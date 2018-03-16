Очень неплохой разбор многолетних, даже многовековых отношений России и Великобритании. Эти взаимоотношения всегда были отношениями конкурентов, Великобритания всегда видела в нас угрозу, всегда старалась сдержать, ослабить, уничтожить Россию. При этом желательно – чужими руками.

То, что мы сегодня наблюдаем со стороны Лондона, не только не представляет из себя что-то новое в наших взаимоотношениях, а является очередным проявлением одной и той же политической линии. Англосаксы целенаправленно бьют по России всеми доступными способами считая нас врагами и конкурентами.

При этом название нашего государства, его социальный строй не играют для Лондона никакой роли. Карфаген, т.е. Москва, должен быть разрушен!

В такой парадигме воспитываются англосаксонская политическая элита на протяжении веков. У нас же понимание неизбежности и вековечности конфликта с Великобританией (США) слилось в той анекдотичной поговорке: «Англичанка гадит, она не гадит, она борется». Борется с нами всеми доступными способами. При этом в российской элите, к огромному сожалению, нет такого же четкого и ясного представления о врагах нашего государства, какое имеется в Лондоне и Вашингтоне, о врагах их государств.

Это приводит к тому, что в руководство России иногда может придти человек непонимающий сути мировой политики не знающий канонов геополитики. Это обходится нам невероятно дорого. А вот в Лондоне и Вашингтоне к власти «Горбачев» и «Ельцин» к власти придти не могут.

С этим надо что-то делать. Сама жизнь подталкивает к тому, чтобы новые поколения политических лидеров России воспитывались в кристальной ясности кто нам враг, а кто может быть нашим попутчиком.

Источник: www.stoletie.ru

Смертельно опасный Лондон

«Дело Скрипаля» напоминает: англичане – мастера по организации политических убийств.

Опять Лондон. Опять покушение. И опять таинственная история вокруг выходца из России. Помните? Сначала был Литвиненко, потом Березовский, и вот теперь – некий Скрипаль. И снова, безо всяких на то доказательств, в этом обвиняют Россию. Аргумент при этом у английских властей один: покушение на выходца из России, значит – виноваты русские!

Логика, конечно, согласитесь, весьма странная. Дело происходит в Лондоне, а виноват почему-то Путин. Ведь ясно, что если речь идет не о разгуле больного воображения, то с какого перепугу «русским спецслужбам» нужно было «ликвидировать» какого-то Скрипаля? Он опасен? Да нисколько! Полковник ГРУ Сергей Скрипаль был завербован английской спецслужбой МИ-6 почти четверть века назад – в 1995 году. Это произошло во время командировки в Испанию, где Скрипаль работал военным атташе посольства России. По словам генерал-майора ГРУ в отставке, историка спецслужб Валерия Малеванного, для вербовки Скрипаля была использована так называемая «медовая ловушка», что на шпионском жаргоне означает интимную связь с объектом вербовки. По другим сведениям, вербовка была связана с деньгами. Организатором вербовки Скрипаля был британский кадровый разведчик Пабло Миллер, работавший под именем Антонио Алварес де Идальго. В 2004 году Скрипаль был разоблачен, арестован и получил 13 лет тюрьмы за предательство. Но в 2010 году его помиловали, чтобы обменять на российских разведчиков, арестованных в США, и он оказался в Англии.

Так что все секреты, которые знал Скрипаль, он давным-давно выболтал англичанам. Его хотели наказать как предателя? Но это могли бы без помех давно проделать в Москве! Где предатель мог бы, к примеру, тихо подавиться бутербродом в тюрьме, в которой отбывал наказание. Зачем было ждать целых 14 лет, чтобы потом травить его в центре Лондона, прекрасно понимая, какой это вызовет скандал?

Словом, как ни крути, но получается, что обвиняя в покушении на Скрипаля Москву, бравые английские сыскари исходят из того предположения, что в Кремле и на Лубянке сидят круглые идиоты, которые действуют себе же во вред.

Рискнем все же предположить, что в Кремле все-таки не круглые дураки сидят. И тогда версия о причастности России к покушению на Скрипаля тут же рассыпается, как карточный домик. А раз так, то сразу возникает неизбежный вопрос: а кому же тогда этот скандал может быть выгоден? Ведь именно такой принцип, как известно, является основополагающим в юриспруденции и при ведении любого следствия. И вот тогда неизбежно выходит, что это выгодно, прежде всего… самому Лондону и их американским союзникам! Это же для них отличный повод для того, чтобы снова обвинить Москву, опять выставить Путина мировым злодеем, призвать к бойкоту чемпионата мира по футболу. Что сейчас, ещё до того, как следствие хоть что-то успело выяснить, уже самым активным образом и делается. Виновник уже назначен.

Длинный список преступлений

Есть, правда, у Лондона и еще один аргумент, как видно, главный сегодня для Запада при громогласных обвинениях в адрес России. Мол, Москва – империя зла, там правит свирепый «путинский режим», а потому – к чему вообще доказательства? И так все ясно! А вот в Британии – свобода и демократия, а потому покушений по политическим причинам она не может совершать по той причине, что этого не может быть никогда. Но позволительно будет напомнить, что на протяжении всей своей истории англичане, кажется, только тем и занимались, что организовывали за рубежом, в том числе и в России, политические убийства. История об этом буквально вопиет! Вспомним, для начала, о злодейской расправе в Михайловском замке в Петербурге над императором Павлом I. Павел Петрович восторгался Наполеоном и задумал в союзе с Францией выступить против Великобритании. Планировалось основной удар нанести по главной британской колонии – Индии, постоянное ограбление которой составляло тогда основу благополучия Англии. Академик Евгений Тарле писал: «После заключения мира с Россией Наполеон обдумывал … комбинацию, основанную на походе французских войск под его начальством в южную Россию, где они соединились бы с русской армией, и он повел бы обе армии через Среднюю Азию в Индию». Павел уже даже отправил в Индию отряд казаков.

Но в Лондоне не дремали, снова действуя для защиты своих интересов террористическими методами. Англичане сначала пытались убить Наполеона в Париже, взорвав там у его кареты «адскую машину».

В России же английский посол лорд Чарльз Уитворт занялся организацией заговора с целью убийства российского императора. В заговор было вовлечено либеральное дворянство того времени, ненавидящее Павла Петровича.

Павел I выслал из Петербурга английского посла и одного из руководителей заговора Панина, но было уже поздно.

В ночь с 23 на 24 марта 1801 года заговорщики ворвались в здание Михайловского замка, и российский император был зверски убит. Наполеон, узнав об убийстве Павла I, пришел в ярость и гневно воскликнул: «Англичане промахнулись по мне в Париже, но они не промахнулись по мне в Петербурге!».

Историк и писатель Николай Стариков убежден, что и император Александр II, убитый террористами, тоже стал жертвой Англии, которая финансировала террористические организации революционеров в России. Уверен он и в причастности англичан к неожиданной смерти императора Александра III.

Есть подозрение, что отравлен был и легендарный российский путешественник, а на самом деле генерал-майор Генштаба Николай Пржевальский. Это было сделано потому, что он мог третий раз пройти в Лхасу, и тогда Тибет – это плато, нависающее над Индией, – могло стать зоной влияния России. Ясно, что именно англичане, которые всячески старались этому помешать, могли организовать эту террористическую акцию. В любом случае смерть Пржевальского в возрасте всего 49 лет выглядела очень странно.

Сравнительно недавно англичане сами признались, что именно английская разведка была причастна к другому громкому политическому преступлению века – убийству в 1916 году в Петрограде Григория Распутина.

Англичане опасались, что Распутин, выступавший против войны, сумеет повлиять на Николая II, и Россия заключит сепаратный мир с Германией. Бывший агент Скотланд-Ярда Ричард Каллен написал книгу, в которой на основании проведенного расследования утверждал, что контрольный выстрел в голову Распутина сделал в Петрограде британский агент Освальд Райнер. Каллен встречался с племянником Райнера и тот рассказал, что дядя был очень скрытным, никогда не рассказывал о том времени и даже сжег весь личный архив незадолго до смерти. Однако признался Каллену, что в семье никогда не сомневались в причастности Освальда Райнера к убийству в Юсуповском дворце.

В июле 1918 года англичане, продолжая интриговать, любым путем старались вернуть Россию в состояние войны с Германией. Сначала они пытались организовать покушение на Ленина, но это им не удалось и тогда их целью стало убийство германского посла графа фон Мирбаха. Они рассчитывали, что это вынудит Германию объявить войну советской республике. Стрелял в Мирбаха чекист Блюмкин, которым руководил английский разведчик Сидней Рейли (завербованный англичанами выходец из Одессы Соломон Розенблюм). После нападения на посла Блюмкин и его напарник Андреев «случайно» оставили на месте преступления важные улики – портфель с удостоверениями сотрудников ВЧК. Однако английская разведка не учла то обстоятельство, что мир с Россией был тогда германцам важнее, чем жизнь именитого дипломата, и МИД Германии в лице статс-секретаря Рихарда фон Кюльмана удовлетворился извинениями Ленина.

Когда советская власть окрепла, то английская агентура уже не могла себя так вольготно чувствовать в России. Оживилась она уже после краха СССР, когда получила полную свободу для формирования в нашей стране своей «пятой колонны», делая ставку на развал России. Тут у нее снова главная цель – высшее руководство страны, убрать Путина любой ценой. Это она пытается сделать сейчас через либеральную оппозицию, делая уже апробированную ставку на Майдан, на подрыв единства страны изнутри.

Характерно, что российские либеральные СМИ в унисон с Западом сейчас стали тоже раскручивать «дело Скрипаля». Полностью солидарен с обвинениями в адрес России, например, главный редактор информационного рупора либералов «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Я думаю, – заявил он, – что это вопрос демонстрации. Так же, как убийство Литвиненко – это был вопрос демонстрации для тех, кто, может быть, вступит на путь предательства. Я думаю так».

Умереть в Лондоне

Таким образом, избрана тактика громких провокаций с целью дискредитации России и ее руководства на Западе. Именно поэтому британская столица стала сегодня самым опасным местом для выходцев из России. В 2006 году там умер от отравления полонием бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. В том же году неожиданно почувствовал себя плохо в театре, а потом скончался Игорь Пономарев, представитель России в Международной морской организации. Перед смертью его мучила жажда, что сочли признаком отравления. В 2007 году в английской столице скончался от сердечного приступа один из основателей ЮКОСа Юрий Голубев. В 2008 году тоже от сердечного приступа там умер объявленный в России в розыск грузинский бизнесмен, партнер Березовского по бизнесу Бадри Патарцикашвили. В 2012 году в Лондоне умирает бизнесмен Александр Перепеличный. Как потом сочли, он был отравлен редким ядом. В 2013 году в ванной своего лондонского особняка было обнаружено тело скандального бизнесмена Бориса Березовского. Причиной было объявлено самоубийство, но осталось подозрение, что он был повешен. В английских СМИ появился список из 14 человек, которые якобы могли стать «жертвами российских спецслужб».

Хотя совершенно ясно, что никаких поводов для того, чтобы организовывать убийства этих людей, у российских спецслужб не было, и не могло быть. И не только потому, что Россия организацией убийств на государственном уровне не занимается, а по той простой причине, что все перечисленные лица абсолютно никакой угрозы для России не представляли и никакого смысла в организации их «устранения» не было. Тот же Березовский, как позднее стало известно, незадолго до смерти написал покаянное письмо Путину, в котором он просил простить его и помочь вернуться в Россию.

Однако все эти странные смерти английские власти и послушные им британские СМИ «вешают» сегодня на Россию. Как и последнее покушение на давно забытого в нашей стране и абсолютно никому не нужного Скрипаля.

Однако если все эти загадочные смерти последних лет в Лондоне связать с исторической «традицией» Англии – убивать, если это выгодно для ее международных интересов, – возникает неизбежный в этом случае вывод. И ответ на сакраментальный вопрос, «кому это выгодно?», может быть только один – Англии! Для нее это повод оправдать свою русофобскую политику, создать предлог для новых санкций, раскручивания новых витков антироссийской кампании и нагнетания русофобии. Ведь не случайно, хотя следствие по делу Скрипаля ещё только началось, и нет абсолютно никаких доказательств причастности к нему России, – английские власти уже потребовали объявить бойкот чемпионату мира по футболу в нашей стране. Как говорится, на воре шапка горит!

Автор: Владимир Малышев