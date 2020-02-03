Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 февраля 2020
- 13:43 Погибшие под Саракибом.
- 12:22 Взорван трубопровод, поставляющий газ из Израиля в Египет.
- 12:06 ВАЖНО: В Сирии героически погибла группа спецназа ФСБ (ФОТО).
- 10:21 Анкара пообещала отомстить за гибель турецких военных в Идлибе.
- 06:00 Сирия: Армия России спасает брошенную Штатами пехоту Коалиции США (ФОТО).
- 05:24 В Ираке новый премьер-министр.
- 01:21 Боевики захватили Т-90 в Сирии: мощное наступление банд в Алеппо (ФОТО).
- Вчера 22:25 Иранский пилот видел, как в украинский «Боинг» попала ракета — опубликована запись переговоров (ВИДЕО).
- Вчера 22:08 Коротко по Сирии. 02.02.2020.
- Вчера 21:16 О планах по созданию российской военной базы в Сомали..
Погибшие под Саракибом
В ходе боев под Саракибом, вчера погибли 4 и были ранены 9 турецких военных.
UPD: На 14 часов сообщается, что погибло 6 турецких военных.
Турецкие самолеты не нарушали госграницу Сирии и не наносили удары по позициям сирийских правительственных войск. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны), распространенном в понедельник.
"Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", – говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам, потому что турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. "Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля сего года без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Саракиб", – говорится в сообщении.
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии также подтвердил информацию о том, что несколько турецких военнослужащих были ранены в результате обстрела их позиций в районе населенного пункта Саракиб в Идлибе, о погибших не сообщается. "По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения. Организованы мероприятия по эвакуации раненых на территорию Турции", – говорится в сообщении Центра. Отмечается, что "по линии деконфликтации между российской группировкой войск и турецким командованием постоянно поддерживается связь".
По сообщениям Министерства национальной обороны Турции, в понедельник четверо турецких солдат погибли, еще девять военных получили ранения в результате обстрела их позиций в районе населенного пункта Саракиб. По утверждениям Анкары, обстрел вела сирийская армия, несмотря на то, что ее заблаговременно уведомили о позициях турецких сил.
https://tass.ru/armiya-i-opk/7669869 – цинк
Турки заявляют, что в ответ на огонь приведший к гибели турецких военных, они открыли ответный огонь по целям в Идлибе и уничтожили их https://www.orient-news.net/en/news_show/176738/0/Turkey-retaliates-as-Assad-regime-kills-Turkish-soldiers-wounds-in-Idlib%E2%80%99s-Saraqib
Еще вчера поступала информация о работе турецкой артиллерии на фронте между Таль-Мардихом и наступающими от Хан-Собола сирийскими войсками. Сирийцы сегодня заявили, что при турецком обстреле у них пострадавших не было.
Сам инцидент далеко не новый и подобные "обмены любезностями" уже имели место в прошлом. Причины текущего обострения вполне ясны – САА вышла на ближние подступы к Саракибу и трассе Алеппо-Латакия, после чего турки начали лихорадочно передвигать войска, чтобы заблокировать продвижение САА к ключевым городам провинции оказавшимися перед перспективой быстрого занятия войсками Асада.
Сама операция в Идлибе продолжается, авиация и артиллерия продолжают наносить систематические удары по позициям боевиков и вчерашние события к остановке наступления не привели.
PS.Также стали известны личные данные погибших под Алеппо 1 февраля сотрудников ЦСО ФСБ.
Мир праху.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Взорван трубопровод, поставляющий газ из Израиля в Египет
В северной части Синайского полуострова произошла диверсия. Была взорвана ветка газопровода, по которому израильское топливо поступает в Египет.
Об этом сообщил катарский телевизионный канал «Аль-Джазира».
Источники телеканала утверждают, что диверсионный акт состоялся в районе египетского города Бир-эль-Абд, который относится к мухафазе Северный Синай.
Хотя ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за взрыв, подозрения падают на представителей местных бедуинских кланов. Дело в том, что подобные диверсии далеко не редкость, они периодически случаются в течение примерно десяти последних лет и происходят на фоне недовольства местных бедуинов отсутствием доходов от транзита газа через их территорию. Во взрыве могут быть замешаны и радикальные исламисты.
Источники в египетской службе безопасности сообщили китайскому агентству «Синьхуа», что объект подвергся нападению группы вооруженных людей в составе не менее шести человек, лица которых были скрыты масками. Они и совершили диверсию.
Над местом аварии наблюдалось густое облако дыма. «Синьхуа» утверждает, что власти перекрыли подачу газа и организовали тушение пожара.
Глава Министерства энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщил, что он ничего не знает о взрыве, а информация о диверсии проверяется сотрудниками его ведомства и других организаций.
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ВАЖНО: В Сирии героически погибла группа спецназа ФСБ (ФОТО)
1 февраля в Сирии героически погибла группа спецназа ФСБ.
С воскресенья ряд популярных военно-политических Telegram-каналов начал писать о гибели в Сирии группы спецназа ФСБ в ходе масштабного наступления боевиков в Алеппо 1 февраля. В Сети появились и фотографии погибших бойцов с лежащими рядом цветами.
Описывая обстоятельства гибели, интернет-активисты писали множество трагических деталей, то обвиняя в предательстве сирийцев, то рассказывая о том, что тела погибших бойцов достались террористам.
Сегодня эту информацию опровергли авторы Telegram-канала «Контора пишет», связанного с Федеральной службой безопасности. Они рассказали о реальных обстоятельствах гибели спецназовцев.
«1 февраля в САР, на окраине Алеппо, погибли четверо сотрудников ФСБ России, находившиеся в служебно-боевой командировке. Две снайперские пары.
Одна из управления «К», вторая из управления «С» ЦСН ФСБ России.
— сотрудник управления «К» капитан Дмитрий М., родился в 1985 году. В органах безопасности с 2015 года. Женат, осталось двое детей;
— сотрудник управления «К» майор Руслан Г., 1978 года рождения. В органах безопасности с 2001 года. Женат, остались двое детей;
— сотрудник управления «С» лейтенант Всеволод Т., родился в 1984 году. В органах безопасности с 2009 года. Женат, остались двое детей;
— сотрудник управления «С» майор Булат А., родился в 1987 году. В органах безопасности с 2010 года. Женат, на момент гибели воспитывал двоих детей.
Боевики направили в город четыре автомобиля с террористами-смертниками. После подрыва предполагалось наступление и прорыв в районе постов, обороняемых сирийскими ополченцами.
Задачей снайперских пар было качественное усиление сирийской армии на постах.
В результате сорокаминутного шквального минно-артиллерийского налета был ранен сотрудник управления «С», майор Булат А. Его вытащили из-под огня, сообщили в штаб и рванули в госпиталь.
Через пару километров, перегрузив товарища в скорую и отправив на базу в госпиталь, вернулись на позиции, где попали под перекрестный огонь. Сирийские войска отступили, и боевики уже практически заняли этот квартал города и продолжали наступление.
Вытащить тела спецназовцев с позиции смогли только спустя пять часов, после наступления темноты.
Ребят не «добивали в голову террористы», и оружие у них так и осталось нетронутым. Они погибли как воины, с оружием в руках.
Борт самолета с телами погибших еще второго февраля готов был вылететь из Сирии, Москва не принимала по погоде», — сообщают авторы Telegram-канала «Контора пишет».
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Анкара пообещала отомстить за гибель турецких военных в Идлибе
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил обстрел военнослужащих страны в сирийской провинции Идлиб и пообещал призвать к ответу виновных.
Ранее СМИ сообщили, что четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии.
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Сирия: Армия России спасает брошенную Штатами пехоту Коалиции США (ФОТО)
Российские военные продолжают выполнять задачи на севере Сирии, в том числе в провинции Хасака, которая ещё несколько месяцев назад была полностью оккупирована американцами, недавно позорно бежавшими из региона и бросившими своих союзников — курдов на растерзание турецким войскам и боевикам.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Напомним, курдские подразделения YPG несколько лет были главной ударной наземной силой Коалиции США в Сирии, их готовил и вооружал Пентагон. Также американские военные планировали военные операции и осуществляли воздушное прикрытие в сотнях операций курдов против террористов. Теперь же их защищают от уничтожения Вооружённые силы России, оказывая различную необходимую помощь, а также спасая от многочисленных протурецких группировок и войск Эрдогана.
Из провинции Хасака совсем недавно ушла война, но даже после изгнания из этого региона террористов ИГИЛ* здесь остаётся огромное количество неразорвавшихся мин и снарядов. Поэтому российские военные инженеры продолжают проводить разминирования, тем самым спасая жизни и здоровье местных жителей.
Недавно военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон и российские военные врачи посетили населенный пункт Абукра в провинции Хасака.
Данная территория, как и все остальные населенные пункты в провинции, еще хранит наследия боевых действий, поэтому каждая гуманитарная акция начинается с инженерной разведки местности российскими саперами.
На этот раз российские военные выдали более 400 продовольственных наборов, общим весом 2 тонны. Специалисты медицинского отряда специального назначения развернули пневмокаркасную палатку и организовали прием населения.
Высококвалифицированную медицинскую помощь жителям Абукры оказывали 6 врачей: 2 терапевта, хирург, ЛОР, офтальмолог и врач УЗИ. За время работы военные врачи оказали помощь более 130 местным жителям.
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*Запрещённая в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Ираке новый премьер-министр
Вчера в Ираке согласовали и утвердили нового премьер-министра, который пришел на смену Махди.
Мохаммед Аллави, работавший в прошлом министром связи, имеет очень тесные связи с Ираном и про-иранскими группами в самом Ираке, хорошие отношения с блоком Ас-Садра и частью курдских группировок. Фактически, это компромиссная фигура, которая сохраняет действие альянса Ас-Садра с проиранскими группами и гарантирует дальнейшую власть объединенных шиитских сил. Ас-Садр и Аль-Амири одобрили нового премьер-министра, также как и МИД Ирана.
На встрече нового премьер-министра с президентом Ирака, в зеркале книжного шкафа отразился Аль-Хашеми, который имеет очень тесные связи с КСИР и "Силами Кудс", тесно работал с Сулеймани и часто бывает в Тегеране. Резонно считается одним из серых кардиналов иранского влияния в Ираке.
Подробнее про него вот тут https://www.theportal-center.com/2019/10/abu-jihad-al-hashemi-irans-man-fighting-iraqs-demonstrators/
Продолжающиеся протесты в Багдаде, которые уже давно сопровождаются кровопролитием, быстро подхватили тему непризнания Аллави, что лишний раз показывает, что протесты в первую очередь культивируются США и Саудовской Аравией для подрыва влияния Ирана в Ираке. Раз премьером снова стала про-иранская фигура. значит и смысла сворачивать протесты нет. Так как блок Ас-Садра с Аль-Амири конечно не пойдет на уступки, то протесты как и ранее, будут давить силой, хотя, возможно, при новом премьере, будет осуществлена попытка расколоть протестный лагерь косметическими уступками. Что не помешало сторонникам Ас-Садра разгонять радикальных митингующих палками. Само собой, обострение вопроса о выводе американских войск и усиление иранского влияния, будет вести к дальнейшей радикализации протестов.
Люди Ас-Садра на улицах Багдада.
Стоит также отметить, что в день назначения Аллави, в сети появился рукописный документ, якобы подписанный Аллави на встрече с главой блока ФАТХ Аль-Амири. Там утверждается, что премьер-министр берет на себя обязательства в обмен на поддержку со стороны про-иранского блока, обеспечить в течение 3х месяцев реализацию необходимых мероприятий по выводу американских войск с территории Ирака, а также подписать/подтвердить сделку с Китаем (которую в 2019 предварительно одобрил Махди). В окружении Аллави сразу заявили, что документ подделка и он такого не подписывал. Но даже если это вброс противников Аллави (с целью его полной дискредитации в глазах Вашингтона), вполне понятно, что поддержку шиитских фракций он мог получить лишь в том случае, если взял на себя обязательства продолжить курс на вывод американских войск и выполнение решений иракского парламента, где у шиитских фракций имеется необходимое большинство.
Так как курс Ирана на выдавливание США из Ирака различными методами (прокси-обстрелы посольства и военных баз, давление по линии легальных государственных структур Ирака, массовые демонстрации протеста, давление на про-американские силы в самом Ираке, информационная кампания по обвинению США в оккупации Ирака и т.д.) будет продолжен, а США будут продолжать попытки отыграть решение иракского парламента и подорвать иранское влияние, стабильности Ираку конечно не видать и вряд ли можно ожидать, что Аллави приведет Ирак к светлому завтра – максимум полезного, что он может сделать для страны это добиться ухода США и привлечь китайские инвестиции в полуразрушенную экономику. Попытки усидеть на двух стульях скорее всего приведут к тому, что его правление будет не долгим.
Утверждается, что так на самом деле выглядел Д'Андреа.
PS. До кучи. Статья бывшего высокопоставленного функционера ЦРУ Филипа Джеральди о заявлениях Ирана о гибели в Афганистане "аятоллы Майка". Материал на английском https://ahtribune.com/us/3857-michael-dandrea.html#.XjbsswxntP8.twitter Если коротко, то Джеральди беспокоится, что ЦРУ и Пентагон так и не смогли внятно объяснить, что же произошло в провинции Газни и высказывает серьезные сомнения в официальной версии, хотя это и не означает, что Иран прав на 100%. Как предполагает Джеральди, даже если Д'Андреа не было на борту сбитого/разбившегося "Бомбардье Е-11", заявления Ирана могут являться показателем того, что он ведет высокопоставленных фигур ЦРУ и посылает недвусмысленные намека в Вашингтон, указывая на уязвимость региональных операторов процессов со стороны США.
Касательно оф.версии США, то Пентагон признал двух погибших пилотов, но так как заявленные Талибаном погибшие сотрудники ЦРУ относились к другому ведомству, то Пентагон может занимать позицию "это не наши, мы не комментируем". А ЦРУ в свою очередь не будет подтверждать или опровергать информацию о погибших сотрудников из соображений секретности. Соответственно, ситуацию могут прояснить либо талибы, если покажут трупы/фотографии, либо утечки в самих США относительно личностей погибших. Без этого, катастрофа в Газни оставляет обширную почву для конспирологии. Перефразируя известного лагерного стукача – пока не показаны все трупы, мы имеем право на любые предположения.
PS2. Относительно же Сулеймани и последствий его убийства, в последние дни появились публикации, что покойный генерал несколько раз тайно приезжал в Сектор Газа, где налаживал отношения Ирана с организациями ХАМАС и Исламский джихад (а эти отношения в последние месяцы действительно улучшились – в результате чего флаги шиитских и суннитских группировок (вроде ХАМАС и Хезбаллы) теперь мирно соседствуют, что несколько лет назад было бы просто немыслимым). Кроме того, хадисты в Йемене сообщают, что за пару месяцев до своей гибели, Сулеймани тайно побывал в Йемене, въехав в страну морем через Ходейду, после чего отправился в Сану, где встретился с лидерами хуситов, с которыми обсуждались как удары по Саудовской Аравии, так и наступление в центральных районах страны, которое состоялось уже после гибели Сулеймани и закончилось сокрушительным поражением Саудовской Аравии и местных коллаборационистов.
Что примечательно, именно в этот период влиятельная исламская партия "Аль-Исла" (лидеров которой в свое время отстреливали нанятые эмиратчиками американские наемники https://colonelcassad.livejournal.com/4533352.html), начала кулуарные контакты с хуситами на предмет возможного раздела сфер влияния в пост-военном Йемене. Нельзя исключать, что и это является частью тонкой шахматной партии, которую оставил после себя Сулеймани. К этой теме я еще вернусь в отдельном материале.
Командование США в Афганистане заявляет, что в стране имеются признаки роста иранской активности https://www.haaretz.com/middle-east-news/top-u-s-commander-warns-of-increased-iranian-activity-in-afghanistan-1.8478841, что скажем так не удивляет, ибо для Тегерана ситуативная помощь Талибану, является одним из дешевых способов достаточно быстро и больно ударить по американским позициям в регионе, с чем уже связывают гибель "Бомбардье Е-11" в Газни.
Ну и так, штришок. Иракские ополченцы из "Харакат-ан-Нуджба", которые сейчас помогают САА в сражении с "Ан-Нусрой" к юго-востоку от Алеппо, ставят на свои ракеты имя Сулеймани, прежде чем запускать их по боевикам. Посмертная символизация Сулеймани продолжает набирать обороты – для шиитов в разных странах это теперь универсальный и понятный герой-мученик, с именем которого будут умирать и будут убивать. Как человек Сулеймани умер, как посмертный миф и символ – он на долгие годы стал частью реальности нового Ближнего Востока.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Боевики захватили Т-90 в Сирии: мощное наступление банд в Алеппо (ФОТО)
Идлибские боевики захватили танк Т-90 сирийской армии на юге провинции Алеппо.
Минувшим вечером террористы из зоны деэскалации Идлиб начали мощное наступление в южной части провинции Алеппо, чтобы вернуть себе позиции, ранее занятые Сирийской Арабской Армией в начале дня.
Во главе с китайской группировкой «Исламская партии Туркестана» (в ИПТ также воюют боевики с Кавказа и Средней Азии) и НВФ «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ — бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) банды джихадистов предприняли мощную атаку на оборонительные порядки Сирийской Арабской армии в недавно захваченном городе Зейтан к востоку от шоссе Алеппо — Дамаск.
Согласно сообщениям с фронта, террористам удалось отвоевать городок у правительственных сил, захватив при этом танк Т-90.
Военные аналитики отмечают, что населённый пункт Зейтана (Зитан) не имеет особого стратегического значения.
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*Запрещённые в РФ террористические организации
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Иранский пилот видел, как в украинский «Боинг» попала ракета — опубликована запись переговоров (ВИДЕО)
В Сети появилась запись разговора диспетчерского аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз», в ходе которого обсуждается попадание в украинский самолет «МАУ» двух ракет.
Иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в борт самолета.
Полная расшифровка разговора:
Диспетчер: Доброе утро, «Украинские Международные Авиалинии» 752 (не четко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.
Диспетчер: После 6000 футов направление на Парок.
Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.
Диспетчер: Доброе утро, 3768.
Диспетчер: «Асеман» 3768 (не четко), определить 3343 слева, уровень 110.
Пилот EP3768: Борт 3768, на связи.
Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.
Пилот EP3768: Нет, сэр?
Пилот EP3768: Зона 320, для пролета активная?
Диспетчер: GPS (неразборчиво).
Пилот EP3768: По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?
Диспетчер: Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?
Пилот EP3768: Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.
Диспетчер: Сколько миль? Где?
Пилот EP3768: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.
Диспетчер: Ничего об этом нас не информировали.
Диспетчер: Как выглядит? На что похож этот свет?
Пилот EP3768: Это точно свет от ракеты.
Диспетчер: Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?
Пилот EP3768: Возможно… А, нет, нет, со стороны города взлетела.
Диспетчер: Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.
Пилот EP3768: Хорошо. Становлюсь на курс посадки.
Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием.
Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием!
Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, как слышно?!
(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа)
Диспетчер: «Асеман» 3768, 9000 (не четко), курс на посадку.
Диспетчер: «Асеман» 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?
Пилот EP3768: Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.
Диспетчер: Мы точно не знаем…
Пилот EP3768: На нашем курсе все нормально?
Диспетчер: Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.
Пилот EP3768: Дай Боже!»
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Коротко по Сирии. 02.02.2020
Коротко о развитии наступления в Идлибе и к юго-западу от Алеппо.
После взятия Хан-Тумана, САА в течение 1-2 февраля взяла наконец поселок и холм Аль-Карраси и начала занимать территорию к востоку от трассы Хама-Алеппо, освободив большой кусок территории и несколько поселков, постепенно приближаясь к северу к Аль-Иису.
Противник перебрасывает из северного Идлиба дополнительные силы (в том числе из числа протурецких группировок, чтобы восстановить целостность фронта вдоль трассы М-5. К востоку от нее он, возможно, попробует организовать упорное сопротивление у Аль-Ииса.
Для облегчения ситуации в Рашидине 4, а также к югу от Хан-Тумана и Аль-Карраси, боевики предприняли ряд локальных атак к северу от квартала Захраа, с применением смертников. Особых успехов боевикам добиться не удалось и линия фронта осталась без существенных изменений.
Впрочем, Рашидин 4 сирийцы пока тоже взять не могут, несмотря на то, что район находится в полуохвате, боевики упорствуют и продолжают обороняться.
К югу от Саракиба противник оттеснил САА от Таль-Мардиха и Джубаса, но САА продолжает продвигаться на северо-запад, акцентированно двигаясь к трассе Алеппо-Латакия.
Основные подкрепления "Ан-Нусра" сейчас бросает на удержание Саракиба и сохранения контроля над ключевой дорогой. Эти усилия уже привели к тому, что сопротивляемость противника несколько выросла и темпы продвижения САА в направлении Саракиба снизились.
Ресурсы боевиков сообщают, что артиллерия турецкой армии открывала огонь по сирийским войскам к югу от Таль-Мардиха, попутно жалуясь на сильный огонь тяжелой артиллерии САА и постоянные авиаудары ВВС Сирии и ВКС РФ. Также отмечено передвижений турецких колонн в центральный Идлиб (танки, ББМ, САУ). К югу от Маарат-ан-Нумана САА продолжает постепенно охватывать Кафр-Сажна с севера.
В целом, операция находится в процессе развития, но уже заметно, как Турция предпринимает серьезные усилия, чтобы ограничить ее дальнейшее распространение на центральный Идлиб. Можно ожидать новых переговоров Турции и РФ на высшем уровне в ближайшую неделю.
На вечер воскресенья – до Саракиба – 6-7 километров. До Идлиба – 13-14 километров. До Аль-Ииса – 4 километра. До Кафр-Сажна – 2 километра.
PS. Также стоит отметить, что есть сообщения о гибели 4-х сотрудников спецназа ФСБ в Идлибе. Якобы попали под корректируемый минометный огонь. Официальных комментариев на этот счет пока нет.
PS2. Сообщается об ударах ВВС Сирии и ВКС РФ по Аль-Бабу.
PS3. И да, в районе Зайтана (к юго-западу от Алеппо) сирийцы (или "Хезбалла") пролюбили Т-90.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
О планах по созданию российской военной базы в Сомали.
О планах по созданию российской военной базы в Сомали.
Согласно сообщениям представителей Министерства обороны США, Россия расширяет планы по созданию военной базы в порту Бербера в Сомалиленде.
Это происходит на фоне сообщений о том, что Россия также провела переговоры с Эритреей, заинтересованной в строительстве военно-морского логистического центра.
Если это произойдет, Россия присоединится к Китаю и США, у которых есть базы в Джибути вдоль Суэцкого канала (так в тексте, очевидно – вдоль Баб-эль-Мандебского пролива, примечание переводчика, perevodika.ru).
Российское правительство заявляет, что оно тщательно рассматривает возможность использования порта Бербера в Сомалиленде в качестве военной базы.
На этой неделе в публикации New-York Times говорится, что сохраняющийся интерес России к Африке беспокоит многих на Западе.
В статье, в частности, говорится: «Американские официальные лица, анализируя то, что они называют конкуренцией великих держав, говорят, что они встревожены растущим влиянием России, а также Китая [в Африке], поскольку Вашингтон борется за достижение своих экономических целей и целей в области безопасности на континенте».«По словам чиновников Министерства обороны России, российские чиновники надеются создать базу в порту Бербера на побережье Сомалиленда, самопровозглашенной автономной администрации Сомали в Аденском заливе.
Соединенные Штаты и Китай, имеют свои базы в Джибути, отделенной морской границей от этого порта, в котором Россия увидела свое будущее», – пишет New York Times.
Африканский Рог имеет стратегическое значение по ряду причин, в том числе и потому, что он позволяет как проецировать энергию на Ближний Восток, так и контролировать Суэцкий канал через Аденский залив.
Если это будет реализовано, это станет первой российской базой в Африке после холодной войны и станет важным шагом вперед для программы (Владимира) Путина по возрождению некогда великолепного российского флота.
Предполагается, что на базе будут находиться два корабля класса эсминец, четыре корабля класса фрегат, два пирса для больших подводных лодок, аэродром с двумя взлетно-посадочными полосами, способный принять до шести тяжелых самолетов и 15 истребителей.
Эксперты считают, что разворачивается новая «Борьба за Африку». Основными игроками являются Китай, ЕС и США. Индия, Бразилия, Турция, Иран, Южная Корея. Страны Персидского залива также заинтересованы в расширении сотрудничества с Африкой. Объем торгово-экономического взаимодействия России с Африкой уступает практически всем вышеперечисленным игрокам. В настоящее время товарооборот России с Африкой составляет менее 12 млрд долларов.
В сообщении журнала New African, опубликованном в ноябре 2018 года, говорится, что Россия ведет переговоры с лидерами Сомалиленда о создании военно-морской базы для поддержки своих военных кораблей и подводных лодок для работы в регионе, а также на перегруженных морских путях, перевозящих большинство европейских товаров.
Сообщалось, что военно-морская база будет укомплектована персоналом численностью 1500 человек, эсминцами, фрегатами и подводными лодками и будет располагаться за пределами города Зейла, в Сомалиленде, на границе с Джибути – недалеко от местоположения первой, в настоящее время, зарубежной базы Китая, которая была создана в 2017 году.
В отчете далее указывалось, что Россия предложила признать непризнанную Республику Сомалиленд в обмен на то, что ей позволено создать базу и обеспечить безопасность в отколовшейся стране путем обучения военных в Сомалиленде.
У России ранее была военная база в Сомалиленде, но бывший сомалийский диктатор Сиад Барре вынудил их покинуть страну
Соединенное Королевство также ранее выражало желание иметь военную базу в Сомалиленде.
http://perevodika.ru/articles/1207886.html – цинк
Стоит отметить, что хотя переговоры на счет потенциальной базы в Эритрее или Сомали идут уже достаточно давно (что и порождает различные слухи вокруг их условий и содержания), официального соглашения на этот счет пока нет.
Хотя появление такой базы вряд ли кого-то удивит, учитывая наличие российских военных инструкторов и ЧВК в соседнем Судане.
Озвученные цифры постоянного состава базы выглядят сомнительными, особенно в части корабельного состава.
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