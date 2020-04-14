Новости Украины и Новороссии 14 апреля 2020

А Чернобыль всё горит: новые очаги огня (ФОТО)

Пожарные продолжают тушить пожар в Чернобыле. Как сообщала «Русская Весна», вчера огонь бушевал уже в пригороде Припяти. «Вечером появились кадры затянутой дымом территории самой атомной станции. Около двух километров отделяли пламя от хранилища радиационных отходов, которое рядом с ЧАЭС. Ситуация усугубляется ветром: как только спасатели тушат в одном месте, в другом ветер разносит огонь на гектары», — заявили сегодня по украинскому ТВ. Уже уничтожено более десятка отселенных деревень. Накануне вечером еще один очаг пламени возник возле поселка Рассоха. Сообщается, что как минимум двое спасателей во время тушения пожара получили травмы и ожоги. Читайте также: Зеленский расстрелял не Раду: свидетельства кровавого марта (ВИДЕО 18+)

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Реставраторы и паразиты Украины

Помните, как много было поклонников у молодого, «честного», зажиточного («не будет красть») клоуна? Самые осторожные из них, которые не хотели, чтобы их потом тыкали носом в продукты их жизнедеятельности, заявляли, что голосуют не за Зеленского, а против Порошенко. Но тут же намекали, что никуда Зеленский не денется, как увидит, сколько людей за него проголосовало, так сразу и начнёт сажать по тюрьмам «героев майдана», возвращать в страну русский язык, устанавливать мир в Донбассе и т.д.

Не начал. И вовсе не потому, что он такой уж лиходей. Наивным зеленоманам на пальцах объясняли, почему он будет хуже Порошенко, только они становились в позу оскорблённой невинности и, не желая ничего слушать, заявляли: «А вот верю в Зеленского. Он сможет!» Никак не могут понять, что веровать следует в Господа. Это он благ и всемогущ, и воздаёт нам по вере нашей. А Зеленский, как и любой другой «лидер нации», органичен наличными возможностями. В первую очередь «короля играет свита». Да, президент имеет возможность эту свиту подобрать. Но для этого, во-первых, надо заранее иметь в своём окружении людей, способных занять высшие посты в государстве. Не случайно, к власти приходят и уходят из неё целыми командами, работающими вместе десятилетиями. Во-вторых, необходимо быть достаточно компетентным, чтобы оценить уровень компетентности каждого своего назначенца. Причём желательно сделать это до назначения, а после назначения проверить, насколько ожидания оправдались.

Путин, проведший жизнь на государственной службе, прошедший всю лестницу государственных должностей, работавший и в региональном, и в федеральном сегментах, и в АП, и во главе самостоятельного ведомства, и бывший главой правительства, после своего избрания президентом уже двадцатый год формирует команду. Здоровое ядро появилось после первых пяти лет правления, а «мясо» на этот «скелет» нарастает до сих пор, причём периодически приходится отрезать и выбрасывать поражённые гангреной куски.

А теперь подумайте о Зеленском. Что он умел до президентства? Одинаково пошловатенько произносить другими написанные монологи, позволяя потешаться над собой далёкой от образованности, культуры и элементарного интеллекта украинской элите. Он заявлял пафосно: «Пётр Алексеевич, я Ваш приговор» – не более, чем красивая фраза для дебатов, что было ясно изначально, ибо человек, стремящийся предложить альтернативную программу, не произносит броские фразы, рассчитанные на невзыскательную публику, а объясняет, что, как, почему и опираясь на кого он будет делать по-другому, где возьмёт необходимые ресурсы для первоочередных реформ и почему именно эти реформы будут первоочередными.

Между тем даже фильм о «президенте Голобородько», ставший триумфальным рекламным ходом Зеленского, в нормальной стране принёс бы ему поражение. Что нам показывает этот ролик? Как честный, но абсолютно инфантильный малый, случайно, волею судьбы, влетает в президентское кресло. Не имея программы и команды, он попадает в зависимость от одного из представителей олигархата, использующего его в своей борьбе с другими олигархами. Ну да, именно так и развивалось президентство Зеленского, но при чём здесь народ? В конечном итоге, не выдержав состояния постоянного когнитивного диссонанса Голобородько срывается, пытаясь просто уничтожить всю украинскую политическую элиту, справиться с которой законным способом он не смог. Надо ли объяснять, что это не метод и не результат, Это игра на чувствах отупевшего от десятилетий несчастной жизни народа, любящего приговаривать: «Эх дали бы мне автомат!»

Ну ладно, отомстил, а кто завтра придёт управлять страной? Это только издалека кажется, что работа нехитрая – сиди себе в кабинете и понимай правильные решения. А какое решение в какой ситуации должно быть правильным? Президент получает огромный ворох информации. Хороший аппарат прореживает эту информацию, отсекая откровенные глупости, лишнюю лирику, непроверенные данные, но так, чтобы не выхолостить суть каждого документа. Так этот хороший аппарат ещё надо иметь.

Даже первые президенты Украины (Кравчук и Кучма), опиравшиеся на остатки ещё советского аппарата, несколько обогащённые новой бюрократией, поначалу формировавшейся если не из самых лучших, то, как минимум, не из худших представителей народа, обладали достаточно слабым и плохо сбалансированным аппаратом, который давал результат, только когда им в ручном режиме управляла сильная личность. Отсюда важность позиции главы Администрации президента в украинской системе власти. После первого майдана и ющенковских чисток, качество далеко не идеального госаппарата Украины упало резко и сразу, после чего продолжало обваливаться с ускорением.

К тому моменту, как во власть пришёл Зеленский, нормальный адекватный чиновник стал на Украине штучным экземпляром и не особенно рвался на госслужбу, понимая меру ответственности и уровень риска. Если такой чиновник и соглашался взять на себя некие функции, то исключительно ради того, чтобы «заработать» на доступе к бюджету и быстро уйти в отставку, чтобы не нести ответственность. По моим сведениям несколько человек, после собеседования с Зеленским отказались от «чести» стать министрами его первого правительства. Пока президент силился понять, что именно они собираются делать в своей отрасли, эти опытные чиновники успевали осознать, что перед ними абсолютный профан, которым будет управлять его окружение, то есть нормально работать не дадут, поскольку указания подлежащие немедленному и безусловному выполнению будет отдавать не реально облечённый полномочиями человек, а некий теневой фаворит, ни за что не отвечающий, зато многое могущий.

Порошенко, как любой олигарх, хотя бы мог привести во власть команду своих менеджеров, которые привыкли работать с серьёзными предприятиями и большими деньгами, для которых не в новинку были международные переговоры, которые не радовались как дети, своему новому статусу, а понимали, что даже если цель украсть, надо это сделать красиво, по возможности спрятав концы в воду. Команда Зеленского начала с того, что вчера назначенные мелкие клерки АП начали отдавать распоряжения министрам. Они даже не знали уровень своей компетенции.

Думаете, с тех пор что-то изменилось? Да, изменилось. Стало значительно хуже, поскольку система и без того разрушенная и расшатанная оказалась в руках у детей, не понимающих, что спички не игрушки. Они пытаются управлять не понимая, что законы, указы и постановления только в том случае исполняются, если они не противоречат интересам хотя бы одной достаточно влиятельной социальной группы (именно социальной группы, а не полубандитской группировки, состоящей из обслуги, любовниц, менеджеров и приживал очередного олигарха). Иначе можно сколько угодно плодить важные бумаги – они никого не интересуют.

Что мы видим на Украине? Весь год президентства Зеленского идёт борьба между Коломойским и МВФ за право грабить Украину. Коломойскому для этого надо вернуть «Приватбанк» и выписать под себя земельный закон. МВФ необходимы диаметрально противоположные решения. Обе противоборствующие стороны заключают временные союзы, участники которых легко меняют сторону. Только Коломойский и МВФ, как главные центры силы, остаются вечными противниками, всегда находясь по разные стороны баррикады. Вся свистопляска с назначением и отставками правительства и топ-чиновников АП, с попытками договориться с Россией о том, что Кремль уступит по всем пунктам повестки дня, без каких-либо встречных шагов Украины, просто потому, что это необходимо Киеву для выживания, и с прочими абсолютно нереалистичными построениями, крутится именно вокруг этих двух вещей – «Приватбанка» и земельного закона.

Как бы ни менялась конфигурация украинской власти, какие бы оппозиционные деятели не проникали в её структуры, главное будет оставаться неизменным – надо будет принять либо сторону МВФ, либо сторону Коломойского, сторона украинского народа (государственных интересов) здесь отсутствует напрочь. Бывшие регионалы, оставшиеся на Украине вполне вписались в эту схему и уже работают на одну из сторон, а самые ушлые стразу на обе. Бывшие регионалы, убывшие в эмиграцию, пытаются протоптать тропку на родину, получить индульгенцию и быть принятыми в одну из команд. Иначе им во власть не вернуться.

А власть манит. Без власти они ничего из себя не представляют, их ничтожность видна сразу и каждому да и как-то обидно людям, которых в Кремле принимали, которым каких-то шесть лет назад казалось, что они судьбы мира вершат, ругаться на потеху публике с каким-нибудь Ковтуном или кем-то подобным на российском телевидении. Это как думному боярину пирожками с зайчатиной торговать.

Если им свиснут, они прибегут, как прибежали их более удачливые коллеги, оставшиеся в Киеве. Но им не свиснут – места заняты той же молодой региональной порослью, что подносила патроны команде Януковича. Только теперь этой молодёжи старшие товарищи не нужны – с ними ведь надо делиться. И нанимателям (лидерам группировок) не нужны излишне амбициозные старые кадры с высоким ценником, за который можно нанять трёх-четырёх молодых. Наниматели уже убедились, что у старых кадров нет в Москве связей на уровне принятия решений, а на более низкий уровень они и сами могут выйти с предложениями. Просто их предложения никого в Москве не интересуют. Но они всё равно будут засылать на подступы к Кремлю своих гонцов, убеждая российскую власть, что надо вернуться во времена Януковича, но без Януковича. Коротко, предложения Украины звучат так: «Отдайте Крым и Донбас, дайте денег на жизнь и не просите их возвращать, отдайте нашим предприятиям ваш рынок. Ну и что, что они уже давно утратили все свои компетенции и не в состоянии произвести то, что производят предприятия российские. Всё равно отдайте, нам же надо, а у вас всего всё равно много, зачем вам столько? Взамен же мы будем ругать вас вполовину меньше, чем сейчас, но в ЕС и НАТО постараемся вступить форсированно».

Украинские олигархи наймут любого, кто возьмётся решить этот вопрос. Готовы и старые кадры, и молодые. Но старые кадры требуют вернуть им долю в имуществе и во власти, и ещё «три рубля на подкуп президента», а молодые готовы работать за еду. Вон, команда юристов уже год «сажающая Порошенко», на ходу подмётки рвёт. То что ни молодые, ни старые позицию Москвы не изменят, ни тех, ни других не волнует. Они верят, что ещё одно последнее усилие и Кремль, сломленный санкциями, униженно попросит мира на любых условиях. Молодые готовятся везти ультиматум, старые намерены предлагать гонцам посреднические услуги, в виде обеспечения доступа к «правильным» чиновникам.

Украина превратилась в поле боя пиар-команд юристов\журналистов. Пару блогеров (мальчика с партией и девочку без партии) уже год раскручивают как возможную замену Зеленскому, когда он сдуется. Кто из них будет во власти первым, а кто вынужден будет ещё годик посидеть в оппозиции и подождать своего звёздного часа неважно. Таких можно вагон и маленькую тележку наловить по Украине и ближайшим европейским окрестностям. И стоит недорого (разумеется с точки зрения олигархов, держащих их на зарплате).

Из старых проверенных кадров лично продолжают бороться за место под политическим солнцем только Порошенко, Медведчук и Тимошенко. Они всегда были недоверчевыми и скуповатыми, предпочитая замыкать всё на себя. Впрочем, Медведчук, при определенных условиях, может сделать ставку на Рабиновича или Бойко. Хоть боюсь, что это будет опрометчивое решение.

Остальные заняты наймом и раскруткой собственных клоунов, как для президентства, так и для Рады. Неозеленские плодятся, как грибы после дождя. Удобно. Президент полный профан. Ты обеспечиваешь его командой, которая без тебя тоже не в состоянии сделать шаг самостоятельно, по причине острой интеллектуальной недостаточности. Полгода, пока эта команда не обнаглеет от собственной важности, можешь спокойно решать свои вопросы, затем надо менять команду. Это узкий момент схемы. В это время начинают суетиться конкуренты и союзники (впрочем кто из них кем является в данный момент не разобрать), пытаясь отщипнуть кусочек власти (а то и кусище). Именно в такой момент, Коломойский, нуждаясь в союзнике для ликвидации правительства Гончарука, договорился с Ахметовым, а тот, сразу после совместной победы снюхался с Соросом и МВФ, чем очень огорчил Игоря Валерьевича.

Итак, сверху власть на Украине измениться не может, сколько бы раз и какие бы честные выборы не проводились, Просто выбирать украинцы будут куклу, а кукловодов будут назначать олигархи (украинские или зарубежные не важно – программа у них одна – выжать из Украины всё, что можно и исчезнуть).

Но может быть власть можно изменить снизу? Нет, нельзя. Там нет никаких низовых альтернативных политических сил. Есть небольшие группки фрондирующих журналистов, писателей, представителей культуры и искусства. Режим даже не заморачивается борьбой с ними. Они наперечет известны, находятся под колпаком СБУ и выполняют полезную для режима функцию – служат тем огоньком, на который летят ещё никому неизвестные оппозиционные бабочки. Эти люди, не опасны режиму по той же причине, по которой Зеленский не опасен для олигархата. У них нет ни опыта управления государством, ни адекватной команды, которой это можно было бы поручить. Это коллективный Манилов, рассуждающий о том, как было бы прекрасно, если бы всё было не как есть, а как хочется. Если они каким-то чудом прорвутся во власть, то либо им придётся пользоваться услугами тех же олигархических команд, то есть работать марионеткой при олигархате, либо они в считанные недели такого наворотят, что «благодарный народ» снесёт их в один момент, поскольку не так страшен умелый мерзавец, как прекраснодушный мечтатель.

Наконец, на самый крайний случай, режим имеет Арсена Авакова – не Бог весть какого управленца, но, тем не менее, в отличие от своих коллег по майдану, сумевшего организовать более-менее работоспособную структуру на базе старого МВД, добробатов и нацистских структур Билетного. С локальными выступлениями, даже достаточно мощными, Аваков справится, а если начнётся стихийный всенародный бунт, бежать придётся всем.

Чтобы бунт не начался, режим знает одно лекарство – войну. Только условный Порошенко выступает за войну внешнюю, надеясь не столько на защиту Запада, сколько на то, что Россия не даст добить Украину ибо не знает, что с ней делать. А Коломойский выступает за войну внутреннюю, резонно рассчитывая, что полномасштабный гражданский конфликт на Украине не нужен никому, но и брать её на баланс никто не хочет. Значит, для наведения порядка надо будет опереться на какую-то внутреннюю силу. Коломойский готов предложить соответствующие услуги. Он играет в привычную игру – поднимает ставки.

У Украины шансов нет. Но нет на Украине и политической силы, готовой осознать эту нехитрую истину и попытаться при помощи ускоренного демонтажа мёртвой государственности дать шанс остаткам народа. Вся «хитрость» и «ум» украинской политической элиты заключаются в одном: где найти деньги, чтобы день простоять и ночь продержаться, а потом трава не расти. Именно потому, что эта элита и есть единственный бенефициар украинской государственности, единственная государствообразующая сила, украинская государственность и должна быть уничтожена самим народом Украины, ради лишения уничтожающих его паразитов комовой базы и международной легитимности. Без собственного государства они никто и звать их никак – судьба регионалов-эмигрантов тому пример и порука. Паразиту нужен носитель. Если носитель умрёт, а иного он не найдёт, то умрёт и паразит.

Ростислав Ищенко

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Миллиарды в обмен на: Почему МВФ требует от Украины два скандальных закона? (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина может получить от МВФ $2 млрд в случае подписания новой программы. Он сказал, что есть договорённость с руководством МВФ о том, что как только украинская сторона выполнит их условия, то «на протяжении 15 дней мы получим первый быстрый транш, который составит около $1,75-2 млрд». «Я думаю, что это будет 2 миллиарда долларов, которые мы получим сразу в бюджет Украины, — сказал Зеленский. — Мы договорились, что государственную землю сейчас мы продавать не будем, мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га. На втором этапе, с 2024 года, мы введем ограничение для юридических лиц, которое будет составлять 10 тысяч гектар в одни руки». Но почему МВФ требует от Украины принятия двух законопроектов — об открытии рынка земли и реприватизации банков — одновременно? Об этом рассказал Антон Поляков, депутат Верховной Рады Украины IX созыва. «Почему эти законопроекты — о земле и „антибанковские“ — шли в связке? Почему их требуют в связке? Только не понятно, кто их требует, потому что на самом деле никто из нас не видел документа с этими требованиями. Никто не видел ни протокола этих переговоров или этого совещания с МВФ. Ни видео, ни аудиозаписи никто не видел. Есть слова Зеленского, есть какие слова представителей МВФ и всё. Но что мы слышим из этих слов? То, что вы проголосуете, товарищи депутаты, и сразу же будет транш. Но транша не последовало. Что последовало? Следующие требования! А какая вообще гарантия того, что этот транш будет, какой он будет и что снова не появятся какие-то требования?» — сказал Поляков. По мнению украинского политика, у тех, кто продвигает эти законы, есть свои интересы и немалые. «Почему МВФ другим даёт кредиты под более выгодные проценты или вообще без процентов, и реструктуризирует старые, другие, гораздо большие суммы? Причём тем странам, которым нечего даже в залог дать — пыль, песок, остров! Нет ничего! А у нас всё есть — всё, что хочешь! У нас национальные богатства — и земля, и газ, и уголь, всё есть! И янтарь, и население… У нас золотая страна на самом деле! И нам выкручивают руки! Так вот, кто в этом виноват? Может быть, мы сами в том, что мы правильно не ведём переговоры? А может быть у кого-то просто есть в этом всём интерес? Может быть с этого кто-то тоже что-то получит? Вы же видите, кто все эти интересы продвигает и лоббирует? Помимо всей этой “соросятни” и прочих, кто это лоббирует? Опять же, некоторые группы, связанные со “слугами”, с олигархами, которые “подголосовывать” начали “слугам”. То есть, всё на лицо, кому это надо. Кто больше всех кричит и кто больше всех борется за это», — добавил он. Как сообщала «Русская Весна», по мнению журналиста Армена Гаспаряна, те вливания, которые сделает МВФ, не приведут к долгожданному росту украинской экономики. Читайте также: Очевидное-невероятное: Мир во время карантина выглядит потрясающе (ФОТО)

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Массовое посещение церквей на Пасху сведёт на нет успехи в борьбе с коронавирусом, — Минздрав Украины

Массовые скопления людей в церквях на Пасху могут свести к нулю многие успехи, достигнутые в сдерживании эпидемии коронавируса. Поэтому праздник лучше встретить дома. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По словам чиновника, служители церквей поддерживают такую позицию Минздрава. «Мы общались с Советом церквей, мы говорили со всеми главами церквей о том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений. Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы. Но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19», — предупредил Ляшко. Он попросил украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина. «Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей. Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома, все религиозные обряды провести дома, ведь так легко разрушить в конце карантинных мероприятий все то, чего мы достигли, а мы достигли много чего», — сказал чиновник. Ляшко также отметил, что пока эпидемия на Украине развивается по сценарию, по которому заражено будет не более 2% граждан. «Это та динамика, которая позволит нам пройти эпидемию без большой нагрузки на систему здравоохранения и на экономику», — заверил он. Ляшко сказал, что решение о выходе из карантина будет приниматься в зависимости от ситуации 24 апреля. Эта дата станет маркерной точкой, которая позволит понять, есть ли всплеск заражений после Пасхи. Читайте также: Разгадан феномен «неболеющего» региона Украины

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В МВД Украины рассказали, угрожает ли пожар под Чернобылем хранилищам ядерных отходов

В Чернобыльской зоне хранилища отработанного ядерного топлива в безопасности. Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя ситуацию вокруг пожара в зоне отчуждения. Геращенко написал, что в Чернобыльской зоне есть три таких хранилища, и все они находятся на безопасном расстоянии от пожара. Более того, ХОЯТ-2 вообще не заполнено ядерными отходами. «ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены. Хранилище отработанных ядерных отходов „Подлесное“ также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции», — утверждает Геращенко. Замглавы МВД продолжил, что вокруг «Подлесного» был вырублен лес во избежание угрозы пожара. При этом до ближайших зеленых насаждений расстояние более 100 метров. Спасатели ликвидировали пожар, шедший в сторону «Подлесного» сегодня утром, резюмировал Геращенко. Читайте также: Украине предрекли кое-что похуже коронавируса

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