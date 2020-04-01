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Новости Украины и Новороссии 01 апреля 2020

09:44. 1 апреля 2020 195 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Приказано выжить: советы москвичам из Донецка

Приказано выжить: советы москвичам из Донецка | Русская весна

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку — вторят Бродскому власти Москвы да и всей России. Двенадцатимиллионному городу не так просто уйти в карантинный режим. Мы публикуем письмо от дончанина, которое пришло в нашу редакцию, с обращением к москвичам и всем, кто внезапно для себя оказался в четырёх стенах.

«Дорогие наши братья-москвичи, россияне, все мы в Донецке, конечно, следим за тем, что происходит в столице нашей когда-то общей большой Родины. Следим за цифрами, за «Коммунаркой». От того, как сейчас справится с волной заболевания Москва, зависит, наверное, как справится вся страна.

Когда узнал о введении карантина в Москве и запрете покидать дома без крайней необходимости, пришла идея поделиться с вами своим опытом в подобной ситуации, если уж помочь ничем кроме совета пока не могу.

Итак, дано: ты заперт дома, выходить на улицу опасно и нежелательно. Я оказался в этой ситуации летом 2014 года в Донецке. Город опустел, почти вымер, стреляли всё ближе к городу, потом и в самом городе и что впереди, было вообще неясно.

Мой дом оказался не в самом спокойном районе, хотя, и не на передовой, конечно. Это моих соседей вы видели лежащих на земле ничком с хлебной авоськой. Поэтому выходить я старался только при необходимости. По ряду причин не уехал.

К счастью, у вас не война, хотя выходить сейчас на улицы не менее опасно, а поэтому давайте учиться выживать «под домашним арестом».

Сложно советовать оставаться «на позитиве» тем, чей бизнес простаивает и неясно, чем платить за аренду или зарплату сотрудникам, или тем, кто со дня на день может быть уволен, но всё же попробуйте проработать «план Б» — распишите на листе бумаги несколько вариантов развития ситуации — приемлемо-плохой, умеренно плохой, наихудший.

Иногда, чтобы взять свои мысли и нервы под контроль, нужно просто проговорить некоторые вещи вслух или написать их на бумаге. Напишите самое страшное: «Что самое страшное случится, если…» Очень часто оказывается, что «самое страшное» не так уж трагично.

Опустевшие ТРЦ, закрытые магазины, темные окна кафе и баров — мы всё это прошли, друзья, это ерунда. Да, тяжело видеть свой еще вчера звенящий голосами и музыкой район тихим и темным. Это очень угнетает. Но это не навсегда. И это не главное до тех пор, пока ты и твои близкие живые и здоровы.

Я в 2015 году зашёл в то, что раньше было Ашаном, а сейчас пыталось выжить, оставив работать одну кассу и 4–5 рядов. Выглядело жутко, потому что со всех сторон тебя окружала тьма — электричество экономили и освещали только работающие ряды и кассу. А потом я вышел на огромную стоянку, рассчитанную на половину города и пригороды. Кроме моей машины там стояло еще две. А ведь когда-то мне нравились фильмы про постапокалипсис. «28 дней спустя» был одним из любимых.

Если вам, как и мне, пришлось переключиться на работу из дома, первое, что вам нужно сделать прямо сейчас — это громко и отчётливо сказать «Спасибо, что у меня есть работа! У меня всё неплохо!»

Что дальше? Если работа сидячая, не пренебрегайте зарядкой. Знаю, что звучит это слишком просто и даже немного забавно, но наша задача подойти к концу изоляции на том же уровне психического и физического здоровья, что и в начале.

Вставайте, разминайтесь, хотя бы даже и на кухню за водой ходите.

Соблюдайте режим. Старайтесь не спать до полудня и не ложиться далеко за полночь просто потому, что теперь можно. Застилайте постель, меняйте пижаму на джинсы с футболкой, брейтесь, пользуйтесь одеколоном — не знаю как, но это влияет и на ясность ума.

Не начинайте пить. Во-первых: не поможет. Да и кому когда помогало? Неопределенность и тревога никуда не деваются. Во-вторых: не тратьте деньги на ерунду, очень может быть, что вскоре они вам понадобятся и их станет мало.

Физическая активность вынуждено на нуле — что ж, пришло время давно купленных и служащих вешалками для одежды тренажеров! Если их нет, то даже минимальная зарядка а-ля урок физкультуры в советской школе окажет эффект, на который вы даже не рассчитывали.

Наведите порядок дома. Совет больше похож на женский, но всё же: разберите завалы в шкафах, хлам на антресолях и на балконах. Иногда это единственный способ не тронуться от вынужденного безделья и сидения взаперти.

Знаю, что Сеть сейчас переполнена подборками кино, сериалов и виртуальных туров по музеям мира и совет банальный, но раз никуда не выйти, пересмотрите любимые фильмы, которые гарантированно подарят вам приятные ощущения: советскую классику, европейскую (я для себя в 2014 открыл молодого Пьера Ришара — фильмы с ним добрые и какие-то обнадёживающие), золотую пору Голливуда 90-х годов (Крепкий орешек, Терминатор, Человек за бортом).

Не залипайте в одном состоянии: перед ноутбуком, на диване с телефоном. Начинают одолевать не самые радужные мысли — проверено. Двигайтесь, даже если это движение на кухню и там вы будете мыть посуду.

Оставшись дома с любимой семьёй, находите возможность отдыхать друг от друга, пусть даже и расходясь по разным комнатам.

Информационная гигиена не менее важна, чем гигиена бытовая: пусть ваши источники информации будут официальными и проверенными. Вам это проще осуществить, чем нам в 2014. Тогда земля полнилась слухами, а множащиеся в соцсетях «Сводки ополчения Донбасса» давали порой противоположную информацию.

Не проводите всё время в Сети, бесконечно читая новости. Быстрее, чем успеваешь заметить, ты подсаживаешься на эту «иглу» и уже не можешь без очередной информационной «дозы», жадно читая и слушая это всё, будто бы от этого хоть что-то может измениться. А дальше новости и соцсети просто разрушат вашу внимательность и способность к концентрации. Вы будете как наркоман переключаться на вкладку с новостями всё чаще и чаще, сокрушаясь «ах чёрт, нефть уже по $18, ещё шесть случаев в Бельгии, да что ж делается-то?!” Ничего в вашей жизни это не меняет, а только высасывает эту самую жизнь из вас.

Быть в курсе нужно, но попробуйте установить себе некий лимит чтения новостей: например, по полчаса три раза в день, потом сведите к двум. Поверьте, мир без вас не рухнет.

Ну и помните: это пройдёт. И если мы не потеряем никого из близких, всё будет хорошо. Жизнь не кончается с закрытием ТРЦ или стадиона. Мы тут в Донбассе проверили это.

Держись, Москва!
Анатолий, Донецк».

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Аваков сообщил о возможности продления карантина на Украине до конца мая

Фото: РИА Новости

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране возможно продление карантина в связи с COVID-19 до конца мая.

Об этом сообщает RT со ссылкой на издание «Украинская правда».

По словам Авакова, Украине «как минимум два месяца придётся находиться, как всей Европе, в карантинном состоянии».

Накануне сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом на Украине достигло 538.

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Наш манифест по МВФ

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В связи с коронавирусом в ЛНР ввели дополнительные ограничительные меры

В связи с коронавирусом в ЛНР ввели дополнительные ограничительные меры | Русская весна

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве, в составе руководителей ключевых министерств и профильных ведомств Луганской Народной Республики, ежедневно ведёт оперативную работу по определению мер реагирования на изменение эпидситуации в связи с мировой пандемией COVID-19.

С целью проведения своевременных мероприятий по профилактике массовых заболеваний и предотвращению распространения особо опасных инфекций, Комиссией было принято решение о переводе всех образовательных учреждений на дистанционное обучение, остановлена работа учреждений дополнительного образования и спортивных секций, введён запрет на участие детей в массовых мероприятиях, а лицам старше 65 лет рекомендовано без необходимости не покидать свои дома.

Также были временно отмены льготы на проезд в общественном транспорте, а с 28 марта 2020 года была временно приостановлена работа всех предприятий общественного питания, кроме работ по приготовлению и доставке готовых блюд. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе, осуществляющие организацию питания для работников предприятий.

Кроме того, Комиссией было принято решение временно, с 30 марта 2020 года приостановить:
♦ проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;
♦ посещение гражданами зданий, предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
♦ работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, фитнес-центров, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
♦ посещение гражданами территорий массового нахождения (парки, детские площадки и т. п.);
♦ работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;
♦ предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов власти и государственных учреждений (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

С 31 марта 2020 года Комиссией решено временно приостановить работу объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках Республики, торговых центрах, торгово-развлекательных (комплексах), за исключением объектов розничной торговли, осуществляющих одновременную продажу продовольственных и иных товаров, а также объектов, реализующих товары для животных, ветеринарные препараты, бытовую химию, средства личной гигиены, объектов, осуществляющих продажи дистанционным способом, в том числе с условием доставки, аптек и аптечных пунктов, автозаправочных станций любой формы собственности.

А также Комиссией было принято решение с 31 марта 2020 года временно прекратить почтовый обмен с Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией.

Правительство в очередной раз обращается к жителям Республики с просьбой придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения и следовать ограничениям, принятым Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией, в частности: не посещать многолюдные места, без особой надобности не выезжать за пределы Республики, учащимся и пожилым людям по возможности не покидать свои дома, соблюдать личную гигиену, режим самоизоляции, максимально избегать контактов с другими людьми.

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Метки: важное, компиляция

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