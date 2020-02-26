Татары – это тюркизированные финны, угры и балты
19:57. 26 февраля 2020 134 просмотра 8 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
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Стоящего неподвижно обходят; довольный собой — потерян. Ни в творчестве, ни в переживаниях нельзя довольствоваться достигнутым, каждый день, каждый час требуют от нас новых свершений.
Псевдоисторический бред.
Это генетика.
Т.е МАТЕМАТИКА.
А истории можно любые придумать
Это не генетика. И это не математика. Это самый обычный подлог и зacepaниe мзозга.
Друг Захарченко: полковник «заработал» миллиарды и сбежал
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Мария Локтионова 26.02.2020,
https://www.gazeta.ru/social/2020/02/26/12977605.shtml
СТРАННО ,ДОРОГИЕ РУССКИЕ МОИ ,ВАШИ БОГАТЫЕ БЕГАЮТ, БОЯТСЯ ,
А ВОТ ТЕ КАРТАВЫЕ-КУДРЯВЫЕ ИЗ СПЕСИАЛ ПОРОДЫ НЕ БЕГАЮТ, НЕ БОЯТСЯ ??
Ето почему-же ?
Неуже ли вы для Исраельских подданных в России,для ЖИДО козлы-олигархозой имеете другое ,более такое правосудие ?
ВРОДЕ КОЗЛОДОЙСКИЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ХАБАДНИКИ-СИОНИСТЫ , И ИНТЕР-ТЕРОРИСТЫ СНАЙПЕРИСТЫ В ОДЕССЕ В 2014г ИЗ МОССАДА?
Ало ,КГБ- СОВЕСТЬ НАЦИИ , , КУДЫ ВЫ СПРЯТАЛИСЬ С ЧИСТЫМИ РУКАМИ И ХОЛОДНОГО УМА ???
Что не день – так новая сказка.
YouTube заменил нам телевизор.
Вы не заболейте ,как на Украине определяя кто такие русские,сколько можно,оставьте ученым.
Некогда это делали просто – просили предложение сказать.
Что-то финнов слишком много ,то русские финны теперь татары, а финны про это знают?