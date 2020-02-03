Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 февраля 2020

Погибшие под Саракибом

В ходе боев под Саракибом, вчера погибли 4 и были ранены 9 турецких военных.UPD: На 14 часов сообщается, что погибло 6 турецких военных. https://tass.ru/armiya-i-opk/7669869 – цинкТурки заявляют, что в ответ на огонь приведший к гибели турецких военных, они открыли ответный огонь по целям в Идлибе и уничтожили их https://www.orient-news.net/en/news_show/176738/0/Turkey-retaliates-as-Assad-regime-kills-Turkish-soldiers-wounds-in-Idlib%E2%80%99s-Saraqib Еще вчера поступала информация о работе турецкой артиллерии на фронте между Таль-Мардихом и наступающими от Хан-Собола сирийскими войсками. Сирийцы сегодня заявили, что при турецком обстреле у них пострадавших не было.Сам инцидент далеко не новый и подобные "обмены любезностями" уже имели место в прошлом. Причины текущего обострения вполне ясны – САА вышла на ближние подступы к Саракибу и трассе Алеппо-Латакия, после чего турки начали лихорадочно передвигать войска, чтобы заблокировать продвижение САА к ключевым городам провинции оказавшимися перед перспективой быстрого занятия войсками Асада.Сама операция в Идлибе продолжается, авиация и артиллерия продолжают наносить систематические удары по позициям боевиков и вчерашние события к остановке наступления не привели.PS.Также стали известны личные данные погибших под Алеппо 1 февраля сотрудников ЦСО ФСБ.

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Взорван трубопровод, поставляющий газ из Израиля в Египет

В северной части Синайского полуострова произошла диверсия. Была взорвана ветка газопровода, по которому израильское топливо поступает в Египет.



Об этом сообщил катарский телевизионный канал «Аль-Джазира».



Источники телеканала утверждают, что диверсионный акт состоялся в районе египетского города Бир-эль-Абд, который относится к мухафазе Северный Синай.



Хотя ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за взрыв, подозрения падают на представителей местных бедуинских кланов. Дело в том, что подобные диверсии далеко не редкость, они периодически случаются в течение примерно десяти последних лет и происходят на фоне недовольства местных бедуинов отсутствием доходов от транзита газа через их территорию. Во взрыве могут быть замешаны и радикальные исламисты.



Источники в египетской службе безопасности сообщили китайскому агентству «Синьхуа», что объект подвергся нападению группы вооруженных людей в составе не менее шести человек, лица которых были скрыты масками. Они и совершили диверсию.



Над местом аварии наблюдалось густое облако дыма. «Синьхуа» утверждает, что власти перекрыли подачу газа и организовали тушение пожара.



Глава Министерства энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщил, что он ничего не знает о взрыве, а информация о диверсии проверяется сотрудниками его ведомства и других организаций.

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ВАЖНО: В Сирии героически погибла группа спецназа ФСБ (ФОТО)

1 февраля в Сирии героически погибла группа спецназа ФСБ. С воскресенья ряд популярных военно-политических Telegram-каналов начал писать о гибели в Сирии группы спецназа ФСБ в ходе масштабного наступления боевиков в Алеппо 1 февраля. В Сети появились и фотографии погибших бойцов с лежащими рядом цветами. Описывая обстоятельства гибели, интернет-активисты писали множество трагических деталей, то обвиняя в предательстве сирийцев, то рассказывая о том, что тела погибших бойцов достались террористам. Сегодня эту информацию опровергли авторы Telegram-канала «Контора пишет», связанного с Федеральной службой безопасности. Они рассказали о реальных обстоятельствах гибели спецназовцев. «1 февраля в САР, на окраине Алеппо, погибли четверо сотрудников ФСБ России, находившиеся в служебно-боевой командировке. Две снайперские пары. Одна из управления «К», вторая из управления «С» ЦСН ФСБ России. — сотрудник управления «К» капитан Дмитрий М., родился в 1985 году. В органах безопасности с 2015 года. Женат, осталось двое детей; — сотрудник управления «К» майор Руслан Г., 1978 года рождения. В органах безопасности с 2001 года. Женат, остались двое детей; — сотрудник управления «С» лейтенант Всеволод Т., родился в 1984 году. В органах безопасности с 2009 года. Женат, остались двое детей; — сотрудник управления «С» майор Булат А., родился в 1987 году. В органах безопасности с 2010 года. Женат, на момент гибели воспитывал двоих детей. Боевики направили в город четыре автомобиля с террористами-смертниками. После подрыва предполагалось наступление и прорыв в районе постов, обороняемых сирийскими ополченцами. Задачей снайперских пар было качественное усиление сирийской армии на постах. В результате сорокаминутного шквального минно-артиллерийского налета был ранен сотрудник управления «С», майор Булат А. Его вытащили из-под огня, сообщили в штаб и рванули в госпиталь. Через пару километров, перегрузив товарища в скорую и отправив на базу в госпиталь, вернулись на позиции, где попали под перекрестный огонь. Сирийские войска отступили, и боевики уже практически заняли этот квартал города и продолжали наступление. Вытащить тела спецназовцев с позиции смогли только спустя пять часов, после наступления темноты. Ребят не «добивали в голову террористы», и оружие у них так и осталось нетронутым. Они погибли как воины, с оружием в руках. Борт самолета с телами погибших еще второго февраля готов был вылететь из Сирии, Москва не принимала по погоде», — сообщают авторы Telegram-канала «Контора пишет». Читайте также: Боевики захватили Т-90 в Сирии: мощное наступление банд в Алеппо (ФОТО)

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Анкара пообещала отомстить за гибель турецких военных в Идлибе

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил обстрел военнослужащих страны в сирийской провинции Идлиб и пообещал призвать к ответу виновных.

«На это нападение в Идлибе был дан незамедлительный ответ. <…> виновные ответят за это», – передает ТАСС сообщение Калын в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии.

Дмитрий Зубарев

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Сирия: Армия России спасает брошенную Штатами пехоту Коалиции США (ФОТО)

Российские военные продолжают выполнять задачи на севере Сирии, в том числе в провинции Хасака, которая ещё несколько месяцев назад была полностью оккупирована американцами, недавно позорно бежавшими из региона и бросившими своих союзников — курдов на растерзание турецким войскам и боевикам.​ Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. Напомним, курдские подразделения YPG несколько лет были главной ударной наземной силой Коалиции США в Сирии, их готовил и вооружал Пентагон. Также американские военные планировали военные операции и осуществляли воздушное прикрытие в сотнях операций курдов против террористов. Теперь же их защищают от уничтожения Вооружённые силы России, оказывая различную необходимую помощь, а также спасая от многочисленных протурецких группировок и войск Эрдогана. Из провинции Хасака совсем недавно ушла война, но даже после изгнания из этого региона террористов ИГИЛ* здесь остаётся огромное количество неразорвавшихся мин и снарядов. Поэтому российские военные инженеры продолжают проводить разминирования, тем самым спасая жизни и здоровье местных жителей. Недавно военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон и российские военные врачи посетили населенный пункт Абукра в провинции Хасака. Данная территория, как и все остальные населенные пункты в провинции, еще хранит наследия боевых действий, поэтому каждая гуманитарная акция начинается с инженерной разведки местности российскими саперами. На этот раз российские военные выдали более 400 продовольственных наборов, общим весом 2 тонны. Специалисты медицинского отряда специального назначения развернули пневмокаркасную палатку и организовали прием населения. Высококвалифицированную медицинскую помощь жителям Абукры оказывали 6 врачей: 2 терапевта, хирург, ЛОР, офтальмолог и врач УЗИ. За время работы военные врачи оказали помощь более 130 местным жителям. Читайте также: Нападение на русский «Тайфун» в Сирии: боевики просят прощения — неожиданное заявление (ВИДЕО) *Запрещённая в РФ террористическая организация

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В Ираке новый премьер-министр

Вчера в Ираке согласовали и утвердили нового премьер-министра, который пришел на смену Махди.Мохаммед Аллави, работавший в прошлом министром связи, имеет очень тесные связи с Ираном и про-иранскими группами в самом Ираке, хорошие отношения с блоком Ас-Садра и частью курдских группировок. Фактически, это компромиссная фигура, которая сохраняет действие альянса Ас-Садра с проиранскими группами и гарантирует дальнейшую власть объединенных шиитских сил. Ас-Садр и Аль-Амири одобрили нового премьер-министра, также как и МИД Ирана.На встрече нового премьер-министра с президентом Ирака, в зеркале книжного шкафа отразился Аль-Хашеми, который имеет очень тесные связи с КСИР и "Силами Кудс", тесно работал с Сулеймани и часто бывает в Тегеране. Резонно считается одним из серых кардиналов иранского влияния в Ираке.Подробнее про него вот тут https://www.theportal-center.com/2019/10/abu-jihad-al-hashemi-irans-man-fighting-iraqs-demonstrators/ Продолжающиеся протесты в Багдаде, которые уже давно сопровождаются кровопролитием, быстро подхватили тему непризнания Аллави, что лишний раз показывает, что протесты в первую очередь культивируются США и Саудовской Аравией для подрыва влияния Ирана в Ираке. Раз премьером снова стала про-иранская фигура. значит и смысла сворачивать протесты нет. Так как блок Ас-Садра с Аль-Амири конечно не пойдет на уступки, то протесты как и ранее, будут давить силой, хотя, возможно, при новом премьере, будет осуществлена попытка расколоть протестный лагерь косметическими уступками. Что не помешало сторонникам Ас-Садра разгонять радикальных митингующих палками. Само собой, обострение вопроса о выводе американских войск и усиление иранского влияния, будет вести к дальнейшей радикализации протестов.Люди Ас-Садра на улицах Багдада.Стоит также отметить, что в день назначения Аллави, в сети появился рукописный документ, якобы подписанный Аллави на встрече с главой блока ФАТХ Аль-Амири. Там утверждается, что премьер-министр берет на себя обязательства в обмен на поддержку со стороны про-иранского блока, обеспечить в течение 3х месяцев реализацию необходимых мероприятий по выводу американских войск с территории Ирака, а также подписать/подтвердить сделку с Китаем (которую в 2019 предварительно одобрил Махди). В окружении Аллави сразу заявили, что документ подделка и он такого не подписывал. Но даже если это вброс противников Аллави (с целью его полной дискредитации в глазах Вашингтона), вполне понятно, что поддержку шиитских фракций он мог получить лишь в том случае, если взял на себя обязательства продолжить курс на вывод американских войск и выполнение решений иракского парламента, где у шиитских фракций имеется необходимое большинство.Так как курс Ирана на выдавливание США из Ирака различными методами (прокси-обстрелы посольства и военных баз, давление по линии легальных государственных структур Ирака, массовые демонстрации протеста, давление на про-американские силы в самом Ираке, информационная кампания по обвинению США в оккупации Ирака и т.д.) будет продолжен, а США будут продолжать попытки отыграть решение иракского парламента и подорвать иранское влияние, стабильности Ираку конечно не видать и вряд ли можно ожидать, что Аллави приведет Ирак к светлому завтра – максимум полезного, что он может сделать для страны это добиться ухода США и привлечь китайские инвестиции в полуразрушенную экономику. Попытки усидеть на двух стульях скорее всего приведут к тому, что его правление будет не долгим.Утверждается, что так на самом деле выглядел Д'Андреа.PS. До кучи. Статья бывшего высокопоставленного функционера ЦРУ Филипа Джеральди о заявлениях Ирана о гибели в Афганистане "аятоллы Майка". Материал на английском https://ahtribune.com/us/3857-michael-dandrea.html#.XjbsswxntP8.twitter Если коротко, то Джеральди беспокоится, что ЦРУ и Пентагон так и не смогли внятно объяснить, что же произошло в провинции Газни и высказывает серьезные сомнения в официальной версии, хотя это и не означает, что Иран прав на 100%. Как предполагает Джеральди, даже если Д'Андреа не было на борту сбитого/разбившегося "Бомбардье Е-11", заявления Ирана могут являться показателем того, что он ведет высокопоставленных фигур ЦРУ и посылает недвусмысленные намека в Вашингтон, указывая на уязвимость региональных операторов процессов со стороны США.Касательно оф.версии США, то Пентагон признал двух погибших пилотов, но так как заявленные Талибаном погибшие сотрудники ЦРУ относились к другому ведомству, то Пентагон может занимать позицию "это не наши, мы не комментируем". А ЦРУ в свою очередь не будет подтверждать или опровергать информацию о погибших сотрудников из соображений секретности. Соответственно, ситуацию могут прояснить либо талибы, если покажут трупы/фотографии, либо утечки в самих США относительно личностей погибших. Без этого, катастрофа в Газни оставляет обширную почву для конспирологии. Перефразируя известного лагерного стукача – пока не показаны все трупы, мы имеем право на любые предположения.PS2. Относительно же Сулеймани и последствий его убийства, в последние дни появились публикации, что покойный генерал несколько раз тайно приезжал в Сектор Газа, где налаживал отношения Ирана с организациями ХАМАС и Исламский джихад (а эти отношения в последние месяцы действительно улучшились – в результате чего флаги шиитских и суннитских группировок (вроде ХАМАС и Хезбаллы) теперь мирно соседствуют, что несколько лет назад было бы просто немыслимым). Кроме того, хадисты в Йемене сообщают, что за пару месяцев до своей гибели, Сулеймани тайно побывал в Йемене, въехав в страну морем через Ходейду, после чего отправился в Сану, где встретился с лидерами хуситов, с которыми обсуждались как удары по Саудовской Аравии, так и наступление в центральных районах страны, которое состоялось уже после гибели Сулеймани и закончилось сокрушительным поражением Саудовской Аравии и местных коллаборационистов.Что примечательно, именно в этот период влиятельная исламская партия "Аль-Исла" (лидеров которой в свое время отстреливали нанятые эмиратчиками американские наемники https://colonelcassad.livejournal.com/4533352.html ), начала кулуарные контакты с хуситами на предмет возможного раздела сфер влияния в пост-военном Йемене. Нельзя исключать, что и это является частью тонкой шахматной партии, которую оставил после себя Сулеймани. К этой теме я еще вернусь в отдельном материале.Командование США в Афганистане заявляет, что в стране имеются признаки роста иранской активности https://www.haaretz.com/middle-east-news/top-u-s-commander-warns-of-increased-iranian-activity-in-afghanistan-1.8478841 , что скажем так не удивляет, ибо для Тегерана ситуативная помощь Талибану, является одним из дешевых способов достаточно быстро и больно ударить по американским позициям в регионе, с чем уже связывают гибель "Бомбардье Е-11" в Газни.Ну и так, штришок. Иракские ополченцы из "Харакат-ан-Нуджба", которые сейчас помогают САА в сражении с "Ан-Нусрой" к юго-востоку от Алеппо, ставят на свои ракеты имя Сулеймани, прежде чем запускать их по боевикам. Посмертная символизация Сулеймани продолжает набирать обороты – для шиитов в разных странах это теперь универсальный и понятный герой-мученик, с именем которого будут умирать и будут убивать. Как человек Сулеймани умер, как посмертный миф и символ – он на долгие годы стал частью реальности нового Ближнего Востока.

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Боевики захватили Т-90 в Сирии: мощное наступление банд в Алеппо (ФОТО)

Идлибские боевики захватили танк Т-90 сирийской армии на юге провинции Алеппо. Минувшим вечером террористы из зоны деэскалации Идлиб начали мощное наступление в южной части провинции Алеппо, чтобы вернуть себе позиции, ранее занятые Сирийской Арабской Армией в начале дня. Во главе с китайской группировкой «Исламская партии Туркестана» (в ИПТ также воюют боевики с Кавказа и Средней Азии) и НВФ «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ — бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) банды джихадистов предприняли мощную атаку на оборонительные порядки Сирийской Арабской армии в недавно захваченном городе Зейтан к востоку от шоссе Алеппо — Дамаск. Согласно сообщениям с фронта, террористам удалось отвоевать городок у правительственных сил, захватив при этом танк Т-90. Военные аналитики отмечают, что населённый пункт Зейтана (Зитан) не имеет особого стратегического значения. Читайте также: Почему США блокируют российских военных в Сирии? — честный ответ (ФОТО) *Запрещённые в РФ террористические организации

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Иранский пилот видел, как в украинский «Боинг» попала ракета — опубликована запись переговоров (ВИДЕО)

В Сети появилась запись разговора диспетчерского аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз», в ходе которого обсуждается попадание в украинский самолет «МАУ» двух ракет. Иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в борт самолета. Полная расшифровка разговора: Диспетчер: Доброе утро, «Украинские Международные Авиалинии» 752 (не четко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо. Диспетчер: После 6000 футов направление на Парок. Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768. Диспетчер: Доброе утро, 3768. Диспетчер: «Асеман» 3768 (не четко), определить 3343 слева, уровень 110. Пилот EP3768: Борт 3768, на связи. Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768. Пилот EP3768: Нет, сэр? Пилот EP3768: Зона 320, для пролета активная? Диспетчер: GPS (неразборчиво). Пилот EP3768: По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть? Диспетчер: Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где? Пилот EP3768: Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж. Диспетчер: Сколько миль? Где? Пилот EP3768: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда. Диспетчер: Ничего об этом нас не информировали. Диспетчер: Как выглядит? На что похож этот свет? Пилот EP3768: Это точно свет от ракеты. Диспетчер: Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет? Пилот EP3768: Возможно… А, нет, нет, со стороны города взлетела. Диспетчер: Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать. Пилот EP3768: Хорошо. Становлюсь на курс посадки. Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием. Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием! Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, как слышно?! (запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа) Диспетчер: «Асеман» 3768, 9000 (не четко), курс на посадку. Диспетчер: «Асеман» 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите? Пилот EP3768: Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это. Диспетчер: Мы точно не знаем… Пилот EP3768: На нашем курсе все нормально? Диспетчер: Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы. Пилот EP3768: Дай Боже!» Читайте также: В США рассказали, почему американским военным стоит бояться российских «Солнцепёков» (ВИДЕО)

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Коротко по Сирии. 02.02.2020

Коротко о развитии наступления в Идлибе и к юго-западу от Алеппо.После взятия Хан-Тумана, САА в течение 1-2 февраля взяла наконец поселок и холм Аль-Карраси и начала занимать территорию к востоку от трассы Хама-Алеппо, освободив большой кусок территории и несколько поселков, постепенно приближаясь к северу к Аль-Иису.Противник перебрасывает из северного Идлиба дополнительные силы (в том числе из числа протурецких группировок, чтобы восстановить целостность фронта вдоль трассы М-5. К востоку от нее он, возможно, попробует организовать упорное сопротивление у Аль-Ииса.Для облегчения ситуации в Рашидине 4, а также к югу от Хан-Тумана и Аль-Карраси, боевики предприняли ряд локальных атак к северу от квартала Захраа, с применением смертников. Особых успехов боевикам добиться не удалось и линия фронта осталась без существенных изменений.Впрочем, Рашидин 4 сирийцы пока тоже взять не могут, несмотря на то, что район находится в полуохвате, боевики упорствуют и продолжают обороняться.К югу от Саракиба противник оттеснил САА от Таль-Мардиха и Джубаса, но САА продолжает продвигаться на северо-запад, акцентированно двигаясь к трассе Алеппо-Латакия.Основные подкрепления "Ан-Нусра" сейчас бросает на удержание Саракиба и сохранения контроля над ключевой дорогой. Эти усилия уже привели к тому, что сопротивляемость противника несколько выросла и темпы продвижения САА в направлении Саракиба снизились.Ресурсы боевиков сообщают, что артиллерия турецкой армии открывала огонь по сирийским войскам к югу от Таль-Мардиха, попутно жалуясь на сильный огонь тяжелой артиллерии САА и постоянные авиаудары ВВС Сирии и ВКС РФ. Также отмечено передвижений турецких колонн в центральный Идлиб (танки, ББМ, САУ). К югу от Маарат-ан-Нумана САА продолжает постепенно охватывать Кафр-Сажна с севера.В целом, операция находится в процессе развития, но уже заметно, как Турция предпринимает серьезные усилия, чтобы ограничить ее дальнейшее распространение на центральный Идлиб. Можно ожидать новых переговоров Турции и РФ на высшем уровне в ближайшую неделю.На вечер воскресенья – до Саракиба – 6-7 километров. До Идлиба – 13-14 километров. До Аль-Ииса – 4 километра. До Кафр-Сажна – 2 километра.PS. Также стоит отметить, что есть сообщения о гибели 4-х сотрудников спецназа ФСБ в Идлибе. Якобы попали под корректируемый минометный огонь. Официальных комментариев на этот счет пока нет.PS2. Сообщается об ударах ВВС Сирии и ВКС РФ по Аль-Бабу.PS3. И да, в районе Зайтана (к юго-западу от Алеппо) сирийцы (или "Хезбалла") пролюбили Т-90.

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О планах по созданию российской военной базы в Сомали.

О планах по созданию российской военной базы в Сомали. http://perevodika.ru/articles/1207886.html – цинкСтоит отметить, что хотя переговоры на счет потенциальной базы в Эритрее или Сомали идут уже достаточно давно (что и порождает различные слухи вокруг их условий и содержания), официального соглашения на этот счет пока нет.Хотя появление такой базы вряд ли кого-то удивит, учитывая наличие российских военных инструкторов и ЧВК в соседнем Судане.Озвученные цифры постоянного состава базы выглядят сомнительными, особенно в части корабельного состава.

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