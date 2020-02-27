Экспортные достижения пищевой промышленности России в 2019 г.

Пищевая промышленность России в 2019 г. продолжила своё поступательное развитие как в производственной, так и в экспортной сфере. При этом для ряда отраслей в условиях относительной стабилизации внутреннего спроса экспортная составляющая становится определяющей динамику. Экспорт готового продовольствия (включая напитки) в 2019 г. составил рекордные 8,3 млрд долл. против 7 млрд долл. год назад, экспорт кормов (которые также относятся к пищевой промышленности, т.к. в основном являются её побочным продуктом) — ещё 1,26 млрд долл. против 1,09 млрд долл. год назад.

Далее рассмотрим наиболее значительные экспортные достижения, товары расположены в порядке убывания стоимости экспорта.

Экспорт растительных масел в 2019 г. вырос на 38% до 4416 тыс. т, в очередной раз обновив исторический максимум. Новые рекорды установлены по всем трём основным для российского экспорта видам масел: подсолнечному — 3092 тыс. т (+47%), соевому — 601 тыс. т (+6,6%, рост восьмой год подряд) и рапсовому — 667 тыс. т (+41%, значительный рост третий год подряд) — а также по льняному маслу (29 тыс. т, рост в 3,7 раза). В стоимостном выражении экспорт составил 3168 млн долл. (+30%). В мире Россия в 2019 г. впервые поднялась на пятое место по экспорту растительных масел, в том числе заняла традиционное для себя в нынешнем десятилетии второе место по подсолнечному маслу, второй год подряд заняла третье место по рапсовому маслу и впервые поднялась на пятое место по соевому маслу.

Экспорт кормов всех видов (кроме непосредственно кормовых растений) в 2019 г. вырос на 17,1% и составил 5,25 млн т, обновив исторический максимум. В товарной структуре поставок наибольший вес имели:

жмых и шрот подсолнечника — 1818 тыс. т (+56%), второй результат в истории, немного уступающий пику 2012 г. (1856 тыс. т);

— 1818 тыс. т (+56%), второй результат в истории, немного уступающий пику 2012 г. (1856 тыс. т); свекловичный жом — 1347 тыс. т (+5,3%), новый исторический максимум;

— 1347 тыс. т (+5,3%), новый исторический максимум; остатки переработки зерна (отруби и пр.) — 947 тыс. т (-5,7%);

(отруби и пр.) — 947 тыс. т (-5,7%); соевый шрот и жмых — 432 тыс. т (+4,7%);

— 432 тыс. т (+4,7%); рапсовый шрот и жмых — 244 тыс. т (+6%).

Важными статьями являются готовые корма для животных, поставки которых выросли на 25% до 142 тыс. т, что стало новым историческим максимумом, и рыбная мука, отгрузки которой возросли на 7,1% до рекордных 75 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт кормов составил 1258 млн долл. (+15,6%). Расширение поставок в 2019 г. позволило России подняться на десятое место в мире по экспорту кормов, при этом по свекловичному жому Россия с 2012 г. выступает крупнейшим мировым экспортёром, по подсолнечному жмыху и шроту уверенно занимает второе место в мире, по остаткам переработки зерна последние 5 лет входит в тройку лидеров.

Экспорт шоколадных изделий в 2019 г. вырос почти на 20% до 277 тыс. т, третий год подряд показывая большой прирост и обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 715 млн долл. (+13,3%), что тоже стало новым рекордом. Россия третий год подряд заняла девятое место среди ведущих мировых экспортёров шоколадных изделий, лишь чуть-чуть уступив Франции.

Экспорт мучных изделий (сюда входит широкий ассортимент товаров: кондитерские изделия, хлеб, макароны, пельмени, пицца, блинчики, сухари и т. п.) в 2019 г. вырос на 11,3% до 371 тыс. т, что стало очередным историческим максимумом. Рост фиксируется восьмой год подряд. Главными драйверами в прошедшем году стали сладкое печенье и вафли. В стоимостном выражении экспорт составил 524 млн долл. (+14,5%), превзойдя рекорд 2014 г.

Экспорт готовой плодоовощной продукции (замороженных, сушеных и засахаренных продуктов, консервов, пюре и т. д.) в 2019 г. вырос на 15,7% до 174 тыс. т. Это стало очередным историческим максимумом, рост фиксируется девятый год подряд. Основными экспортными товарами здесь являются ореховые смеси (свыше 30 тыс. т), картофельные чипсы (29 тыс. т), консервированный горошек (19 тыс. т), консервированная кукуруза (13 тыс. т), джемы и варенья (11 тыс. т), томатная паста и пюре (10 тыс. т). Наибольший абсолютный прирост в 2019 г. показали чипсы. В стоимостном выражении экспорт составил 328 млн долл. (+14,2%).

Экспорт сахара в 2019 г. вырос на 74% до 672 тыс. т, существенно превзойдя рекорд 2017 г. (571 тыс. т). Это является лучшим результатом в истории: СССР в больших объёмах вывозил сахар только в 1962-71 гг. с пиком 1,3 млн т в 1968 г., но Россия выпускала лишь 30% советского сахара и испытывала дефицит. В стоимостном выражении экспорт составил 266 млн долл. (+45%). Вывозится почти исключительно рафинированный сахар (поставки свекловичного сырца составили 44 тыс. т, став возможными из-за сильного падения внутренних цен), по нему Россия в 2019 г. расположилась в начале второго десятка стран-экспортёров.

Экспорт маргарина и аналогов в 2019 г. вырос на 16,7% до 212 тыс. т. Это новый исторический максимум. Экспорт устойчиво растёт с начала 2000-х гг., лишь в отдельные годы (2008, 2011, 2015, 2018) происходит стабилизация. В стоимостном выражении экспорт составил 207 млн долл. (+9,8%). В мире Россия третий год подряд заняла шестое место среди ведущих экспортёров маргарина.

Экспорт безалкогольных напитков (не считая питьевой воды) в 2019 г. вырос на 21% до 339 млн л, что стало очередным историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 189 млн долл. (+26%).

Экспорт сахаристых кондитерских изделий (карамели, мармелада, зефира и т. п.) в 2019 г. вырос на 2,2% до 78 тыс. т. Это второй результат в истории, лишь чуть-чуть уступающий рекорду 2013 г. (80 тыс. т), рост фиксируется четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 170 млн долл. (+1,6%).

Экспорт соусов и приправ в 2019 г. вырос на 14,1% до 129 тыс. т, что стало очередным историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 153 млн долл. (+12,6%).

Экспорт готовой мясной продукции в 2019 г. вырос на 9,3% до 55 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 124 млн долл. (+15,7%).

Экспорт растворимого кофе в 2019 г. вырос на 0,5% до 21,2 тыс. т, немного улучшив исторический максимум предыдущего года. В стоимостном выражении экспорт составил 107 млн долл. (-18%). Кроме того, было экспортировано 5,8 тыс. т смесей на основе растворимого кофе (+5%) на 19,3 млн долл. (-4,2%). С 2018 г. Россия входит в десятку ведущих стран мира по экспорту растворимого кофе.

Экспорт пшеничной муки в 2019 г. вырос на 22% до 311 тыс. т. Более высоким за последние 10 лет был лишь показатель 2011 г., когда ввиду действия эмбарго на вывоз пшеницы были совершены рекордные для современной России отгрузки муки (612 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 102 млн долл. (+47%). Кроме того, было вывезено 15,1 тыс. т муки из прочих злаков, в основном ржаной, — более высокими были только отгрузки в 2003 г., когда случилась катастрофическая засуха в Украине. По экспорту пшеничной муки Россия в 2019 г. вошла в первую десятку стран.

Экспорт фасованного чая в 2019 г. вырос на 5,3% до 19,5 тыс. т. Это новый исторический максимум, рост фиксируется четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 100,4 млн долл. (+4,7%). В мировом масштабе Россия с 2018 г. входит в пятёрку ведущих экспортёров фасованного чая.

Экспорт молочного и мучного детского питания в 2019 г. вырос на 47% до 16,8 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 90,2 млн долл. (+48%).

Экспорт сыров всех видов в 2019 г. вырос на 9,3% до 26,2 тыс. т. Это лишь чуть-чуть уступает максимальному для современной России показателю 2008 г. (26,5 тыс. т), но вполне возможно, что после уточнения показатели сравняются. Экспортируются в основном творог и плавленые сыры. В стоимостном выражении экспорт составил 82,3 млн долл. (+19,2%).

Экспорт обработанного зерна злаков (в виде хлопьев и т. п.) в 2019 г. составил 161,2 тыс. т, лишь 0,8% уступив прошлогоднему историческому максимуму (однако после уточнения данные могут сравняться). Номинально более высокий показатель был в 2011 г., но тогда под видом обработанного зерна вывезли несколько партий обычной пшеницы, обойдя эмбарго. При этом состоялся новый рекорд по овсяным хлопьям, экспорт которых подскочил на 39% до 25,6 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт обработанного зерна злаков составил 73,3 млн долл. (+34%). В 2019 г. Россия заняла шестое место в мире по экспорту обработанного зерна злаков.

Экспорт солода в 2019 г. вырос на 14,6% до 124 тыс. т. Это новый исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 54,3 млн долл. (+18,2%).

Экспорт мороженого в 2019 г. вырос на 11,5% до 22,3 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Рост идёт пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 53 млн долл. (+11,7%).

Экспорт пшеничной клейковины (глютена) в 2019 г. вырос на 3,1% до 35,3 тыс. т, обновив исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 52,6 млн долл. (-5,6%). Россия входит в десятку ведущих мировых экспортёров глютена.

Экспорт соков в 2019 г. вырос на 18,4% до 72 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2004 г. (81 тыс. т), когда очень большие закупки осуществляла Белоруссия. В числе лидеров роста — смеси соков, апельсиновый, томатный и яблочный соки. В стоимостном выражении экспорт составил 43,8 млн долл. (+7,7%).

Экспорт непищевых модифицированных жиров и масел в 2019 г. вырос на 37% до 66 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Рост фиксируется седьмой год подряд, долгое время поставки не превышали 5 тыс. т в год. Преобладает продукция двух видов: жировая смесь из отходов животноводства и отработанное фритюрное масло. В стоимостном выражении экспорт составил 34,1 млн долл. (+31%).

Экспорт крупы и гранул из злаков в 2019 г. вырос на 8,9% до 39,6 тыс. т, что стало лучшим результатом за последние 10 лет. В стоимостном выражении экспорт составил 18,4 млн долл. (+23%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата, Trade Map и национальной внешнеторговой статистики.

Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/130665/