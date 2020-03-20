Новости Украины и Новороссии 20 марта 2020
- 08:19 Очаг COVID-19 на Украине, первый заражённый «АТОшник»: последние известия.
- 07:28 На Украине заявили о вероятной гибели страны.
- 07:02 На Украине больше заражённых коронавирусом, чем говорят, — инфекционист (ВИДЕО).
- 05:30 В ДНР готовы выпускать миллионы средств защиты от коронавируса.
- 04:29 «С кем Путин намерен договариваться на Украине?» (ВИДЕО).
- 02:29 Нардепы выживут.
- Вчера 23:26 Ситуация на КПП ДНР-Украина: сутки до закрытия границы.
- Вчера 22:39 Почему европейцы заметно тупее наших.
Очаг COVID-19 на Украине, первый заражённый «АТОшник»: последние известия
Сообщают, что в Черновицкой области зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом. Такую цифру озвучил губернатор Сергей Осачук.
Таким образом, Черновицкая область является сейчас очагом заболевания в «незалежной». Некоторые населенные пункты обнесены блокпостами.
Как сообщала «Русская Весна», вчера коронавирус был клинически диагностирован у жителя Мариуполя — 52-летний мужчина накануне вернулся из Египта.
Кроме того, сообщается о первом случае заражения коронавирусом украинского военнослужащего.
По информации медицинского персонала львовского центрального военного клинического госпиталя, на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится военнослужащий одной из воинских частей ВСУ г. Ровно майор Ю. Супрунюк. Скорее всего, речь идет о 30-й механизированной бригаде.
Медики предполагают, что Супрунюк заразился от своей дочери, прилетевшей из Италии и находящейся сейчас в специализированном изоляторе Ровенской областной клинической больницы.
По словам инсайдеров, Супрунюк в ближайшее время снова собирался отправиться на Донбасс.
Факт болезни офицера командованием ВСУ пока скрывается. Все военнослужащие, контактировавшие с больным, проходят в обязательном порядке углубленное медицинское освидетельствование с прохождением флюрографии.
Не исключено, что сроки прибытия всей бригады в зону боевых действий будут пересмотрены.
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На Украине заявили о вероятной гибели страны
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На Украине больше заражённых коронавирусом, чем говорят, — инфекционист (ВИДЕО)
На Украине больше инфицированных коронавирусом, чем показывает официальная статистика, но такая ситуация наблюдается во всем мире. Об этом 19 марта в эфире украинского телевидения заявила врач-инфекционист, член оперштаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская.
Голубовская заявила, что с такой пандемией не сталкивалось ни одно поколение.
«Возможно, это было сто лет назад, когда была пандемия „испанского“ гриппа. Поэтому все меняется очень быстро. Наши знания об этом возбудителе, его свойствах, насколько он заразен на сегодня только изучают и поэтому спрогнозировать что-то очень сложно. Поэтому была объявлена пандемия. И правильно была объявлена», — указала она.
По словам Голубовской, к ситуации с распространением коронавируса можно подготовиться только путем минимизации рисков заражения и введением ограничительных мер.
«Как мы можем подготовиться, если мы ничего не знаем об этом вирусе? У нас нет ни средств специфического лечения, ни специфической профилактики для этого возбудителя. Мы можем подготовиться только путем минимизации рисков заражения и путем ограничительных мер. Беспрецендентные меры, как в Китае, никто повторить не может. Может быть, только Япония», — отметила врач.
Также она подчеркнула, что некорректно сравнивать данные смертности от гриппа и коронавируса.
«Это оценочные данные, полученные путем математического моделирования. Относительно коронавируса мы получим такие данные только через полтора года», — пояснила инфекционист.
Голубовская призвала людей, которые чувствуют себя здоровыми и не имели контактов с потенциальными больными, не идти в инфекционные больницы, чтобы провериться на наличие коронавируса. Ведь именно там они могут заразиться, не соблюдая определенных правил.
«Всех тестировать невозможно. Люди в панике, я понимаю. Паника везде. Когда происходит чрезвычайная ситуация, в слабых странах, как наша, где люди привыкли только на себя рассчитывать, нужна поддержка государства. Тестировать всех подряд невозможно, потому что подобное позволить не могут даже США, и там не хватает тест-систем», — подытожила специалист.
Напомним, по последним данным, на Украине лабораторно подтверждены 29 случаев заболевания, из них три закончились смертью.
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На видео 29:24
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В ДНР готовы выпускать миллионы средств защиты от коронавируса
В Министерстве промышленности и торговли Донецкой Народной Республики состоялось рабочее совещание с представителями предприятий легкой промышленности.
Подробности «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Минпромторге ДНР.
В ходе совещания был рассмотрен вопрос производства средств индивидуальной защиты. Речь, в частности, шла об изготовлении коллективами республиканских предприятий защитных масок из доступного для предприятий сырья — марли и спанбонда.
«В Донецкой Народной Республике десять предприятий легкой промышленности. В течение одной смены они могут производить около 17800 защитных масок», — отметил Министр промышленности и торговли ДНР Эдуард Арматов.
Кроме этих средств индивидуальной защиты, на территории Республики производятся полумаски фильтрующие, типа «Росток-3Т» (на существующих в ДНР производственных мощностях), в количестве до 20 000 штук за смену.
Таким образом, работая хотя бы в две смены предприятия ДНР в течение месяца могут выпускать около 2,5 миллионов масок и полумасок в месяц.
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«С кем Путин намерен договариваться на Украине?» (ВИДЕО)
Украинская политическая элита, которая является рассадником нацизма и ненависти к людям, — это бич для всей Европы.
Как считает Александр Сосновский, главный редактор немецкого интернет-издания World Economy, половина из них — это бандеровцы, а другая половина — те, кто пока боятся в этом признаться.
«Мы говорим о правых радикалах, которые фактически каждый день это подтверждают. И каждый день они ведут разговор о том, что “Россия-агрессор”» — рассказал он в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1».
Причём, немецкая пресса, как он заметил, это подхватывает и повторяет за украинскими нацистами: «Мы не должны поддаваться на уловки Путина, потому что пока Россия не выведет свои войска и не разоружит сепаратистов, которых она вооружает ежедневно на территории Донбасса — до тех пор Украина не должна проводить выборы».
«Это пишет Die Welt. Почитаешь другие какие-то средства массовой информации на Западе и понимаешь, что они отравлены этими людьми», — сказал эксперт.
Но, тем не менее, в Европе, по словам Сосновского, тех же «айдаровцев», которые заживо сжигали людей на Донбассе, обстреливая их дома, уничтожая их землю, имущество, устраивая разбои, насилуя и грабя тех, кто не поддался нацистскому режиму, их лечат в Берлине!
«Вот вы говорили сейчас про “Айдар”? Слушайте, вот этих бойцов лечат в Берлине! Я уже про это рассказывал. Они приезжают туда в госпиталь бундесвера, где их лечат, реабилитируют. Ну, сейчас может уже поменьше, потому что не такая интенсивность боёв. Но они туда приезжали. Я хорошо знаю этот госпиталь… Это именно те бойцы, которые сходя с трапа самолёта, зиговали и показывали знаки нацистские, которые я не хочу здесь, в этой студии, называть. Это именно те люди!..» — рассказал Сосновский.
Он уверен, что среди тех, кто сегодня представляет собой украинскую власть, «практически не осталось тех людей, с которыми можно было бы о чём-то открыто говорить, о чем-то подписывать какие-то заключения».
«Мы говорим: давайте жить с братьями.. Давайте мы скажем честно и откровенно: они нам не братья!
Они считают, что мы воюем, они считают что Россия — “страна-агрессор”. Они считают, что от России ничего нельзя ждать лучшего! Давайте мы оценим тех людей, которые сегодня на Украине это говорят. Половина — это бандеровцы, тут вопросов никаких нет. Другая половина — это те, которые пока боятся в этом признаться. Там практически не осталось тех людей, с которыми можно было бы о чём-то открыто говорить, о чем-то подписывать какие-то заключения! О каком “нормандском формате” может идти речь в апреле? С кем собирается Путин договариваться?.. С представителями этой политической элиты, которая представляет из себя правонацистскую прослойку сегодняшнюю европейскую, на которую все смотрят?» — сказал он.
Своё выступление он закончил следующим.
«Вот они всё время кричат свой лозунг: “Слава Украине!”. Пусть они своё “слава Украине” заменят своим зигом. Тогда это будет хотя бы честно и мы будем знать с кем мы имеем дело. Вот когда они будут открыто зиговать, тогда и Европа сможет сказать: “Мы имеем дело не с Украиной, которая идёт в Европу, а мы имеем дело с той Украиной, которая нацистская.
А вот эта вся элита (я их называю “гитлерята”), я им тоже предлагаю: пусть они все побреются наголо, оставят себе чубы и сделают себе эсэсовские татуировки подмышкой так, как это делали бойцы дивизиона “Галичина”*, “Нахтигаль”* и всех остальных. И так их потом вычисляли, и так их находили. Пусть они себе сделают эти татуировки, чтобы потом, когда всё это закончится, каждого можно было найти и поставить перед трибуналом, перед судом!».
Между тем, как сообщала «Русская Весна», греческий суд во вторник, 3 марта отпустил задержанного по запросу России бывшего командира карательного батальона «Айдар» Сергея Мельничука, который участвовал в карательной операции против мирного населения Донбасса.
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* Запрещённые на территории России экстремистские организации.
На видео с 00:11:02
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Нардепы выживут
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Ситуация на КПП ДНР-Украина: сутки до закрытия границы
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Почему европейцы заметно тупее наших
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