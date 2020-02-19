Главная » История, Мировоззрение, Политика

Зачем Медведев взял вину за Катынь?

15:29. 19 февраля 2020 183 просмотра 13 коммент. Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», обсуждали вопросы истории. В частности, речь зашла о различных трактовках истории, а также о том, кому те или иные её трактовки выгодны.

Николай Стариков: зачем Медведев взял вину за Катынь?
 
 
 

Скачать аудио

P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/zachem-medvedev-vzjal-vinu-za-katyn-113246

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крутится вертится шар голубой. Часть I Ингерманландия
... (по логике должны были монголов винить). А кто виноват? И как... «попали» на границы Ингерманладндии, которая взяла и тут же в срочном..., мол, решили: «на сегодня хватит, зачем медведя дразнить, уже и так, в...
Диалог с Фиолетовым.
...необходимое навязать ему чувство вины, чем глубже существо ... пойти к медведю.Пришли все к медведю, медведь выслушал всё... вредные привычки… Фиолетовый, взял меня за руку, пространство...!» Фиолетовый улыбнулся, спросил «Зачем ты шевелишь языком когда мысленно...
Сокровенное(Огненная Библия)
...фарисеи) и говорят: 2 зачем ученики Твои преступают предание старцев... Иеремию, который говорил: и взяли тридцать сребренников, цену Оцененного,...ноги у него — как у медведя, а пасть у него — ...10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в...
Глава 4. Что и каким образом
...вопросах его концепции, ─ взялись за критиканство. Самое простое...личную эволюцию, и зачем это эволюционное совершенство? Зачем, собственно, «напрягаться.... Вот, допустим, натуральное вино – это нектар. Этот ... свежее мясо. Если медведь с голоду схватит свежее...
К годовщине Великой Победы: дневник партизана Дзяковича — уникальный исторический документ
... какого-то вина немецкого производства (гадость), мятую картошку взяли в столовой, которой...немцев. Филипп вчера пришёл недовольный – зачем я сжёг Овчинки. Видишь ли...район, Гомельская области. [92] Убить «медведя» – расправиться с пособниками гитлеровцев. [93...
Крушение самолёта в Египте. Новые данные. Приостановка полётов в Египет
... потоки», — сказал Дмитрий Медведев. Медведев также отметил, что багаж ... на взрывное устройство. Но зачем, интересуется автор, США спешит..., запрещена в России) взяла ответственность за авиакатастрофу днем 31...тем, и другим стоит винить лишь себя. Учитывая ...

13 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12032 8940
    Sergeev 19 февраля 2020 в 17:01

    Надо быть смелым чтобы отвечать за поступки, в случае с Чернобылем поначалу все отрицали.

    Ответить
    1
    • 14536 1066
      ХОХОЛSergeev 19 февраля 2020 в 17:48

      Надо быть УМНЫМ чтоб СВОЮ вину ограничить и определить и ЧУЖОЙ не брать а при случае ШАНТАЖИРОВАТЬ виновника. Польше армия Андерса и ЕЁ бесчинства в Катыне ещё икнутся смертельно

      Ответить
      1
      • 12032 8940
        SergeevХОХОЛ 19 февраля 2020 в 18:14

        И делать это нужно сразу, а не по прошествии времени. Даже если и расстреляли этих поляков, в то время и за большее не укоряли. А сейчас уже и не поймёшь чья там вина, срок давности ещё никто не отменял.

        Ответить
           
        • 14536 1066
          ХОХОЛSergeev 19 февраля 2020 в 18:17

          Ну в то время было много жуткого и удивительного и не надо ЭТО тянуть в СЕГОДНЯ.
          Потому признали и поставили ТОЧКУ.
          А вот Польша НЕ признала.
          Это её и убьёт

          Ответить
             
          • 6630 5160
            маринаХОХОЛ 19 февраля 2020 в 18:37

            а не оттуда ли этот выкрик Арановского ,протеже Медведева ,что Россия не преемница преступлений СССР.Путин уже отбил у них этот козырь ,новым обвинением Польши и ещё неизвестно что он напишет в статье.Но все равно выглядит ,как шаг вперед,два назад

            Ответить
               
          • 14536 1066
            ХОХОЛмарина 19 февраля 2020 в 18:44

            А что Вы преемница Землячки-Залкинд? Вот и Арановский не считает себя преемником Ежова. И Польша тут непричём.

            Ответить
               
          • 12032 8940
            SergeevХОХОЛ 19 февраля 2020 в 18:37

            Да там белых пятен на Антарктиду хватит, все на косвенных, архивов то ли нет, то ли уничтожены а может и есть но никто раскрыть не хочет. Закрыть это дело в ввиду недоказуемости и срока давности самое правильное.

            Ответить
               
          • 14536 1066
            ХОХОЛSergeev 19 февраля 2020 в 18:45

            Архивы есть. Дело закрыто но СЕКТЕРНО.

            Ответить
               
        • 8352 2558
          krikunolegSergeev 19 февраля 2020 в 18:26

          “Даже если и расстреляли этих поляков” – ага, немецким оружием и немецкими же патронами? И захоронили на даче НКВД где семьи отдыхали?

          Ответить
          1
          • 12032 8940
            Sergeevkrikunoleg 19 февраля 2020 в 18:42

            А немецкое оружие и патроны для того времени совсем недоступны были? Вот если бы патроны от АК нашли тогда бы и задумались. Ну а дачи НКВД, сколько же их было, что все расстрелянные поляки поместились. Нет это доказуха косвенная, надо читать немецкое расследование и искать в нем противоречия.

            Ответить
               
          • 14536 1066
            ХОХОЛkrikunoleg 19 февраля 2020 в 18:46

            Не только немецким а и из наганов. Там все расстреливаои и НКВД и немцы и поляки СВОИХ и последнее самое ВАЖНОЕ и ещё выстрелит

            Ответить
               
          • 8352 2558
            krikunolegХОХОЛ 19 февраля 2020 в 18:51

            И все в Катыне? Точно?

            В Катыне найдены только(!) немецкие гильзы и пули.

            Ответить
               
  • 8352 2558
    krikunoleg 19 февраля 2020 в 18:49

    “А немецкое оружие и патроны для того времени совсем недоступны были?” – нет, не были. Но зачем усложнять. Да еще и на даче (территория не малая) закапывать на многие годы делая ее рассадником заразы. Вы не забывайте – “обвинение” говорит о расстреле поляков в Катыни в 1940 году – войны еще нет и будет ли не известно.

    Кстати, поляков укладывали как сардины – ровными слоями. НКВД так не делали.

    Интересный сайт на эту (и другие) тему: battlefield.ru – народ профессионально обсуждает.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)