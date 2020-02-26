Потомки преступников имеют особые права и привилегии перед другими гражданами или Что есть закон?

По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям». Такие заявления содержатся в мнении судьи по одному из свежих решений КС. Господин Арановский подчеркнул, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а «вместо и против» него. При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, — но не как наследник государства-виновника, а «с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».

Например, недавно никто иной, как целый действующий судья Конституционного суда Константин Арановский [Медведевский выкормыш. – Прим. ss69100 .] назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

​Разнонаправленные процессы в Отечестве нашем скорбны именно своей разнонаправленностью . Ведь если общество идёт в разные стороны, то его в итоге порвёт. Мы, как и многие, говорим о насущной необходимости ресоветизации, деельцинизации, о необходимости признать 90-е годы преступной и, в любом случае, крайне деструктивной, контпродуктивной исторической эпохой, все процессы в которой ведут в пропасть, в небытие как народа, так и, взяв шире, человечества. Но одновременно с этими разговорами идут прямо противоположные: о том, что надо довести 90-е до их логического завершения. Доразвалить недоразваленное, дорушить недорушенное, и т.п. Исходят они порой из такого источника, что делается жутко, мурашки бегут по коже…



Свое мнение судья Конституционного суда РФ Константин Арановский высказал в дополнение к декабрьскому постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий.



Три заявительницы родились в высылке или спецпоселении, куда были отправлены их родители. Они хотят получить жилье в Москве, где их семьи проживали до репрессий, однако столичное законодательство не давало им такой возможности. Суд встал на сторону женщин.

Вышла очень интересная правовая коллизия: получилось, что потомки преступников имеют особые права и привилегии перед другими гражданами, причём нехилые. Если вашего папу посадили – то вам полагается квартира в Москве. А если не сажали – то вам квартиры не положено.

Господин Арановский подчеркивает, что согласен с этим решением, но считает необходимым дополнительно высказаться по вопросу правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью. «Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии», — уверен он.

Действительно, а как быть тем, кто НИКОГДА не проживал в городе Москва? Им-то что положено в государстве Российском? Очевидно, что КС РФ сделал их людьми второго сорта, с поражением в правах. Раз ваши предки были настолько тупыми, что не сумели наворовать на московскую недвижимость, то и вы сидите в заднице!



А вот у кого предки подсуетились в своё время поселиться в град-столице, тем за счёт бюджета квартирка полагается. То есть – из ваших налогов, лохи.

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Многократно приходилось писать, что реституционное безумие лишено как юридического, так и просто логического смысла. Если возвращать имущество прежним владельцам, то придётся вернуть чернокожих рабов плантаторам, потомков крепостных – потомкам помещиков, Россию – династии Романовых (а потом и у Романовых отнять в пользу Рюриковичей).

В рамках реституции русских придётся вернуть татарам, а татар – монголам. В итоге найти потомков скифов – и отдать им всё, равно как и Европу – потомкам кельтов. А до кельтов там тоже кто-то жил, значит… Этой веренице исков и претензий не будет конца, и любой, кто в здравом уме, понимает, что это безумие.

Если возвращать ВСЁ ВСЕМ ОБОБРАННЫМ, то это, собственно, и будет коммунизм, отказавшийся от частной собственности, и тем уравнявший потомков захватного права разных эпох.



Наивно и нелепо думать, будто человек, у которого отобрали дом – сам ни у кого этого дома не отбирал, а попросту произвёл его из себя, неким божественным актом творения! Не только дом, но даже и кал человеческий, прежде чем выйти из человека – имеет факт присвоения пищи.

А теперь мы объявим каких-то жуликов, которые награбили себе кучу барахла, а на определённом повороте его растеряли – святыми и неприкасаемыми. Почему именно на этом этапе? Если глянуть на век раньше, то выясниться, что большинство «репрессированных» должно вернуть их помещикам, ибо они выкупных платежей недоплатили…

Арановский решил для себя, что «вина, бесспорно, присутствует в составе многолетнего злодеяния советской власти».

«Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма, — говорит судья.— Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима».

Такого рода заявление уже называют «парадоксом Арановского», и обещают сделать курьёзом мировой истории правоведения. Квалифицированный и дипломированный юрист говорит о законности власти Учредительного собрания – не удосужившись открыть нам, где же в законах Российской Империи предусмотрена была «Учредиловка», и как она соотносится с законодательным корпусом предыдущей государственности.

Которая, в свою очередь, никак не соотносится с законодательством Золотой Орды, в которую некогда входила частью. «Парадокс Арановского» – это взять один из актов беззакония, совершенно произвольно, и объявить его «законом» на основании собственных симпатий. С помощью «метода Арановского» можно не только вернуть московское жильё «репрессированным», но и Россию – Монголии.

Понятно, что такой метод – безумие, с которым у человечества нет будущего.

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Чтобы выйти из безумия, надо понимать, что человечество со времён скрижалей Моисеевых называет «Законом»

только акт, равноположенный ко всем гражданам, акт, перед которым все люди равны.

Единственное, известное науке, определение закона:

Закон есть то, что ты обязан делать наравне со всеми другими, а все другие обязаны делать наравне с тобой.

Например, бывали в истории принципиальные римские папы, которые запрещали королям жениться во второй раз. На том основании, что христианский брак – он для всех один, король ты или не король. Брак ты заключаешь в нашей церкви наравне с другими, а другие – наравне с тобой. Это и есть закон.

Для актов, которыми насильники стремятся закрепить свои захваты, увековечить плоды своего произвола – надобно искать иное слово.

С законами их роднит лишь одно: и те, и другие являются записью, текстом. А более – ничего.

Капитализм, как и любое угнетательское, кастовое общество – не может, не хочет, и не в состоянии добиться равенства всех перед законом. Более того, он изначально создавался как машина преодоления равенства, как машина, фабрикующая неравенство (а, следовательно, и беззаконие).

Что касается идей «декоммунизации» и «десоветизации», то они окончательно лишают понятие «законность» смысла и содержания.

Если подходить к законности методом Арановского, то можно любого человека наделить собственностью, или наоборот, любого её лишить. Достаточно лишь перемещать во времени точку отсчёта: вот в этом году у него отобрали, он пострадавший. А в другом году он сам отбирал у кого-то, и он виновник.

Взяв за основу свод законов царизма, легко доказать, что власть большевиков ничуть не более беззаконна, чем Учредительное собрание (чем-то полюбившееся лично Арановскому), и что Учредиловка – мутное собрание неизвестно кого. Собранное неизвестно по какому праву, избиравшееся в условиях хаоса и гражданской войны – а потому, учитывая, что результаты голосований не было ни технической возможности, ни желания проверять – неизвестно как избранное.

Привязать закон к этой мути, существовавшей менее года – всё равно, что отменить закон.

Ибо есть определённая степень ЭЛАСТИЧНОСТИ ТОЛКОВАНИЙ права, после которой право просто исчезает, вырождаясь окончательно в чистой воды демагогию, голый субъективизм и чистой воды вкусовщину.

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То ли не понимая этого, то ли, наоборот, хорошо понимая – «десоветизаторы» ведут дело к КРИМИНАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Мы уверенно входим в зазеркалье, в котором любой призыв к равенству людей перед законом будет считаться «экстремизмом», поскольку коммунизм осуждён.



Ведь именно про него Арановский сказал: «С такой виной государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой справедливость, свободу и человечность».

Арановский называет советскую власть «незаконными партийно-государственными властеобразованиями», которые нельзя считать «правопредшественниками конституционной государственной власти».

Для того, кто считает «правопредшественниками конституционной государственной власти» Ельцина и приватизаторов, это вполне естественно.

Но мы то должны понимать, что стоит за словами Арановского!

Капитализм есть система, в которой любые права гражданин себе может купить, и наоборот, от любых обязанностей откупиться. Говорить здесь о равенстве граждан перед законом нелепо и невозможно. Даже и вообразить себе, что сын миллиардера пойдёт по тому же самому призыву в ту же самую воинскую часть, что и дети беднейшего крестьянства – не получается.



А как быть с одинаковыми условиями труда, с одинаковой оплатой, не говоря уж о наследстве, которое одним положено, другим не положено? О правах детей осужденных на некогда конфискованное у их отцов имущество, притом, что кто имущества никогда не имел – и прав на имущество никаких не имеет?

Следовательно, под законом «школа Арановского» понимает только одно: акты насильников, навязавших обществу свою волю в обход принципа равенства людей перед законом.

Но не будем забывать, что уравнивание собственного мнения с законом и есть высшая и окончательная форма беззакония!

Арановский считает, что «ориентирные вехи» нашего пути «довольно ясны», и приводит в пример Германию, законодательно осудившую «преступления антиправового режима Социалистической единой партии Германии», и Чехию, принявшую «Акт о незаконности коммунистического режима».

Из чего, видимо, следует сделать вывод, что нынешние режимы ФРГ и Чехии – не продукт захвата власти определённой группировкой, а спущены с небес в формате ангельской безгрешности.



Арановскому даже не приходит в голову очень простая мысль, о том, что следующая по счёту власть может принять закон о преступном характере ельцинской, или германской, или чешской властей. Бумага-то всё стерпит: сегодня шельмуем вчерашние власти, а завтра – сегодняшние!

Тем более, что Арановский, объявив неизвестно с чего «законной» власть Учредительного собрания, осудил не только СССР, но за компанию – и царскую Россию.



Отсюда лишь один шаг до объявления самой России – всякой и любой – вне закона. Что, конечно, с восторгом приветствовали бы окружающие нас по всему периметру плотоядные хищники, проблемами собственной законности отнюдь не заморачивающиеся.

- Прекрасно! – скажут они – эти дураки признали себя вне закона, так поделим же их земли, да и их самих!

Но если смотреть шире, то КАНОНИЗАЦИЯ В СВЯТЫЕ буржуазной демократии, осуществляемая Арановским убьёт не только Россию, но и вообще здравый смысл.



Если мы исходим из догмата о святости воров и убийц приватизации, подобно тому, как католики исходят из догмата о святости папы Римского, то нам придётся канонизировать и их деяния: воровство и разбой. Нас обяжут молиться на чужую собственность, наплевав на то, что её источник – разбой, причём не просто разбой, а ограбивший нас разбой.

Нас сперва ограбили и низвели в положение третьесортных ничтожеств, а теперь ещё и требуют считать это «единственной формой законности», на которую нельзя покушаться, как говорит Арановский, «не оскорбив собой справедливость, свободу и человечность».

Теперь, вздумай вы догонять карманника, вытащившего у вас кошелёк или сорвавшего с вас шапку – вы «оскорбите собой справедливость, свободу и человечность»!

Как завершает свою мрачную идеологему судья КС РФ:

«Такие констатации и решения даются иной раз не без колебаний, что вполне понятно, но было бы странно, если бы Россия определяла себя принципиально иначе, — заключает судья КС.— На подобные решения уходит время… Но если решения эти и откладывать, то не так, чтобы в будущем что-то их осложняло и мешало на них настаивать».

Оно и понятно. Трудно КРИМИНАЛИЗИРОВАТЬ САМУ ИДЕЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАВЕНСТВА в рамках запрещения коммунизма, пока люди ещё остаются людьми. Нужно подождать, пока процессы деградации человека не дойдут до критической отметки, после которой человек перестанет понимать –

ЧЕМ ЗАКОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРОИЗВОЛА.

А. Берберов



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