Свобода Слова и миф о США

Недавно стало известно, что в самой свободной стране мира, Соединённых Штатах Америки, около двух третей населения, или где-то 60 процентов, боятся высказывать свои политические взгляды. Это показало свежее социологическое исследование Института Катона и YouGov.

Что же случилось с «самой свободной страной мира»? Да ничего особенного. Просто политкорректность и всеобщая толерантность. Две отличные дорожки к тоталитаризму, тому самому, который голливудские режиссёры так любят показывать в своих антиутопиях. Да и то, что происходит сейчас тоже не ново. Вы же помните «маккартизм», массовое преследование граждан США с левыми взглядами, самые настоящие репрессии в результате которых многие были вынуждены покинуть страну, а кто-то оказался и в тюремной камере.

Кстати, насчёт тюремных камер. Сейчас уже тоже намекают. Например, совсем недавно Майкл Макфолл — бывший посол США в России, а ныне профессор одного из университетов и достаточно видный деятель демпартии США, уже пригрозил сторонникам Трампа репрессиями. Пригрозил прямо, не стесняясь. Прямо так и заявил – отказывайтесь, мол, от поддержки Трампа, а то, в противном случае, когда мы победим, мы обязательно за вами придём и вам мало не покажется.

Первой поправкой к Конституции США является поправка о гарантированной свободе слова. Свобода слова, это, наверное, самый главный пропагандистский лозунг США, который декларируется как основа основ американской демократии. США обожают попрекать отсутствием свободы слова другие страны, в том числе и Россию. Но вряд ли в России кто-то боится высказывать своё мнение. Более того – свобода слова в России порой переходит в самую настоящую вседозволенность, когда допускается всё что угодно, не исключая и оскорбления.

Ну да ладно, вернёмся к США. То, что происходит сейчас – трудно назвать даже сумасшествием. Больше чем половине страны фактически закрыли рот. Без всяких директив сверху, без запретов и законов. Просто иногда высказать своё мнение бывает очень опасно. Особенно, если называть вещи своими именами. Не единичны случаи увольнений, когда кто-то допускал в разговоре какую-нибудь вольность, или же попросту не был согласен с линией «партии и правительства». Я прекрасно понимаю, что в США идёт внутренняя политическая борьба, но она принимает совсем уж какие-то извращённые формы. Власти штатов и городов, если они являются сторонниками демократов, ведут непримиримую борьбу с властью федеральной, полностью наплевав на интересы своего народа и своей страны. Такое впечатление, что демократы сейчас хотят довести ситуацию в стране до состояния «чем хуже, тем лучше». Правда, не совсем ясно, как они потом собираются останавливать этот сошедший с рельс на огромной скорости поезд.

Первой жертвой в этой беспощадной внутренней политической борьбе стала свобода слова. Большинство крупных изданий, ТВ каналов, интернет медиа в США контролируются демократами, и именно они продавливают все эти современные модные идеи в массы. Полиция оказалась плохой и ненужной, погромщики – мирными протестующими, Джордж Флойд, с вовсе не безупречной биографией, – святым. Это фактически догмы, против которых нельзя возражать. Будешь возражать – тебя могут заклеймить расистом, фашистом, выгнать с работы, или изгнать из учебного заведения. И никакой суд вам не поможет, потому что он априори будет стоять на той стороне, которая и продвигает эту «политкорректность и толерантность».

Но тут есть и оборотная сторона медали. С одной стороны, сейчас все рейтинги показывают, что шансы Дональда Трампа выиграть президентские выборы сильно уступают шансам Джо Байдена. С одной стороны – поверить можно. Полностью провалена борьба с эпидемией коронавируса, сильное падение экономики и беспощадно промывающая мозги демократическая пропаганда. Но, не всё так однозначно. Социология полностью дискредитировала себя и перед предыдущими выборами утверждая, что Дональд Трамп не может победить ни при каких условиях, а ещё – не забывайте про 60 процентов, которые боятся сказать, что думают на самом деле.

Эти 60 процентов могут просто не учитываться во всех предвыборных опросах, так как, либо могут сознательно лгать, что они за Байдена, либо вообще не участвовать в этих опросах. Так что сюрпризы вовсе не исключены. Другое дело, что это прекрасно понимают и демократы, и именно поэтому стремятся подстелить себе соломки в виде всё того же голосования по почте.

Но сейчас ясно одно. Соединённые Штаты Америки изменятся до неузнаваемости. Вне зависимости от того, кто победит. Главное, что в любом случае не победит здравый смысл.

Голос Мордора, специально для News Front

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Источник: https://nstarikov.ru/svoboda-slova-i-mif-o-ssha-117633