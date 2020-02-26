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Татары – это тюркизированные финны, угры и балты

19:57. 26 февраля 2020 134 просмотра 8 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hPG0-szIbTU

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