Главная » Невероятное в мире, Политика

Кто такая Камала Харрис

00:17. 21 августа 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


О возможном вице-президенте США.

Кто такая Камала Харрис

Хиллари Клинтон и Берни Сандерс быстро поддержали Камалу Харисс как кандидата в вице президенты – у демпартии тут явный консенсус.
И корпоративные СМИ и тузы демпартии восхваляли ее проведение дебатов 26-27 июня в Майями где она набросилась на Байдена за его слова о подвозке автобусами школьников для десегрегации, и за то, что он сотрудничал с сегрегационистами-демократами в сенате США. Её рейтинг и пожертвования ей резко выросли, в Калифорнии на этой неделе она даже заняла первое место по опросу избирателей.
Харрис, как и остальные кандидаты от демократов, пытается изобразить из себя прогрессивную альтернативу Трампу, а заодно «золотую середину» между «умеренным» Байденом и «левыми» Сандерсом и Уоррен – то есть сочетание «избираемости» Байдена и утверждением, что как бывший прокурор, она будет активно бросать вызов Трампу

Но с точки зрения правящего класса США ее главный козырь – история безжалостного деятеля как на ниве уголовного правосудия, так и национальной безопасности. Она 6 лет была окружным прокурором в Сан-Франциско, а потом генпрокурором штата Калифорния, прежде чем пройти в сенат.

Главы демпартии в сенате сразу стали давать ей лакомые посты – включая в комитеты по бюджету, национальной безопасности и правосудия. Самым показательным было назначение в комитет по разведке в 2017 году – единственный случай, когда новичка в сенате поставили на такой важный пост, и признак того, что и верхушка демпартии и военно-разведывательный аппарат считает ее «надежной».И Харрис оправдала это доверие, нападая на Трампа и требуя его импичмента не за реальные нарушения конституции, а за то, что он агент Москвы.

Харрис начала политическую карьеру в 1980 – заместителем окружного прокурора в округе Аламеда, куда входит город Окленд, а потом на другом берегу залива на той должности в Сан-Франциско в 1998. Она быстро завязала связи в верхах, вошла в элитные круги и находила покровителей вроде нефтяной наследницы Ванессы Гетти. Некоторое время она встречалась с тогдашним спикером калифорнийского Собрания Вилли Брауном, которые потом стал мэром Сан-Франциско, который продвигал ее политическую карьеру и финансовые интересы.

К 2003 году, когда она решила попытаться сесть на место генерального прокурора Сан-Франциско Теренса Халлинана, то смогла потратить на выборы вдвое больше него, такую сумму, что комиссия по этике наложила на нее рекордный штраф за нарушение городского закона о финансировании выборов. Халлинан был бывший адвокат со связами в радикальных кругах – его отец в 1952 году был кандидатом в президенты от Прогрессивной партии, и против него были большой бизнес, полицейские союзы, и газета San Francisco Chronicle, поместившая передовицу «Харрис – за закон и порядок!».

Через 6 лет Харрис единогласно поддержала демпартия на пост генпрокурора штата. И как городской прокурор, и как глава правоохранительных органов крупнейшего штата США, Харрис стала известна приверженностью «закону и порядку». Она гордилась высоким уровнем обвинительных приговоров, часто достигнутых с полным пренебрежением этикой правоприменения. Приговоры по тяжким преступлениям при ней выросли с 52% в 2003 до 67% в 2006.

Рост обвинительных приговоров, однако, был результатом явного должностного преступления Харрис и ее подручными. В 2012 году судья Верховного суда Энн-Кристин Массуло вынесла приговор, что прокуратура нарушает права подсудимых, скрывая от них информацию о нечистоплотном лаборанте-технике в лаборатории криминалистики, который крал наркотики и фальсифицировал отчеты. (Всего по этому приговору были закрыты дела на около 600 человек).

Генпрокурор штата Харрис всячески защищала тюремную систему штата против решений судов, которые клеймили их переполненность и жестокое обращение с заключенными как анти-конституционное «жестокое и необычное наказание» Она старалась прекратить надзор федерального суда над тюрьмами штата, а позднее оправдывала свои действия циничным: «как главный правоохранитель штата, я имею клиента (штат) и не могу его выбирать». В 2015 году Харрис пыталась добиться отмены решения суда о том, что законы штата о смертной казни «жестокие и необычные», опять оправдывая это тем, что она «защищает клиента» (а не высказывает личное мнение).

При этом Харрис изображает себя как кандидата, который «использовал свою власть прокурора с чувством справедливости, перспективы и опыта». Другого мнения придерживается Лара Базелон – бывшая директор «Проекта Невиновность» (проверки ДНК осужденных, в результате которых в штате почти 700 человек были признаны невинно осужденными с 1989 года) юридического факультета в Лос-Анжелесе, которая написала в авторской колонке в New York Times: «Раз за разом, когда прогрессивные силы просили ее согласиться на реформы уголовного правосудия – как окружного прокурора и затем как генпрокурора штата, миссис Харрис выступала против или молчала.»

Как кандидат, Харрис иногда поддерживает «левые» идеи, но обязательно берет свои слова обратно на следующий день. Так было с призывом Сандерса к «Medicare для всех», когда она дважды отказывалась от своих слов по вопросу о прекращении частного медицинского страхования в пользу общегосударственной системы.Когда Трамп провел через сенат финансирование (4,6 миллиардов долларов) на места заключения для мигрантов на границе США с Мексики, Харрис, как и прочие кандидаты в кандидаты от демпарии, не пришла на заседание.
И, наконец, «левая» Харрис – мультимиллионерша. С мужем – богатым юристом – она получила в 2018 году 1 884 319 долларов дохода – то есть входит в 0,1% самых богатых американцев. Харрис получила 157 352 как сенатор и 320 125 за книгу о том, как она выдвигалась в кандидаты в президенты США.

Дан Конвэй

Сокращенный перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2020/08/12/intro-a12.html – цинк

* * *

И вот еще забавная истерика на тему того, что кандидаты в президенты открыто врут на дебатах.
Никогда такого не было и вот опять.

"Это были дебаты"



После того как Джо Байден выдвинул кандидатуру Камалы Харрис на пост вице-президента, отношения между этими двумя стали очень тёплыми; а ведь совсем недавно Харрис намекала, что Байден расист, и говорила, что верит женщинам, обвинившим его в сексуальных домогательствах, напоминает Daily Wire. Когда саму Харрис спросили о прежней риторике в адрес Байдена, она заявила, что это были всего лишь дебаты.

КАМАЛА ХАРРИС, сенатор США: Это мы сейчас адресуем вице-президенту Байдену…

SIMON & GARFUNKEL: Здравствуй, тьма, мой старый друг…

Она появилась в передаче Стивена Кольбера. Опять-таки, люди вроде Стивена Кольбера очень дотошно берут интервью!

СТИВЕН КОЛЬБЕР, комик: А теперь вы как будто бы закорешились?

Стиввен Кольбер спросил её: «Помните, вы называли человека, вместе с которым сейчас баллотируетесь, расистом, который, возможно, ещё и насильник? Помните то время? Немного неловко, да? Вы на публике, и вы говорите: «Может быть, он виновен в сексуальных домогательствах… Может быть, это нападение сексуального характера… Не знаю…» Помните, как вы говорили, что он помешает маленьким девочкам вроде вас ходить в школу?»

И Камала Харрис такая… (Безумный смех.) Она смеётся своим неприятным смехом, а потом прямо признаёт, что она просто беспардонная лгунья. Вот Стивен Кольбер… Даже Кольбер понял, что это конфуз: по сути, вы просто признаёте, что вы ужасный политик, который много врёт. Вот тот неловкий момент, который СМИ совершенно забудут уже через пять секунд.

СТИВЕН КОЛЬБЕР: Как вы перешли от такого ярого противостояния на столь фундаментальных для вас принципах… Теперь вы как будто бы закорешились?

КАМАЛА ХАРРИС: Это были дебаты! (Смех.)

СТИВЕН КОЛЬБЕР: Но ведь не все наносили такие удары, как вы. Даже…

КАМАЛА ХАРРИС: Это были дебаты! (Смех.)

СТИВЕН КОЛЬБЕР: То есть вы это не всерьёз?

КАМАЛА ХАРРИС: Это были дебаты! Вся причина… Буквально… Это были дебаты, это так и называлось.

Ха-ха-ха! Примерила на себя вот это лицо Сизара Ромеро* — и полный вперёд! Это были дебаты! То есть я беспардонно лгала! Я лгала!
Некоторые из нас ещё тогда говорили, что она лжёт, что она не поддерживает принудительную перевозку школьников, она просто нападает на Джо Байдена. И нам отвечали: «Нет! Была такая маленькая девочка, которая жила в районе Беркли, а Джо Байден чуть не лишил её возможности ходить в интегрированную школу. Она искренняя, она настоящая, она по собственному опыту знает, как тяжело живётся цветным в США — и всё из-за таких, как Джо Байден!» Помните? Помните это время?
А теперь она говорит в передаче Кольбера: «Я просто лгала. Я просто лгала». (Безумный смех.)

Невероятно, да? Правда, ну не удивительно ли? Ей даже не приходится придумывать правдоподобное объяснение тому, как она перешла от вопросов о том, насильник Байден или расист, к тому, что Байден — самое лучшее, что появилось после нарезного хлеба, я его так люблю… И, кстати, вот тебе твой отравленный чай, Джо**.

Невероятно, да? Как она перешла от того, что «Джо Байден — худший из всех, кого я встречала», к тому, что «Джо Байден — самый замечательный и чудесный, самый добрый из знакомых мне людей»? Марионеточный кандидат. Я помню… И вот она открыто признаёт, что просто лгала, потому что это были дебаты. Разве в это можно поверить?Как ей это сошло с рук? Как? Как ей это сошло с рук? И вы знаете ответ. Дело в том, что СМИ это совершенно безразлично. Те же самые люди, которые день за днём называют Трампа лжецом и совершенно правильно призывают его к ответу, когда он сделает что-то не то, а иногда и несправедливо обвиняют его, когда он ничего особенно плохого не сделал, будут притворяться, что вот этого никогда не было. Они будут делать вид, будто это нормально, что Джо Байден прячется в подвале и говорит с (рэпером. — ИноТВ) Карди Би, но не с журналистами. И что это нормально, когда Камала Харрис в эфире национального телевидения открыто признаёт себя беспардонной лгуньей. Мол, на дебатах можно говорить всё что угодно! Совершенно невероятно!

Просто на заметку: когда СМИ бесконечно твердят о почте США и о несуществующем почтовом скандале, при этом игнорируя тот факт, что Камала Харрис только что разоблачила себя как человека, говорящего неприкрытую ложь о собственном партнёре на выборах, осознайте, что мы живём во вселенной, где правда не имеет значения. Всё, что имеет значение, это подача информации. А мы все должны продолжать верить, верить, слушать и верить. Джо Байден — прекрасный кандидат, он не потерял хватку. А Камала Харрис настоящая, чудесная, совершенно честная с тобой, американский народ.

Дата выхода в эфир 17 августа 2020 года.

https://russian.rt.com/inotv/2020-08-18/Daily-Wire-kandidat-v-vice-prezidenti – цинк

В 2020-м он уловил самую суть.
Вот такой чудесный кандидат, который, если Байден откинет копыта, может и президентом США стать. Набрав 1% на праймериз и назвав своего партнера по выборам расистом и обвинив в домогательствах.
В общем, выборы там будут веселыми.

PS. И да, в виде вишенки на торте.


В 2016-м году она была "первой индианкой" ставшей сенатором США.
В 2020-м году она уже "первая чернокожая женщина" идущая в вице-президенты.

PS2. Кстати, по опросам у Агента Дональда дела с рейтингами пошли на поправку. Явно работа русских хакеров.
Кроме того, Трамп, как и ожидалось, начал в своем Твиттере раскручивать пленки Деркача, которые будут одним из основных орудий против Байдена. Разумеется Трампа сразу обвинили в том, что он транслирует русскую пропаганду и дезинформацию, чтобы опорочить Байдена. И этом на фоне очередных признаний исполнителей из ФБР, согласно которым все дело Рашагейта изначально было сфальсифицировано, чтобы оболгать Трампа.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6111674.html

Метки: байден, выборы, США, Трамп, харрис

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Комплексный анализ мировой истории дал ответ на вопрос: за что лидеры Запада так ненавидят Россию
...опубликованные дневники из семьи Ротшильдов?! Кто такой был Гитлер? Это был 100...они были среди первых создателей таких замечательных организаций как Российские ...наиболее важные слова, написанные Джоном Каминки: «Финальная революция за человеческую свободу...
Белый князь Юкагиров. Разговор о прошлом
... прожил. Так вот, оно тоже происходит от Кама. Потому ... бы вернуться к связке «медведь – кам – камлать – шаман»… - Ты,... – тайга, Медведь – хозяин». Каму отводилась роль блюстителя порядка в...богатств добрым охотникам. - А кто такие в Его понимании «добрые ...
Клиническая смерть: что там – за порогом тайны?
... почему эти истории такие разные? Кама Арефьева дважды перенесла ...женщины начались преждевременные роды. Кама Арефьева вспоминает: «Когда ...это передо мной. Вдруг кто-то сказал: приехали. ...в себе новые способности. Так, Кама Арефьева стала ясновидящей. «После...
Чудь
...когда стали появляться по течению Камы другие люди (христиане), ...Чудской горе на правом берегу Камы. Здесь растет громаднейшая, немного... разные версии о том, кто такая чудь. Этнографы-краеведы Федор Александрович... том, что названия рек Кама на Урале и Ганг ...
Кали-Юги больше не будет
... счастье не только тому, кто так трудится, но и всем его...котором находятся, как под наркоти­ками, многие религиозные фанатики. Конечно,...скота. Самыми близкими родственни­ками являются ватусси и серый ...карме, то есть тех, кто так или иначе находится в ...
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
... обрушится страданье. Но был такой, кто не боялся, за счастье ...не тот, кто таким кому-либо кажется, а тот, кто таким себя чувствует....поглощает любовь, породившую её. Камю Чем за общее счастье без...и вечную юность. А. Камю Помню один фантастический сюжет, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)