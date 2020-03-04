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Стало известно, кто не заражается коронавирусом

07:29. 4 марта 2020 196 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Стало известно, кто не заражается коронавирусом | Русская весна

Новый коронавирус редко поражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. На эти возрастные категории приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных. 

Российские вирусологи уверены: тенденция связана с тем, что иммунная система человека с годами ослабевает и становится более восприимчивой к штаммам. Кроме того, причиной различных осложнений часто служит наличие хронических заболеваний, которых в юном возрасте гораздо меньше. Спасает несовершеннолетних также родительская забота и то, что детские учреждения первыми закрывают на карантин.

Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР опубликовал крупнейший обзор, в деталях описывающий серию случаев заражения COVID-19 на материковом Китае, которые произошли в период до 11 февраля 2020 года (72 314 эпизода). Согласно этим данным, коронавирус представляет наименьшую опасность для детей. На возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится по 1% случаев заболевания.

Российские ученые подтверждают, что пока вирус щадит уязвимую для многих других патогенов детскую возрастную категорию. Однако этот вопрос требует более детального изучения, сообщил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

— Вполне возможно, что вирус действительно не очень опасен для детей, но пока информации на этот счет недостаточно, — подчеркнул эксперт.

Подростки действительно лучше защищены от COVID-19 в силу особенностей своей иммунной системы. В основную группу риска по-прежнему входят люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

— Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям, — отметила директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова. — Кроме того, наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений. Поэтому все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей. Именно эта группа населения более восприимчива к ним.

Согласно свежей статистике, подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом — 87% приходится на людей, возраст которых находится в диапазоне 30–79 лет. В большинстве случаев при летальных исходах пациенты имели хронические заболевания, многие умирали именно от их обострения.

Ранее власти Китая опубликовали статью, в которой детально изучили показатели смертности первых зараженных в городе Ухань. Согласно приведенным данным, умерших детей среди них нет вообще.

Также в конце января появились сообщения, согласно которым женщина, зараженная коронавирусом, родила здоровую девочку в больнице Харбина. Роженица с положительным результатом анализа на COVID-19 поступила в больницу на 38-й неделе беременности. Чтобы снизить риски для здоровья мамы и ребенка, медики решили сделать ей кесарево сечение. После рождения девочку отправили на карантин, а затем дважды взяли анализы и получили отрицательный результат.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1583296160

Метки: Новости

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