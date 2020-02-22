Новости выборов в США.1. Американская пресса (Вашингтон Пост с ссылкой на анонимные источники) заявляет, что Кремль хочет избрания Берни Сандерса президентом США.2. Берни Сандерс заявил, что он против такой помощи и заявил, что когда он станет президентом, он не позволит России вмешиваться в американские выборы и он предупреждает Путина "держаться подальше от американских выборов".3. Одновременно с этим в Конгрессе США заявляют, что Кремль хочет добиться гарантированной победы агента Дональда на выборах президента США, о чем конгрессменов проинформировали на брифинге для членов комитета по разведке.4. Агент Дональд назвал происходящее продолжением охоты на ведьм и отказался утверждать в должности нынешнего главу нац.разведки, выдернув из Германии на эту должность посла Гренелла.5. Хиллари Клинтон заявила, что Трамп не сможет снова победить без помощи России.Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Победить должен либо "Агент Дональд", либо "Агент Берни". Судя по отставке главы нац.разведки США, план работает и видные специалисты от демократической партии США разбирающиеся в вопросах российского вмешательства в американские выборы это подтверждают.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5656827.html