В России – Праздник Весны и Труда! Мир, труд, май! 10 стран, которые празднуют День труда 1 мая

Первое мая – Праздник труда, Праздник весны и труда или День международной солидарности трудящихся. Этот праздник отмечается во многих странах и территориях мира.

1 мая 1886 г. американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.

В современной России 1 мая отмечается как Праздник весны и труда. В нынешней России праздник утратил свой изначальный политический характер.

Дни, посвященные труду и трудящимся, существуют в 142 странах мира, но не все они празднуются именно 1 мая.

Ниже мы расскажем о странах, кроме России, где также 1 мая отмечают день труда.

Франция

Первое мая является государственным праздником во Франции, официально известным как La fête des Travail (Национальный День труда).

Официальный выходной ознаменован закрытием магазинов, музеев и салонов по всей Франции.

Однако сказать, что жизнь останавливает свое течение, нельзя. Многие рестораны и кафе продолжают работу для туристов и отдыхающих.

Открыты соборы и храмы, куда со всего света едут паломники. На улицах гуляет народ, а некоторые компании располагаются на пикник прямо на траве.

Китай

1 мая в Китае праздник, посвященный труду. В декабре 1949 г. постановлением правительства КНР 1 мая был объявлен официальным праздником.

На сегодняшний день для китайцев несколько выходных дней на 1 мая – это прежде всего хорошая возможность отдохнуть и встретиться с родными и друзьями.

В театрах проходят праздничные представления, на различных площадках и по телевидению идут выступления и концерты.

Украина

До 2017 г. на Украине праздник носил название День международной солидарности трудящихся.

Однако после изменений Трудового кодекса (в рамках декоммунизации) был переименован в День труда.

Киргизия

1 мая в Кыргызстане отметят Праздник труда. Этот день является официальным выходным.

Поскольку Киргизия входила в состав СССР, то и праздник 1 мая отмечается в стране начиная с прошлого столетия.

Современная Киргизия также отмечает день труда 1 мая.

Пакистан

В Пакистане 1 мая также является праздником труда. Это официальный выходной день.

В 1889 г. Конгресс II Интернационала, который проходил в Париже, принял решение ежегодно отмечать 1 мая как День солидарности рабочих всего мира.

Шри-Ланка

1 мая – День труда на Шри-Ланке. Это праздничный день с проведением демонстрации и митинга трудящихся от каждой партии.

Праздники на Шри-Ланке – всегда удивительное и прекрасное зрелище. Здесь можно увидеть множество традиционных танцев и обрядов, послушать лучшую национальную музыку и проникнуться культурой этой жаркой страны.

Армения

Армения сохранила верность традиции отмечать праздник, посвященный труду, 1 мая каждого года.

Более того, традиционно этот праздник, получивший в Армении название День труда, сохранил и статус нерабочего дня.

Аргентина

В Аргентине День труда является официальным праздником. В течение всего дня проходит множество торжественных мероприятий, связанных с рабочими движениями, в крупных городах порой проходят различные демонстрации.

В этот праздник проходят различные встречи друзей, будь то спортивная площадка, ресторан или рабочее место.

Впервые праздновать День труда начали в 1890 г., когда аргентинские союзы, которыми управляли в те дни социалисты и анархисты, организовали несколько совместных торжеств в Буэнос-Айресе и других городах. В 1930 г. День труда 1 мая был установлен как официальный праздник.

Греция

В Греции 1 мая является дополнительным выходным днем.

1 мая 2010 г. в Греции проходило множество протестов анархистскими и коммунистическими сторонниками, где имели место сильные столкновения с полицией.

Они выступили перед правительством против экономических реформ, потерь рабочих мест и сокращений заработной платы.

Источник: http://2planeta.ru/news/v_rossii_prazdnik_vesny_i_truda_mir_trud_maj_10_stran_kotorye_prazdnujut_den_truda_1_maja/2019-05-01-75043