Коронавирус. Новости, хорошие и плохие.

Начну c хороших. Эпидситуация в Китае заметно улучшилась и, похоже, что этот тренд набирает силу. Тем, кто интересуется более предметно, советую посмотреть эпид кривые на этих сайтах:Простые эпидпоказатели можно рассчитывать самостоятельно, используя данные с этих сайтов (доля новых случаев, смертность общая и в «закрытых» случаях, соотношение закрытых случаев к новым и т.д.). Специальной подготовки для таких расчетов, да и интерпретации, не нужно. Достаточно здравого смысла. Обращаю внимание на частую ошибку – недопонимание того, что общее количество зарегистрированных случаев это «накопленная» (кумулятивная) величина. Абсолютная величина этого показателя хороша для поддержания градуса сенсационности, чем активно пользуются СМИ – «вирус поразил уже N тысяч человек!» и т.п.). Но для понимания трендов развития эпидемии куда информативнее скорость роста (или затухания) эпидемии. При этом нужно делать поправку на «закрытые случаи». Скажем, если зарегистрировано 80000 случае заражения, 2000 смертей и 23000 выздоровлений, то больных осталось 55000, а не 80000.Еще одна хорошая новость это беспрецедентно быстрое продвижение по научному треку. Уже есть хорошая статистика, которая даёт ориентиры относительно соотношения беcсимптомных, легких, тяжелых и критических случаев. Нарабатываются оптимальные схемы ведения тяжелых больных. Из того, что опубликовано за последние дни, я бы выделил отличную работу американских исследователей (D. Wrapp et al., Science 10.1126/science.abb2507 (2020)). Им удалось в кратчайшие сроки получит 3D-модель гликопротида S «Уханьского коронавируса» SARS-CoV-2 с разрешением достаточным для того, чтобы «рассмотреть» функционально важные участки этого белка (сайт связывания с клеточным рецептором, потенциально антигенные сайты – так-называемые эпитопы). Между прочим, промежуточным этапом этой работы было получение рекомбинантного гликопротида S, точнее его «наружной» части, которая является главной «с точки зрения» иммуного ответа. Напомню, что гликопротеин S это именно тот белок, из которого собираются сделать вакцину против SARS-CoV-2. Иными словами, если бы авторы этой работы были бы склонны к выдаче громких авансов, они вполне могли бы объявить, что вакцина уже готова и осталось всего лишь испытать её (сначала на животных, а потом на людях). Они этого не сделали.Я не случайно заостряю на этом внимание. Хочу ещё раз подчеркнуть – для реалистичной оценки научных «коронавирусных» новостей важно понимать, что всё, что может быть сделано в лаборатории с помощью «высоких технологий» делается очень быстро, а всё то, что требует работы с живым вирусов, экспериментальными животными, и тем более клиническими испытаниями, быстро сделать невозможно. Что касается 3D-модели гликопротида S, согласно интервью посла Китая в Москве, эта работа уже сделана и в Китае. Но в научных журналах результаты китайских учёных пока не опубликованы. Безусловно, эти научные результаты очень важны. Они облегчают разработку диагностических и потенциально вакцинных препаратов и выводят эту работу на более рациональную основу. Но самое трудное впереди.Теперь о плохих новостях. Похоже, что эпидемия вне Китая выходит из под контроля и намечается тренд на её превращение в пандемию (глобальную эпидемию). В последние дни стало ясно, что эпидситуации вышла из под контроля в Южной Корее, Италии и Иране. Потенциал для дальнейшего распространения очевиден – ведь многие носители вируса внешне здоровы. И в Южной Корее и в Италии предприняты довольно жесткие ппротивоэпидемические меры. Помогут ли? Что касается Ирана, то информации мало. Количество смертей в Иране существенно выше, чем можно было бы ожидать исходя из количества зарегистрированных случаев заражения. Это косвенно указывает на то, что реальное количество случаев в Иране намного выше. Как известно, Иран это главная шиитская страна, там находятся основные шиитские святыни. Главные из них в Наджафе. Это священный город посещается шиитами-паломниками со всего мира, прежде всего из близлежащих стран. Предпосылки для распространения вируса за пределы Ирана очевидны. И это уже происходит – из Ирана вирус «занесен» в страны Залива, Ирак, Канаду. Очень высок риск переноса эпидемии в Сирию. Так-что ситуация здесь довольно сложная. Ближайшие неделя-другая покажут по какому сценарию пойдет распространение эпидемии из этих «горячих точек». Предсказать не берусь.(с) Проф_АФВ

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5667270.html