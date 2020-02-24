Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 февраля 2020

Жестокости протурецких наемников нет границ. Не пора ли России задуматься над форматом сотрудничества с Анкарой?

В соцсетях появилось ужасное видео, где боевик протурецкой группировки взял телефон убитого им сирийского солдата, позвонил его матери и, улыбаясь, рассказал, что обезглавил ее сына.





Честно говоря, это вообще ни в какие рамки не лезет, простите за мой французский. После такого так и хочется сказать: «Это все, что нужно знать о политике Турции в Идлибе».

Сначала они беспочвенно винят Россию в якобы уничтожении мирных жителей вместо террористов (хотя наши и пальцем не тронули гражданских, а «мочили» исключительно джихадистов), а затем издеваются над матерями погибших. Это просто верх цинизма.

Причем Анкара делает довольно странные заявления по поводу Идлиба — говорит, что никто из сторон соглашение «не соблюдает», и попутно угрожает нанести удар из-за бездействия.

Но если кто и поддерживает террористов, то это сама Турция. Ее действия в Идлибе отчетливо на это указывают. А уж если вспомнить, что Эрдоган помогает террористам из так называемого ПНС, поставляя им оружие и наемников, то все становится очевидно. Анкара действует так, как ей будет выгодно, не стесняясь при этом обвинять своего ближайшего стратегического партнера — Россию.

Не пора в таком случае Москве задуматься о пересмотре сотрудничества с Турцией? Уж слишком часто она пыталась ударить нас ножом в спину — один раз даже получилось. Это должно было стать уроком.

Тем временем Эрдоган анонсировал четырёхстороннюю встречу с участием России, Турции, Германии и Франции, где будут обсуждаться все важные вопросы по Сирии.

Эрдоган заявил: «Я объяснил Путину, что для нас Идлиб, Африн и буферная зона одинаково важны. Это же я сказал Макрону и Меркель».

Ну мы уже поняли, что для Турции Идлиб.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»