Главная » Новости

С праздником весны

15:47. 8 марта 2018 Просмотров - 146 6 коммент. Опубликовал:

Милые дамы, поздравляю вас с праздником весны, желаю вам цвести, расти и радовать нас своей красотой. Ваша любовь, верность и преданность, вдохновляет нас на новые свершения, достижения и подвиги. Пусть в вашей душе всегда будет весна и счастье наполняет ваш дом.

ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИТСЯ…

Зима недаром злится,
Прошла ее пора -
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон -
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.

Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит…

Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя…

Весне и горя мало:
Умылася в снегу,
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.
<1836>
Ф.И.Тютчев. 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
МИЛЫХ ДАМ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ЛЮБВИ !
... будем сегодня вспоминать, что такое «праздник 8 марта», кто его придумал... отмечаем 8 марта как День Весны и Любви! В этот замечательный... назначает воображение. Ещё раз – с Праздником Весны! Ф. Шкруднев, А. Каленюк, Н...
Поздравление женщин с праздником весны!
... благими пожеланиями, ПОЗДРАВЛЯЕМ Вас с Праздником Весны! Ваша жизненная Мудрость и Творецкая...
Исконный Славянский Женский праздник
... Великой славяно-арийской цивилизации, когда праздник весны – женский день – праздновался именно во... и нам, людям. Календарно же, праздник Весны был приурочен ко дню весеннего... чужой нам праздник говорят. А ведь Весна приходит к нам ВЕСНОЮ, А не...
Исконные Праздники Русов – Весна, Женский День и Масленица!
... марта) – День Весны – Исконный Русский Женский День. Все праздники Русов – космические! Вот... день принято воспевать Матушку-Природу. Праздник Весны и тепла в честь Лады... долгой зимы. Другими словами – это праздник весны и тепла, который наши Предки...
Исконный Славянский Женский праздник [КультУра Русов]
... Великой славяно-арийской цивилизации, когда праздник весны – женский день – праздновался именно во... и нам, людям. Календарно же, праздник Весны был приурочен ко дню весеннего... чужой нам праздник говорят. А ведь Весна приходит к нам ВЕСНОЮ, А не...
Праздник Масляницы – комоедицы. Можно ли радоваться на поминках?
... для нового круга совершенствования. Почему праздник Весны длится не один день? Потому... "Боги и люди" так описывается праздник Весны: (с полным текстом можно познакомиться... с этой землей. С наступающим праздником Весны, жители Севера Земли! Счастья и...

6 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>