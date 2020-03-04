В США завершается "супервторник".Главное итоги – верхушка дем.партии ясно дала понять, что ее фаворит Байден. В его пользу снялся гей Буттиджич и сенатор Клобушар. Блумберг также очевидно появился исключительно в интересах борьбы против Сандерса. С большой долей вероятности в пользу Байдена снимется и Уоорен.В итоге главная борьба у демократов за выдвижение оппонента Агенту Дональду на выборах президента уже очевидно пойдет между Байденом и Сандерсом. Байден выиграл больше штатов чем Сандерс, но тот победил в Калифорнии, чем несколько подправил баланс. С учетом всех прошедших штатов, Сандерс пока несколько впереди, но чем дальше, тем труднее ему будет бодаться с решением руководства партии, что он "не достоин". Трамп в свое время оказался в схожей ситуации и сумел сломать правила игры (как утверждают демократы, при помощи русских хакеров).Сандерсу предстоит либо повторить "подвиг Агента Дональда" и номинироваться вопреки партии, либо же слиться как в прошлый раз, когда он слился в пользу Хиллари Клинтон.Как представляется, несмотря на рассказы о том, что Кремль выбирает на роль спарринг-партнеру Агенту Дональду агента Берни, и Сандерс и Байден вполне по зубам Трампу. Первого очевидно будут клеймить за "социализм", а второго за "украинскую коррупцию". Если номинируют Байдена, тема Украины будет небывало популярной в США и ближайшие месяцы.Стоит также отметить, что несмотря на все разговоры демократов о расовом и гендерном разнообразии, главными кандидатами от дем.партии оказались двое старых белых мужчин, которые хотят низвергнуть другого старого белого мужчину.Никаких женщин, негров, мексиканцев, геев, трансгендеров, инвалидов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5684488.html