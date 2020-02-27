О Сталине, Путине и Хрущёве. Василий Симчера отмечает 80-летний юбилей
Почему мы никак не впишемся в дивный новый рынок и у кого стоит сейчас учиться. Что было самым ценным и важным в Советском Союзе и советском народе, что являлось самым главным достижением, что отличает российскую верхушку от советской элиты. Об этом и многом другом рассказывает в беседе с Александром Нагорным статистик, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и член Изборского клуба Василий Симчера.
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