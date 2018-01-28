Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 января 2018

ВВС Турции бросили в бой боевые вертолёты против курдов в Сирии.

Силы народной самообороны YPG опубликовали видео атаки турецкого вертолёта боевой поддержки T-129 ATAK в регионе Африн в провинции Алеппо.

Ополченцы с горы сняли на камеру нападение винтокрылой машины, ведущей огонь из автоматической пушки. На фоне слышно, что по T-129 открыт ответный огонь из стрелкового оружия, сообщается, что после этого ATAK покинул район.

На прошлой неделе Турция начала свою операцию «Оливковая ветвь», напав на курдский анклав Африн, после того, как США объявили, что они начинают подготовку 30000 бойцов сил пограничной охраны, основу которых составят «Сирийские демократические силы (SDF)», которых Турция называет крылом «террористической группировки» РПК.

В субботу ополченцам удалось сбить два турецких разведывательных беспилотных летательных аппарата у села Адама в северной Сирии, сообщает пресс-центр SDF.

Кроме того, в пресс-центре заявили, что бойцы SDF также напали на турецкий военный конвой в районе Чиа, убив двух турецких солдат.

Согласно докладам с места, Турция продолжает бомбить Африн, особенно районы Джабала Бафалона и Чиа. Курдские бойцы, в свою очередь, отражают атаки турецких войск и боевиков «Свободной сирийской армии» на Касталь-Мааф, который является стратегически важным пунктом. Сообщается, что здесь была уничтожена бронемашина сил Эрдогана.

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