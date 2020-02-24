Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 февраля 2020
- 06:00 Страшные кадры из Идлиба: Турецкий наёмник позвонил матери обезглавленного им солдата — она в шоке (ВИДЕО).
- 00:58 Израиль нанёс удар по Дамаску (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:00 Авиация ВКС России остановила ударом движение турецкой армии — СМИ (ВИДЕО).
Страшные кадры из Идлиба: Турецкий наёмник позвонил матери обезглавленного им солдата — она в шоке (ВИДЕО)
Жестокости протурецких наемников нет границ. Не пора ли России задуматься над форматом сотрудничества с Анкарой?
В соцсетях появилось ужасное видео, где боевик протурецкой группировки взял телефон убитого им сирийского солдата, позвонил его матери и, улыбаясь, рассказал, что обезглавил ее сына.
Честно говоря, это вообще ни в какие рамки не лезет, простите за мой французский. После такого так и хочется сказать: «Это все, что нужно знать о политике Турции в Идлибе».
Сначала они беспочвенно винят Россию в якобы уничтожении мирных жителей вместо террористов (хотя наши и пальцем не тронули гражданских, а «мочили» исключительно джихадистов), а затем издеваются над матерями погибших. Это просто верх цинизма.
Причем Анкара делает довольно странные заявления по поводу Идлиба — говорит, что никто из сторон соглашение «не соблюдает», и попутно угрожает нанести удар из-за бездействия.
Но если кто и поддерживает террористов, то это сама Турция. Ее действия в Идлибе отчетливо на это указывают. А уж если вспомнить, что Эрдоган помогает террористам из так называемого ПНС, поставляя им оружие и наемников, то все становится очевидно. Анкара действует так, как ей будет выгодно, не стесняясь при этом обвинять своего ближайшего стратегического партнера — Россию.
Не пора в таком случае Москве задуматься о пересмотре сотрудничества с Турцией? Уж слишком часто она пыталась ударить нас ножом в спину — один раз даже получилось. Это должно было стать уроком.
Тем временем Эрдоган анонсировал четырёхстороннюю встречу с участием России, Турции, Германии и Франции, где будут обсуждаться все важные вопросы по Сирии.
Эрдоган заявил: «Я объяснил Путину, что для нас Идлиб, Африн и буферная зона одинаково важны. Это же я сказал Макрону и Меркель».
Ну мы уже поняли, что для Турции Идлиб.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Израиль нанёс удар по Дамаску (ФОТО, ВИДЕО)
Израильские ВВС нанесли удар по Дамаску, сообщают сирийские СМИ.
Над аэропортом сирийской столицы работают системы ПВО, слышны взрывы.
Пуски ракет были произведены ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и со стороны оккупированных Голанских высот.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Авиация ВКС России остановила ударом движение турецкой армии — СМИ (ВИДЕО)
Боевые самолеты ВКС России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Баара сирийской провинции Идлиб, сообщают сирийские оппозиционные СМИ и сами боевики.
Турецкие войска были вынуждены покинуть район из-за воздушных ударов.
Пропагандистское крыло террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* агентство «Ибаа» сообщает о санитарных потерях среди турецких военных в результате авиаудара.
«В результате авиаудара ВКС по н. п. Ихсим к югу от Идлиба, несколько военнослужащих турецкой армии получили ранения, а также повреждено несколько единиц военной техники», — говорится в сообщении.
Также сообщается об артиллерийском ударе по н. п. Аль-Баара.
«В результате артиллерийского обстрела, совершенного боевиками российской оккупации (так боевики называют сирийцев, подготовленных Вооружёнными силами РФ, — прим. РВ), н. п. Аль-Баара к югу от Идлиба, несколько военнослужащих турецкой армии получили ранения», — пишет «Ибаа».
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* Запрещенная в РФ террористическая организация
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