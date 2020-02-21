Голос Мордора: Что показал бунт западной Украины против эвакуированных из Уханя

На западе Украины народ снова организуется в группы, собирает покрышки и строит баррикады. Нет, Виктор Фёдорович Янукович не вернулся и в Киеве не стоят войска страшного Путина. На сей раз причина не политическая, а медицинская. Дело в том, что жители западной Украины, а конкретно Львова и Тернополя, бояться к ним в регион привезут граждан Украины, эвакуированных из китайского Уханя. Жители западной Украины боятся коронавируса. Боятся настолько, что готовы отказать в возвращении домой своим же соотечественникам.

Если бы не было всех этих шести лет, то новость, наверное, показалась бы даже забавной. Но после майдана, который во многом является детищем этой самой западной Украины, и после войны на Донбассе, со всеми её жертвами среди мирного населения и разрушенными городами и сёлами, новость эта воспринимается уже по-другому. И как ни странно, отчасти объясняет и всё то, что произошло с Украиной после распада Советского Союза.

Западная Украина – особый регион. Когда-то населённый людьми, которые считали себя русскими, причём даже больше, чем те, кто жил на Украине центральной. Просто по той причине, что волею истории, оказались жителями не русского государства, а Австро-Венгерской империи. Большинство этих людей говорили на языке, который называли русским и, хотя он отличался о того языка, на котором говорили в самой России, но он был понятен и там.

На этом языке обучали в школах, издавали книги и газеты, и народ гордился своим языком и своим происхождением. Имперские власти длительное время относились к этому достаточно толерантно, просто по причине понимания того, что давить на национальный вопрос в этнически лоскутной Империи было подобно игре с огнём, сидя на пороховой бочке. Но в один момент всё изменилось. Российская Империя оказалась непримиримым врагом империи Австро-Венгерской и достаточно большая община людей, именующих себя русскими и испытывающих симпатии к большой исторической Родине показалась имперским властям тем фактором, с которым мириться было никак нельзя. И именно тогда было решено насильно сделать из этих русских людей другую нацию.

Народ начали ломать через колено, запрещать всё русское – книги, образование. В качестве языка им была навязана смесь малоросского диалекта с многочисленными германизмами и заимствованиями из польского, смесь неуклюжая и нелепая. Для тех, кто продолжал считать себя русскими были открыты концлагеря Талергоф и Терезин, где русскость выбивалась с помощью пыток и виселиц. А ещё, новослепленному народу нужна была история. И её тоже состряпали из всего, что было под рукой, взяв за основу историю запорожского казачества, наплевав при этом на то, что запорожские казаки всегда гордо называли себя русскими.

У Австро-Венгерской империи получилось. Более того – проект оказался настолько успешным, что пережил и саму империю и даже начал распространяться на другие территории, которые исторически находились в составе общего русского государства. Пик этого распространения пришёлся на тот период, когда вся Украина получила независимость в результате распада СССР.

Ползучее наступление западной Украины на всю остальную страну не обошлось без мощной поддержки со стороны достаточно большой диаспоры в Канаде, которая всегда отличалась националистическими взглядами, так как многие представители этой диаспоры были беглыми бандеровцами и полицаями. К тому же распространение «западенства» на всю остальную Украину идеально соответствовало исторической мечте коллективного запада: отсечь Украину от исторического русского государства не только территориально, но и ментально, сделать русских по сути людей, врагами таких же русских. И в 2014 году этот план победил. По сути вся Украина, кроме ушедшего Крыма и восставшего Донбасса, оказалась под властью западноукраинской идеологии. Сам постмайданный президент Порошенко заявил о том, что галичане являются основой украинской государственности.

Но всем известно, что как вы корабль назовёте, так он и поплывёт. И украинская государственность такая же лживая и двуличная, как и та идеология, на которой оно держится. Один из главных пропагандистских жупелов западной Украины – единство страны, но этого единства нет и в помине. Все животные равны, но некоторые животные равнее других. Жители западной Украины относятся к остальному населению Украины свысока, считая себя высшим сортом, элитой. Причём остальные жители Украины тоже ранжируются, в зависимости от региона проживания. Чем дальше на восток – тем сорт ниже. Народ Донбасса на западной Украине и вовсе не считают за людей, особенно после того, как он посмел высказать своё резкое неприятие всех процессов, происходящих в стране. Интересно будет вспомнить, что когда на западной Украине случилось страшное наводнение народ Донбасса собирал деньги и помощь для западной Украины, от чистого сердца и не деля никого по сортам. Не догадываясь, чем впоследствии западная Украина Донбассу отплатит. И то, что происходит вокруг эвакуации украинских граждан из Уханя – явление того же порядка. Западная Украина, постоянно декларирующая единство всей Украины, с лёгкостью готова отказаться от своих граждан, которые, скорее всего даже не несут никакой угрозы и дискомфорта для жителей того региона, где будут размещены.

Несмотря на то, что история вроде бы не политическая, она на деле показывает, чего стоит «единство Украины» и что ожидает эту страну в будущем.

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-chto-pokazal-bunt-zapadnoj-ukrainy-protiv-jevakuirovannyh-iz-uhanja-113283