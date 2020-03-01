Атаки турецких сил в Идлибе. 18+
17:02. 1 марта 2020 166 просмотров 2 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/6bu--OE5MnI
Источник: https://youtu.be/6bu--OE5MnI
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Фев
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Конечно, человек свободен в ответе на вопросы, которые задает ему жизнь. Но эту свободу не следует смешивать с произвольностью. Её нужно понимать с точки зрения ответственности. Человек отвечает за правильность ответа на вопрос, за нахождение истинного смысла ситуации. А смысл — это нечто, что нужно скорее найти, чем придать, скорее обнаружить, чем придумать.
…
https://twitter.com/SyrianKurdPress/status/1234036771853389838?s=20
УДАРНЫЙ БПЛА Турции!
https://www.youtube.com/watch?v=RIy309bzR9U