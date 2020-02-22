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“Агент Дональд” против “Агента Берни”

10:04. 22 февраля 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Новости выборов в США.

1. Американская пресса (Вашингтон Пост с ссылкой на анонимные источники) заявляет, что Кремль хочет избрания Берни Сандерса президентом США.
2. Берни Сандерс заявил, что он против такой помощи и заявил, что когда он станет президентом, он не позволит России вмешиваться в американские выборы и он предупреждает Путина "держаться подальше от американских выборов".
3. Одновременно с этим в Конгрессе США заявляют, что Кремль хочет добиться гарантированной победы агента Дональда на выборах президента США, о чем конгрессменов проинформировали на брифинге для членов комитета по разведке.
4. Агент Дональд назвал происходящее продолжением охоты на ведьм и отказался утверждать в должности нынешнего главу нац.разведки, выдернув из Германии на эту должность посла Гренелла.
5. Хиллари Клинтон заявила, что Трамп не сможет снова победить без помощи России. "Путинская марионетка снова получает помощь России. Он знает, что не сможет победить без этого. И мы не можем допустить, чтобы это произошло"

Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Победить должен либо "Агент Дональд", либо "Агент Берни". Судя по отставке главы нац.разведки США, план работает и видные специалисты от демократической партии США разбирающиеся в вопросах российского вмешательства в американские выборы это подтверждают.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5656827.html

Метки: выборы, идиоты, Россия, Сандерс, США, Трамп, юмор

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