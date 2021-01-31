Дворец у Путина, конечно же, есть. Великолепный, шикарный дворец. Только выглядит он не совсем так, как в расследовании Навального, или даже в фильмах MASH и ТВ-канала «Россия 1». И большинство жителей России всё знают про этот дворец и видят его каждый день

Нет, это даже не Кремль, как, наверное, многие подумали. Этот дворец куда больше и роскошнее. Масштабы вообще не сравнимы. И строится он очень и очень давно, ещё с тех пор, как Путин даже не был президентом, а просто премьером.

Этот дворец – дагестанские мужики из Ботлиха, которые взяли в руки охотничьи ружья и первыми встали на защиту большой России. Этот дворец – очищенная от террористов, вернувшаяся к нормальной жизни Чечня и современный Грозный, красивый и современный город.

Этот дворец – те годы, когда простые российские люди почувствовали, что оказывается можно жить, а не выживать. Что не нужно постоянно думать, а что же кушать завтра, что можно покупать бытовую технику, автомобили, квартиры и даже ездить отдыхать куда-нибудь в Турцию. Да, это сейчас может показаться чем-то банальным и даже глупым, но те, кто на собственной шкуре ощутил всю прелесть 90-х – с вами не согласятся. Сейчас многие говорят, что вы, мол, пугаете нас этими 90-ми. Но так могут говорить только те, кто тогда не жил. Вернее – не выживал.

Дворец Путина – это «Авангард», «Посейдон», новые самолёты, танки, бронетранспортёры, что непрерывным потоком сейчас идут в армию. Это СУ-57, красавец, созданный в новой России практически с ноля, не являющийся переделкой, или какой-то модификацией. Это солдаты, сытые и здоровые, в красивой добротной форме. Опять, вспомните Ботлих 1999 года, когда боеспособную войсковую группировку пришлось собирать по всей стране. Это офицеры, которые получают нормальные зарплаты и которые гордятся тем, что они служат Родине. Просто вспомните, что в те же 90-е военные стыдились своей формы. В войсковых частях буквально нечего было жрать, а армию пинали все, кому ни лень.

Дворец Путина – это тысячи километров новых дорог, многополосных, скоростных, которых в России строится всё больше и больше. И машины на этих дорогах – да, иномарки, но в огромном своём количестве сделанные в России. Да и новые ВАЗы уже никто не называет «вёдрами с болтами». А «Газелей» — собрано уже невероятное количество и этот автомобиль стал настоящим работягой.

Дворец Путина – это «Суперджет», который бесконечно и незаслуженно ругаем. Самолёт летает и вполне себе успешно, а детские болезни постепенно лечатся. Это МС-21, совершенно новый, передовой гражданский самолёт, который совсем скоро пойдёт в серию. Это и другие проекты, которые сейчас разрабатываются для гражданской и военной авиации. Это космодром «Восточный», к которому тоже много претензий, но, тем не менее, он построен и уже начал функционировать. Это новые космические ракеты, новый космический корабль, который совсем скоро совершит свой первый испытательный полёт.

Дворец Путина – это целый Крым. Видите, какой наглец этот Путин? Целый полуостров, населённый русскими людьми, который долгие годы мечтал вернуться домой – теперь в составе России. И там тоже продолжается строительство этого бесконечно огромного дворца Путина – в виде скоростных автомагистралей, водохранилищ, больниц, школ, электростанций. Дворец Путина – это Крымский мост.

Дворец Путина – это три вакцины от коронавируса, разработанные в России в кратчайшие сроки. Очень немногие страны в состоянии это сделать, даже среди развитых и «цивилизованных». Вот знаменитый институт Пастера во Франции – не смог и отказался от дальнейшей разработки. Дворец Путина – это то, как Россия выходит из эпидемии: с открытыми театрами, музеями, магазинами в то время, как в других странах длится бесконечный локдаун и даже введён комендантский час.

Я ещё очень много могу написать о дворце Путина, но, наверное, это лишнее. Люди и так всё видят своими глазами. А те, кто видел 90-е – могут и сравнивать. Наверное, именно поэтому и нет никакой базы для протестов, а контингент выходящий на всяческие акции составляет некую статистическую погрешность. И как бы ни качали ситуацию, всё равно не получается убедить простых людей выходить на улицы. Никакими дичайшими историями про «отравления», про «дворцы», ни при каких условиях, даже таких сложных как эпидемия, когда реально пострадали очень многие простые люди, потерявшие работу и доходы. Просто эти люди верят, что всё наладится. И они правы.

Вы уж простите меня за пафосность, да, может и перегнул палку. И прекрасно знаю, что в России далеко не всё безоблачно и проблем есть масса. Есть и бедные люди, есть и плохие дороги, есть и коррупция и вороватые чиновники. Но это означает только одно – дворец Путина не построен даже и на четверть. Возможно, полностью его никогда и не построят. Потому что ничто никогда не бывает идеальным. А дворец Путина – это и дворец для каждого гражданина России, вся огромная страна, которую надо строить и строить. Хотите жить во дворце? Стройте его.

Голос Мордора, специально для News Front