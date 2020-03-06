Зачем в Лондоне прессуют Тинькова

Осёл, груженый золотом, сможет открыть ворота любого города. Так считал отец Александра Македонского — Филипп, соответственно, тоже Македонский.

В этой мысли два ключевых слова: золото и осёл. Идеальный вариант, когда ворота города откроет осёл, нагруженный у него же забранным золотом .

Именно это сейчас делают наши англосаксонские «партнеры». Они приняли Законо криминальных финансах, и при этом «неуплата налогов» также не снимается со счетов. Теперь способов давления на экономическую элиту России, просто жуликов, убежавших в Лондон (вроде Ходорковского), ДВА.

А цель ОДНА: склонить экономическую элиту, частично представленную в элите политической, к измене.

При этом, как всегда, у потомков пиратов, часть золота того самого «македонского осла» перекочует в бюджеты Британии и США. А революция в неугодных англосаксам странах будет осуществляться за счет денег, выведенных из атакуемой державы убежавшими жуликами или просто дрогнувшими и решившими предать представителями экономической элиты.

Не надо сажать всех в тюрьму. Надо лишь устроить показательную порку нескольких бизнесменов.

Вот, что происходит с Олегом Тиньковым, которого по запросу из США задержали в столице Британии, вынудили выплатить 30 млн долларов залога, на которого надели браслет, забрали паспорт и которому запретили покидать страны.

Это показательная порка — для того, чтобы ситуацию правильно поняли совсем иные экономические «калибры» и совсем иные дяди.

Посыл, им направленный, очень прост:

Нам надо «войти в этот город», взять его под контроль, поменять там власть;

Нам оказывается сопротивление;

Ваши активы, ваше благополучие полностью зависит от нас;

В случае продолжения сопротивления вам будет больно, потери будут огромны;

В случае готовности «перейти на сторону свободы» гарантируется не только сохранность, но и рисуется перспектива в «новой свободной России»;

Вот, кстати и примеры того, как это может быть: Лондон – применение Закона о криминальных финансах, Лондон – ситуация с Олегом Тиньковым.

Ждем новых ситуаций в Лондоне и США с представителями влиятельных экономических кругов России.

Только в сильной России капиталы российской элиты могут чувствовать себя в безопасности. В любой другой ситуации размещенные «там» капиталы всегда будут уязвимым местом и предметом атаки, и охоты англосаксов. При этом количество денег, лежащих ТАМ, является не силой, а слабостью, и никого ни от чего предохранить не сможет.

Пока экономическая элита России этого не поймет, её влияние и участие в политической элите России должно сокращаться.

Отсюда и поправки в Конституцию (запрет двойного гражданства, счетов за рубежом для чиновников, гос и муниципальных служащих), фактически означающие чистку рядов политической элиты Российской Федерации.

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Источник: https://nstarikov.ru/zachem-london-pressuet-tinkova-113668