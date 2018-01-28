Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 января 2018
- 11:45 Западные ПТРК на вооружении курдских формирований.
- 01:45 Кадры боя: Боевые вертолёты ВВС Турции атакуют курдов в Сирии (ВИДЕО).
- 00:42 Турецкие войска могут дойти до Идлиба, — Эрдоган.
- 00:05 Оливковая ветвь. День восьмой.
Западные ПТРК на вооружении курдских формирований
Подборка от официального издания ЦК КПК ""Жэньминь Жибао" на тему западных противотанковых комплексов, которые курды используют/могут использовать против страны состоящей в НАТО.
Какое оружие используют курды против брони турков?
Турция начала военную операцию “Оливковая ветвь” на сирийский город Африн с применением истребителя F-16, танков Леопард 2А4 и М60. А каким оружием ответят курды?
За время войны с “Исламским государством”, правительственными войсками и войсками оппозиции вооруженная сила курдов получила большой объем оружия с Запада (США), включая:
Неустановленное количество ПТРК “Джавелин”
Около 1200 ПТРК “Милан”
5800 немецких ручных противотанковых гранатометов “Panzerfaust 3”
Десятки тысяч гранатометов AT-4
ПТРК из других стран.
1000 шведских «Карл Густав» М3
Неустановленное количество китайских ПТРК HJ-8E
Неустановленное количество югославских гранатометов M57 с калибром 44 мм.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0126/c31520-9420509.html – цинк
PS. Стоит помнить, что значительная часть из указанных объемов (помимо огромного кол-во ПТРК советского производства) осела в Ираке и Рожаве. Что-то конечно попало и в Африн, так что сценарий, когда из американских или немецких ПТРК поражают турецкие танки, вполне себе рабочий. Что естественно будет вызывать вопросы у турок.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Кадры боя: Боевые вертолёты ВВС Турции атакуют курдов в Сирии (ВИДЕО)
ВВС Турции бросили в бой боевые вертолёты против курдов в Сирии.
Силы народной самообороны YPG опубликовали видео атаки турецкого вертолёта боевой поддержки T-129 ATAK в регионе Африн в провинции Алеппо.
Ополченцы с горы сняли на камеру нападение винтокрылой машины, ведущей огонь из автоматической пушки. На фоне слышно, что по T-129 открыт ответный огонь из стрелкового оружия, сообщается, что после этого ATAK покинул район.
На прошлой неделе Турция начала свою операцию «Оливковая ветвь», напав на курдский анклав Африн, после того, как США объявили, что они начинают подготовку 30000 бойцов сил пограничной охраны, основу которых составят «Сирийские демократические силы (SDF)», которых Турция называет крылом «террористической группировки» РПК.
В субботу ополченцам удалось сбить два турецких разведывательных беспилотных летательных аппарата у села Адама в северной Сирии, сообщает пресс-центр SDF.
Кроме того, в пресс-центре заявили, что бойцы SDF также напали на турецкий военный конвой в районе Чиа, убив двух турецких солдат.
Согласно докладам с места, Турция продолжает бомбить Африн, особенно районы Джабала Бафалона и Чиа. Курдские бойцы, в свою очередь, отражают атаки турецких войск и боевиков «Свободной сирийской армии» на Касталь-Мааф, который является стратегически важным пунктом. Сообщается, что здесь была уничтожена бронемашина сил Эрдогана.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Турецкие войска могут дойти до Идлиба, — Эрдоган
Лидер Турции допустил продвижение войск страны вглубь Сирии. Он утверждает, что вся турецкая нация сплотилась в борьбе против курдских группировок.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на съезде молодежного крыла своей партии 27 января, что турецкие войска могут продвинуться вглубь территории Сирии до провинции Идлиб, сообщает Sputnik Турция.
Эрдоган отметил, что военная операция в Африне продолжается.
«Если Аллах позволит, мы дойдем и до Идлиба», − приводит агентство слова турецкого лидера.
При этом он подчеркнул, что вся нация объединилась в поддержку операции в Африне, как 15 июля 2016 года при попытке военного переворота в стране.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Оливковая ветвь. День восьмой
1. К исходу 8-го дня операции "Оливковая ветвь", турки добились еще серии небольших тактических успехов, расширив контролируемую зону на сирийско-турецкой границе. Можно ожидать, что в среднесрочной перспективе, вклинивания турецких БТГ будут сливаться друг с другом и турки возьмут под контроль границу на всем протяжении. Заминку 23-24.01 увязывают с погодой.
2. Несмотря на существенные потери "зеленой" пехоты, удары авиации и артиллерии постепенно сказываются (существенный процент курдских потерь приходится именно на эти типы огневого воздействия) и на ряде направлений приходится постепенно отходить, что учитывая не очень глубокую оперативную плотность анклава, ничего хорошего курдам не предвещает.
3. Турки за сегодня претендовали на 40-60 убитых и раненых курдских боевиков при этом признавая со своей стороны 2 200х и 11 300х (но у турок достаточно лукавая система подсчета потерь, так как они считают только армию, опуская существенные потери "зеленых" боевиков). Курды признают от 20 до 30 убитых и заявляют о десятках убитых "зеленых" + уничтожили вертолет и танк.
4. Представитель Пентагона заявил, что США не уйдут из Манбиджа, ответив тем самым на требования Эрдогана поскорее убирать войска гегемона оттуда, пока туда не пришла "Оливковая ветвь". Вместе с тем в Белом Доме снова пообещали прекратить поставки американских вооружений курдам. Американцы всеми силами пытаются затормозить Эрдогана, который закусил удила.
5. В Анкаре публичным уверениям Макмастера не поверили (еще бы, не так давно такие же обещания давал Эрдогану Трамп и в итоге обманул) и потребовали от американцев практических шагов по прекращению поддержки курдов. Забавно, но Турция продолжает разговаривать с Белым Домом языком ультиматумов, а администрация Трампа пытается подстроиться под них.
6. МИД Турции был более прямолинеен, отметив, что помимо прекращения поставок вооружений курдам, США обязаны убрать свои войска из Манбиджа. Немедленно. Предшествующие авиаудары по территории SDF, которую прикрывали американцы, должны были показать серьезность турецких намерений. Объективно, уход США после таких угроз, был бы мягко говоря позорным.
7. Авиаудары Турции сегодня были сосредоточены на Африне, затрагивая не только позиции YPG в горах, но и гражданское население. Число убитых и раненых гражданских возрастает. Курды заявляют, что один из авиаударов повредил древний кульутрно-исторический комплекс к югу от Африна.
8. По всему миру продолжаются протесты курдских диаспор, а также противников операции Эрдогана в Африне. Несмотря на широкую географию, их влияние на позицию Турции и ключевых стран, которые могут на нее повлиять – ничтожно. Россия продолжает наблюдать, США больше озабочены тем, кам бы избежать прямого столкновения в Манбидже. Африн остался сам по себе.
9. Разумеется, текущее временное окно с благоприятными дипломатическими условиями для операции не бесконечно и при существенном затягивании зачистки Африна и росте потерь военных и гражданских, операция может стать достаточно токсичной для Турции. Эрдогану нужна "маленькая победоносная война", а не многомесячная кампания в горах.
10. Переговоры курдов с Асадом если и продолжаются, то пока без видимого эффекта. Руководство YPG вновь заявило, что России нельзя доверять и что курды не могут зависеть от России. Видимо им очень нравится зависеть от крайне непостоянных американских гарантий. РФ очевидно выжидает, наблюдая за нарастающей сварой Турции и США.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
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На верхнем снимке, разве это ПТРК? Это же вантуз)) На снимках отряды курдских ассенизаторов.