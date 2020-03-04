Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 марта 2020

Заявление МО РФ по Идлибу

Перед завтрашней встречей Путина и Эрдогана в Москве, где будет обсуждаться происходящее в Идлибе, МО РФ выпустило заявление с разъяснением своей официальной позиции.Выяснилось, что истерзанные террористами сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США, и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи.На фоне этой риторики, сегодня с утра сражением вокруг Саракиба продолжилось с высокой интенсивностью.Турция обстреливает западные районы Саракиба, район Афеса и некоторые районы рядом с трассой М-5. Есть сообщения о попытках боевиков перейти в контратаки и пробиться в Саракиб.Сирийцы в свою очередь продолжают попытки взять Афес. Авиация и артиллерия бомбят Сармин, Кминас, Бинниш, Найраб, Афес. Результаты сегодняшних боев, если завтра конечно о чем-то договорятся, будут иметь не только военное, но и политическое значение.Турки официально признали еще 2 200х и 6 300х. Но как представляется, реальное кол-во серьезно занижают.За онлайн-трансляцией можно как обычно следить в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)

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СРОЧНО: Турция сообщает о потерях в сирийском Идлибе

Утром 4 марта власти Турции сообщили о потерях, которые военный контингент страны продолжает нести в сирийской провинции Идлиб. Соответствующее коммюнике распространило Минобороны страны. «В результате обстрела позиций наших военных со стороны режима (сил Башара Асада — прим. РВ) в районе проведения операции „Весенний щит” два наших военнослужащих погибли, еще шесть солдат получили ранения», — говорится в сообщении турецкого Минобороны. Напомним, вчера турецкие военные сбили в небе над Идлибом самолёт ВВС Сирии (третий за двое суток). Один из пилотов L-39, катапультировавшись, попал в район, контролируемый боевиками, где был жестоко убит. Второго лётчика удалось обнаружить и вывести с опасной территории невредимым бойцам правительственных сил. Читайте также: О самом главном последствии турецкой операции в Сирии

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Соловьев предостерег россиян от поездок на отдых в Турцию

Российский журналист и телевизионный ведущий Владимир Соловьев прокомментировал обострение в отношениях России и Турции на фоне военной операции Анкары в сирийском Идлибе. Соловьев раскритиковал поведение турецких властей, а также обратился к россиянам, которые планируют провести свои выходные или отпуск на побережье курортов Турции, сообщает издание «Царьград».

По словам журналиста, россиянам необходимо хорошо подумать, прежде чем, посещать Турцию. Соловьев уверен, что сейчас, когда отношения между странами накалены из-за происходящего в Сирии, гражданам России лучше не рисковать и не выезжать на отдых в Турцию.

«Я просто хочу предупредить тех наших граждан, которые по-прежнему считают, что можно легко отправиться на отдых в Турцию», – заявил Соловьев.

Он напомнил об инциденте, который произошел в Турции с журналистами, работающими в российских СМИ. Так, ранее неизвестные ворвались в квартиры работников СМИ РФ и начали угрожать расправой. После этого инцидента журналистов задержала и удерживала турецкая полиция.

Кроме того, Соловьев рассказал, как турки угрожают российским военным корреспондентам, находящимся в Сирии. Так, турецкие радикалы обещали расправиться с военкором Евгением Поддубным, обвиняя его в оказании помощи правительственным войскам Сирии.

Кирилл Рекордов

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Беспилотники Эрдогана: Стало понятно, зачем туркам наша С-400

Фото: AP/TASS

Турецкие СМИ сообщили, что в ходе возмездия за гибель 36 «мучеников» (имеется в виду авиаудар по солдатам турецкого моторизированного батальона 27 февраля в провинции Идлиб — авт.) с помощью новейших турецких ударных беспилотников TAI Anka («Феникс») было пораженно порядка 200-х целей на севере Сирии. По сведениям Анкары, было уничтожено более 100 российских танков, БТР и систем ЗРК (находящихся в армии Асада). В частности, военный эксперт Дека Мевлутоглу привел видео взрыва комплекса «Панцирь», в которого, как он утверждает, попала ракета, управляемая «Фениксом».

Агентство Bloomberg опубликовала в этой связи статью «Смертоносный рой турецких беспилотников представляет собой воздушный вызов Путину в Сирии».

Чарльз Листер, директор программы по экстремизму и борьбе с терроризмом в Ближневосточном институте, изучив видеозапись ударов «Фениксов», отметил: не имея превосходства в небе, Турция начала «воздушную кампанию в Сирии беспилотниками», а это, в свою очередь, грозит втянуть «члена НАТО в войну с Россией».

«Турция объявила в воскресенье (1 марта), что ее войска сбили два сирийских военных самолета Су-24 и уничтожили еще три сирийские системы ПВО, подтвердив при этом, что один вооруженный турецкий беспилотник был поражен, — пишет Bloomberg. — Анкара, похоже, горела желанием продемонстрировать свою воздушную огневую мощь».

Согласно информации из Анкары, еще до начала 4-й операции в Сирии под названием «Весенний щит — 2020» солдаты Эрдогана «нейтрализовали «1 БПЛА, 8 вертолетов, 103 танка, 72 пушки/гаубицы/системы залпового огня, 3 системы ЗРК и убили 2 тысячи 212 военнослужащих Асада». Почти все перечисленные сирийские потери, даже у учетом того, что они наверняка преувеличены, были связаны с применением «Фениксов» — БПЛА, разработанных компанией Turkish Aerospace Industries в кооперации с крупнейшим аэрокосмическим оборонным подрядчиком Пакистана Pakistan Aeronautical Complex.

«Феникс» относится к большим ударным дронам и представляет собой композитный планер с дизельной силовой установкой. Имеет индексы ANKA-B, ANKA-S и ANKA-I. В ударных операциях в Сирии принимает участие БПЛА «S», тогда «B» выполняет функции разведчика, а «I» явно слабоват, как «боец» с российскими системами РЭБ. Его максимальный взлетный вес составляет 1600 кг, размах крыльев — 17,3 метра, длина — 8 метров, полезная нагрузка — 200 кг. Дальность передачи данных составляет 200 км, что и ограничивает его радиус действия.

Отметим, что «Фениксы» активно используются в учениях НАТО Anatolian Eagle («Анатолийский Орел»), в которых, по информации Bloomberg, они учатся преодолевать системы ПРО, аналогичные российским. Для этого развертывается множество электронных глушителей и генераторов помех, которые вводят в заблуждение русские радары. Утверждается, что именно это помогло Турции успешно провести операцию возмездия после гибели 36 «мучеников».

В январе 2020 года Анкара сообщила, что создала первую в мире беспилотную армию, управляемую как единый механизм и подчиняемую «законам стаи». Если сбит один «Феникс», то часть стаи атакует обидчика, а другая — заканчивает начатое «погибшим» дело. По сути, турки хвалятся искусственным интеллектом, который и командует «смертоносным роем».

Известно также, что БПЛА ANKA может пролететь 1488 км (паспортные данные), и если на расстоянии 700 км будет находиться турецкий разведчик с переносной системой обработки изображений (TIES) и удаленным видеотерминалом (RVT), то «Феникс» способен провести ракетный удар вдали от своих границ. Впрочем, турки сообщили, что могут управлять дроном и с помощью спутника, правда, этот вариант считается «сырым». Эрдоган хотел иметь такую машину, чтобы удаленно и адресно уничтожать врагов Турции. Как это делает старший брат по НАТО — США.

Изначально «Феникс» разрабатывался как разведывательный дрон «длительного действия» согласно техзаданию от 24 декабря 2004 года. С 2010 года начались испытания TAI Anka, которые сопровождались серьезными проблемами. 27 сентября 2012 года и 6 декабря 2013 года прототипы БПЛА разбились во время летных испытаний из-за технических проблем.

25 октября 2013 года турецкий Минобороны Турции заказали 10 беспилотных систем (то есть 30 летательных аппаратов) для своих ВВС, а также 12 наземных станций управления на сумму $ 290 миллионов. Позднее сумму увеличили до $ 300 миллионов. Таким образом, сегодня Анкара располагает тремя десятками, точнее 29 «Фениксами», поскольку один из них был сбит в ходе операции возмездия 28 февраля — 2 марта».

Насколько сегодня эффективны эрдогановские «Фениксы», судить сложно, поскольку противоборствующие стороны ведут не только «горячую», но и информационную войну. В частности, в ответ на «уничтожение 100 российских танков, БТР и систем ЗРК», сирийцы сообщили о ликвидации не одного, а сразу шести турецких беспилотников.

Скорей всего, истина, как водится в таких случаях, где-то посередине. Иначе говоря, TAI Anka не является чудо-оружием Турции, хотя и неплохо делает свое военное дело. Ударные дроны вообще-то хорошо зарекомендовали себя во всех современных боевых конфликтов против «бородатых бармалеев».

В 2012 году турки так расхвали свой БПЛА, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси был готов купить еще «сырой» TAI Anka в количестве 30 аппаратов. Но сделка была позднее аннулирована. Анкара пояснила это разногласиями межу египетским генералом Абдель Фаттахом ас-Сиси, который сверг Мурси, и Эрдоганом. На самом деле египтянам не понравилась череда катастроф, а также плохой интерфейс и маленькая скорость «птички» — 200 км в час.

В апреле 2013 года после удачного показательного испытания «Феникса», включающего в себя 18 часов полета и ночную посадку в неблагоприятных погодных условиях, официальные лица Саудовской Аравии выразили заинтересованность в турецком беспилотнике. Однако после 4-х лет переговоров Эр-Рияд сказал «нет», так как был неудовлетворен «разведывательным потенциалом» TAI Anka. Анкара и здесь нашла, что сказать своим гражданам, мол, саудовцы потребовали секретные технологии, но «Турция не торгует своими тайнами».

Позднее уже в королевстве прокомментировали свой отказ: арабы прямо сказали, что БПЛА не стоит тех денег ($ 30 млн.), которые запросила у них Turkish Aerospace Industries. Дескать, красная цена «птички» раза в два-три ниже. Эта машина должна иметь такой ценник, чтобы было её не жалко потерять.

В ноябре 2017 года появилась информация, что Турция провела переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами на предмет продажи шейхам беспилотника TAI Anka. Но и здесь Анкару постигла неудача. Арабы заявили, что подобную машину они легко могут сделать сами, причем намного дешевле.

Еще можно вспомнить и обсуждения потенциальной сделки на выставке IDEAS 2018 с пакистанцами, которые поставляют Turkish Aerospace Industries ряд важнейших компонентов для БПЛА TAI Anka. Но серьезные эксперты расценили это, как игру, чтобы привлечь хоть какое внимание к эрдогановскому «Фениксу».

В сумме можно сказать, что даже относительно несложные тяжелые ударные беспилотники «Маде ин Туркей» способны нанести серьезный урон сирийцам и помотать нервы русским зенитчикам на базе Хмеймим. В то же время переломить ход войны они не способны.

Еще один момент заключается в том, что ЗРК С-400, проданные Анкаре, без всякого сомнения, будут использоваться для доработки технологий, которые могли помочь туркам преодолеть наши ПРО/ПВО. Вот тогда за TAI Anka и впрямь выстроиться очередь из покупателей с толстыми кошельками.

Александр Ситников

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Минобороны России: жёсткое заявление в адрес Анкары

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков выступил с жёсткой критикой в адрес Анкары. В частности, он заявил, что произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами. «Атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы „Хмеймим“ из спорадических стали ежедневными. Всё это время никого в Европе и США не интересовала реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг Идлиба и причины демонстративного невыполнения своих обязательств турецкой стороной. Все официальные запросы России в ООН и западные страны — кто именно завозит гуманитарную помощь через турецкую границу и почему практически вся она достается не беженцам, а террористам, остались без ответа. Действия турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы „любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений“ — никто на Западе не замечает. А публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов, в США и Европе называют якобы „законным правом Анкары на оборону“… На фоне тотального цинизма и фальшивой озабоченности Запада о гуманитарной ситуации в зоне деэскалации Идлиб, только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство ежедневно доставляют в освобождённые районы всю необходимую помощь местным жителям», — заявил он. Читайте также: Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО

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О самом главном последствии турецкой операции в Сирии

Депутат Государственной Думы Евгений Примаков рассказал, к чему приведет агрессия Турции в сирийском Идлибе. «Самое важное последствие турецкой операции в Сирии, в Идлибе не в том даже, что там гибнут люди, и даже не то, что боевики прикрываются турецкой армией, а та помогает боевикам (мало ли кто в истории с какими «сукиными детьми» дружил). Самое важное, стратегическое последствие в том, что конец «международного права» произошёл и далее так и будет, в том числе, к сожалению, и с вынужденным смирением с нашей стороны. Что особенно трагично, учитывая то, что именно мы сохранение этого международного права (в противовес какому-то невнятному «порядку, основанному на правилах») и ставили как одну из своих главных целей. Одно суверенное государство сбивает самолёты и наносит артиллерийские удары по армии другого суверенного государства, находясь на территории этого другого государства самовольно. Но не объявляет ему войны, а говорит о некоей «ситуации войны». Одно суверенное государство вводит свои войска на территорию другого суверенного государства, формально говорит, что «поддерживает суверенитет», но действует там не только даже без приглашения (плохо, но и такое бывало уже), а предлагает своё вроде как «юридическое» обоснование, которое теперь будет принято (потому что не опротестовано): «нас пригласил народ» — сравните с «по приглашению правительства». И всё так же нет объявленной войны, с которой должен бы разбираться Совет Безопасности ООН. И Совет Безопасности ООН, который по всему своему предназначению должен предотвращать и прекращать подобное, не будет делать ничего, и не может сделать ничего. И если раньше даже во время преступной войны против Югославии или вторжения в Ирак условная «западная коалиция», ведомая США хотя бы пыталась маскировать незаконность своих действий через формальные коалиционные решения, или решения со стороны каких-то межгосударственных организаций, которые, как они желали, должны были подменять ООН и обмануть остальной мир, подсунув ему видимость «законности»; если раньше войны порой начинались формально не против государства, а против негосударственных структур и группировок, что позволяло говорить о том, что нет межгосударственного конфликта, который и считается войной, то теперь всё иначе, и иначе, видимо, навсегда (простите за пессимизм) — воевать можно с кем угодно, в каких угодно условиях, не затрудняя себя поиском даже лживого юридического оправдания, лишь бы противник был по силам (отсюда: «оставьте нас с Сирией один на один», сказанное, по легенде, Эрдоганом Путину); вторжения не объяснять, а утверждать формулировкой «народ позвал»: это звучит почти как «революционное творчество масс». Отдельная беда: realpolitik такова, что и мы тоже отдаём себе отчёт в том, что Турцию и её желания придётся брать в расчёт — и если мы говорим о том, что «мирного решения без Турции в Сирии быть не может», то не потому, что Турция там желает мирного решения, а ей не дают, а от противного: потому что Турция в состоянии сорвать грубой и прямой военной силой любую попытку решения. И поэтому мы тоже не ставим в Совбезе (что тоже совершенно сейчас бессмысленно) какие-то там вопросы об «агрессии». Написанное означает следующее: пусть мы и ставим своей целью укрепление суверенитета и международного права, Россия не может укрепить и сохранить его в одиночку, когда все остальные исходят из его, принципа суверенитета и международного права, de facto смерти. Я осознанно обостряю и огрубляю формулировки, чтобы было понятно. Сохранение принципов, на которых была построена ООН, принципов, которые должны предотвращать войны в мире, возможно только в новом консенсусе, в новом глобальном соглашении, переучреждении этих принципов. Для этого Президент Путин, по сути, и предлагает встречу сооснователей ООН, постоянных членов Совета Безопасности и членов ядерного клуба — на которое сейчас отозвался Трамп после паузы на раздумья. Но боюсь, что окончательной мотивацией для такого переутверждения могут стать только очень большие, останавливающие жертвы у любого агрессора, когда цена выхода за флажки становится несоразмеримой с политическими выгодами для любого правительства». Читайте также: «Стрелял профессионал»: подробности уничтожения военного грузовика с карателями (ФОТО, ВИДЕО)

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Горящая Митига

Войска Хафтара нанесли мощный удар по аэропорту Митига в Триполи.Заявлено уничтожение турецкой ЗРК "Хок" (одну такую систему уничтожили несколько дней назад), склада боеприпасов, нескольких турецких бронеавтомобилей и "большие потери в людях".Удар наносился целенаправленно по турецкой операцией базе развернутой прямо в аэропорту, откуда Турция использует БПЛА. Судя по пожарам, горят аэродромные ангары и временные казармы.По заявлениям командования ЛНА, удары по Митиге и туркам наносятся потому, что они превратили аэропорт в базу международного терроризма, с которой поддерживается деятельность вооруженных банд и террористических организаций в Триполитании.МИД Египта также обвинил Турцию в поддержке терроризма в Ливии, прямо заявив, что именно вмешательство Турции превращает Ливию в центр распространения международного терроризма.Рейсы из Митиги снова отменили и перенесли в Мисурату – персонал аэропорта и пассажиров после начала ударов эвакуировали.Один из лайнеров поврежденный осколками при прошлом налете. В результате ударов различные повреждения получил один "Аэробус" и один "Боинг 737".Ракеты как обычно периодически дают недолеты до аэропорта и падают на жилые кварталы. Типичная для Триполи ситуация.Скучно жилось жителям Триполи при Каддафи. Зато без Каддафи весело и задорно.Хафтар за последние дни добился некоторого прогресса в районе Триполи. ЛНА отбила у ПНС Азизию и продвинулись в пригорадах столицы.

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“Панцирь” под Саракибом

Турки выложили видео с уничтожением ЗРПК "Панцирь С-1" в Сирии. Напомню, что несколько дней назад они уже выкладывали одно такое видео, но там выяснилось, что дело происходило в Ливии.В данном случае, турки заявляют, что уничтожили машину в районе Саракиба ударом БПЛА.Когда именно снято видео непонятно.Некоторые указывают на то, что возможен видеомонтаж, отмечая различия в кадрах поля до взрыва и после.(с) Скрины от Филипа Гоше (c) https://twitter.com/PCEGaucher Плюс ещеВ общем надо разбираться. Но вполне возможно, что это может быть первый "Панцирь" потерянный в боях за Идлиб.На вечер турки заявили 2 уничтоженные РСЗО к западу от Алеппо.Сирийцы заявляют еще 2 сбитых дрона.Курды сообщают, что в Биннише (где боевики жаловались на применение кассетных бомб) в результате авиаудара убито 19 боевиков ХТШ.Завтра ожидается интенсивное сражение в районе Саракиба, Найраба, Афеса и Сармина. И надо ясно понимать, что без потерь там точно не обойдется. И по людям и по технике. С обеих сторон.

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Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО

Турция в ближайшее время разместит в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации турецкого президента Исмаила Демира. По словам Демира, системы турецкого производства для перехвата целей на низких высотах Hİ SAR-A будут размещены через неделю, в дополнение к уже имеющимся системам Korkut. Кроме того, «скоро» турецкие военные разместят в Сирии системы Hİ SAR-O — для перехвата целей на средних высотах. Читайте также: «Стрелял профессионал»: подробности уничтожения военного грузовика с карателями (ФОТО, ВИДЕО)

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Российская военная полиция в Саракибе

Российская военная полиция вошла в Саракиб. Видимо Эрдогану стоит попрощаться с надеждами на перехват прямого контроля над трассой М-5.Как представляется, появление военной полиции в Саракибе это недвусмысленный сигнал о том, что Россия будет настаивать на том, что новая линия разграничения пройдет к западу от трассы Хама-Алеппо.Вариант с отходом на "Сочинскую линии" для России будет чреват потерей лица. Да и Асад на это после понесенных потерь вряд ли пойдет.Коротко по событиям.1. САА штурмует Афес. Поселок пока не взят. Идлиб, Сармин, Найраб, Афес, Кминас в течение дня подвергались ударам ВКС РФ и ВВС Сирии. Зато частично обезопасили (дронами все равно можно ударить) кусок трассы к югу от Саракиба.2. Над Идлибом сегодня сбито несколько турецких дронов, в том числе еще одна "Anka-S". Те продолжают наносить удары по сирийским войскам, которые сегодня потеряли еще несколько единиц техники.3. Сирийцы накрыли "Точкой-У" позиции турок. Те официально признали 1 200-го и 9 300-х. Раненых вывозили вертолетом с разрешения России. Обе стороны снова заявили по несколько десятков убитых за сегодня.4. Турция продолжает загонять в Идлиб войска, включая системы ПВО. Аналогичным образом подтягивает подкрепления и Дамаск. Все это пригодится, если 5 марта договоренностей не последует.5. Ситуация в Дераа частично разрешилась – часть упоротых уже вывезли на территорию под контролем Турции. Но часть недовольных пока еще бузит. Большую роль в купировании конфликта сыграли российские переговорщики.6. До переговоров в Москве осталось менее двух дней.Онлайн-трансляция как обычно в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (Блохин и Поддубный уже выложили видео из Саракиба, ждем большое видео от Шилова и Харченко)

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