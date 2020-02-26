Пушкин и масоны

Какую роль сыграл Пушкин в истории России? Кем он был на самом деле – масоном, камергером, сексотом или просто поэтом?

В одном из наших прошлых выпусков мы рассматривали версию “Пушкин-Дюма”, теперь же обратим внимание на молодые годы поэта, причём то, что сейчас будет открыто, на самом деле не входит в противоречие с версией Дюма-Пушкин, а дополняет её. Итак, поехали. В написанных исследователями биографиях Пушкина прослеживаются сплошные странности, неясности, а то и попросту мифы. Начнем с простейшего вопроса – откуда он брал деньги на свою бурную жизнь? Отец с матерью, как известно, «деньгами его не ссужали», публикации особо не оплачивались.

Ответ прост: Пушкин был государственным служащим. 9 июня 1817 года девятнадцатый по рангу успеваемости воспитанник Царскосельского лицея Александр Пушкин, выпущенный в свет чиновником 10 класса, получил назначение в Коллегию иностранных дел на должность переводчика с денежным содержанием семьсот рублей в год.

Коллегия иностранных дел была создана Петром Великим для выполнения, прежде всего, секретных заданий. Не случайно авторы «Очерков по истории российской внешней разведки» под редакцией академика Примакова подробно повествуют о деятельности Коллегии – предшественнице иностранного отдела ВЧК-ОГПУ, Первого главного управления КГБ СССР и нынешней Службы внешней разведки России. Это было единственное учреждение, подчинявшееся не Сенату, а непосредственно императору – подобно тому, как нынешняя служба внешней разведки подчиняется только президенту России.

Коллегия иностранных дел включала в себя Секретную экспедицию, которую называли еще «политическим департаментом». Одним из сотрудников этой Секретной службы и стал Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин имел звание камергера – уровень генерала спецслужб , и именно так его именовали в посмертных документах. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Но как же он стал секретным сотрудником?

По одной из версий, начинающий поэт позволил себе слишком смелую поэтическую вольность в адрес царской семьи, за что подлежал наказанию в виде порки. Однако звание дворянина позволило ему избежать унизительного наказания в обмен на сотрудничество с властями. По понятным причинам он не оставил воспоминаний о том, чем занимался в Коллегии.

По официальной версии, время от времени Пушкин сочинял обидные для начальства эпиграммы и его, якобы в наказание, высылали на новое место службы. Официальные власти не стали опровергать расхожие домыслы. В самом деле, не объявлять же во всеуслышание, что сотрудник Коллегии иностранных дел Александр Пушкин отъехал по служебной надобности. Тем не менее, слухи о его деятельности все же ходили. В одном из своих писем Вяземскому Пушкин сообщает: “Алексей Полторацкий сболтнул в Твери, что я шпион, получаю за то 2500 в месяц».

Есть и другие факты . Так, к примеру, Пушкин прибыл в Екатеринослав на место службы 17 мая 1820 г, а через неделю, после купания в Днепре, он, якобы, «заболел лихорадкой» и его отпустили лечиться на Кавказ на два месяца.

Разве можно всерьез воспринимать рассказ о том, что сосланного царём опального чиновника из-за простуды вдруг отпускают на отдых со случайно проезжающим мимо знакомым генералом? Чтобы больного излечить, требуется просто уложить его в постель, а не тащить сотни вёрст по всему Кавказу и Крыму, где его формально сопровождал полковник Липранди – знаменитый создатель тайного политического сыска.

На самом деле объяснение у таких длительных командировок только одно. Такую поездку можно назвать секретной миссией, но никак не оздоровительной прогулкой. Задание, с которым Пушкин был откомандирован в Кишинёв, было не совсем обычно для такого ведомства – создать прецедент для введения формального запрета на деятельность масонских лож на территории России. Зачем это было нужно? История такова.

В Россию масонство было занесено при Петре Великом почти одновременно с его возникновением на Западе, и чрезвычайно быстро распространилось после 1812 года, когда огромная масса русские военных из разных слоев общества оказалась в центре масонства – Париже . Основные идеи масонства – свобода, равенство , братство – очень быстро проникли в сознание , создав предпосылки оппозиционных настроений с целью преобразования общества . Масонами сейчас принято считать тайных заговорщиков, но в те времена среди них были замечательные люди, внесшие особый вклад в национальную историю. Пётр Первый, Павел Первый, Великий князь Константин – брат Александра I, Суворов, Радищев, Новиков, Фонвизин, Кутузов, Бестужев, Рылеев, Чаадаев, Пестель, Муравьёв-Апостол, Херасков, Брюлловы, Воронцовы, Баженов, Глинка, Римский-Корсаков, Тургеневы, Жуковский, Карамзин, Вяземский, Грибоедов, Некрасов…