:
Умылася в снегу,
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.
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Ф.И.Тютчев.
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Луди ауууу!!! Какая весна??? Какие жаворонки????
Стихи Ф.И.Тютчева замечательные, но где вы увидели весну?
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Благодарю, Брахман!
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Спасибо за поздравление!
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Всегда пожалуйста!
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Видишь, мать родная, хороших людей всегда много. Мотай на ус!
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Извини, пожалуйста, Ладушка. По инерции тебе сгоряча минус поставил.:))) Исправляюсь. Плюс, конечно.