Зачем Медведев взял вину за Катынь?
В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», обсуждали вопросы истории. В частности, речь зашла о различных трактовках истории, а также о том, кому те или иные её трактовки выгодны.
P.S. Предыдущие выпуски:
- Британия и конфискация, Турция в Сирии
- Коронавирус, зачем и кто демонизирует Китай
- Что задумал Путин — Конституция и новое Правительство
- Импичмент Трампу, Brexit и червивое «Яблоко»
- Советско-финская война. Что правда, а что ложь?
- НАТО или НЕНАТО. Союз с Лукашенко
- Кому нужен закон «о насилии над семьей»
- Как шведы Эстонию продали. Враг моего врага мой друг
- Если исчезнет Россия, сразу исчезнет и Украина
- Транзит газа через Украину. Новая книга о Сталине
Источник: https://nstarikov.ru/zachem-medvedev-vzjal-vinu-za-katyn-113246
Надо быть смелым чтобы отвечать за поступки, в случае с Чернобылем поначалу все отрицали.
Надо быть УМНЫМ чтоб СВОЮ вину ограничить и определить и ЧУЖОЙ не брать а при случае ШАНТАЖИРОВАТЬ виновника. Польше армия Андерса и ЕЁ бесчинства в Катыне ещё икнутся смертельно
И делать это нужно сразу, а не по прошествии времени. Даже если и расстреляли этих поляков, в то время и за большее не укоряли. А сейчас уже и не поймёшь чья там вина, срок давности ещё никто не отменял.
Ну в то время было много жуткого и удивительного и не надо ЭТО тянуть в СЕГОДНЯ.
Потому признали и поставили ТОЧКУ.
А вот Польша НЕ признала.
Это её и убьёт
а не оттуда ли этот выкрик Арановского ,протеже Медведева ,что Россия не преемница преступлений СССР.Путин уже отбил у них этот козырь ,новым обвинением Польши и ещё неизвестно что он напишет в статье.Но все равно выглядит ,как шаг вперед,два назад
А что Вы преемница Землячки-Залкинд? Вот и Арановский не считает себя преемником Ежова. И Польша тут непричём.
Да там белых пятен на Антарктиду хватит, все на косвенных, архивов то ли нет, то ли уничтожены а может и есть но никто раскрыть не хочет. Закрыть это дело в ввиду недоказуемости и срока давности самое правильное.
Архивы есть. Дело закрыто но СЕКТЕРНО.
“Даже если и расстреляли этих поляков” – ага, немецким оружием и немецкими же патронами? И захоронили на даче НКВД где семьи отдыхали?
А немецкое оружие и патроны для того времени совсем недоступны были? Вот если бы патроны от АК нашли тогда бы и задумались. Ну а дачи НКВД, сколько же их было, что все расстрелянные поляки поместились. Нет это доказуха косвенная, надо читать немецкое расследование и искать в нем противоречия.
Не только немецким а и из наганов. Там все расстреливаои и НКВД и немцы и поляки СВОИХ и последнее самое ВАЖНОЕ и ещё выстрелит
И все в Катыне? Точно?
В Катыне найдены только(!) немецкие гильзы и пули.
“А немецкое оружие и патроны для того времени совсем недоступны были?” – нет, не были. Но зачем усложнять. Да еще и на даче (территория не малая) закапывать на многие годы делая ее рассадником заразы. Вы не забывайте – “обвинение” говорит о расстреле поляков в Катыни в 1940 году – войны еще нет и будет ли не известно.
Кстати, поляков укладывали как сардины – ровными слоями. НКВД так не делали.
Интересный сайт на эту (и другие) тему: battlefield.ru – народ профессионально обсуждает.