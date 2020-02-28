В новом выпуске видеоблога, снятом совместно с проектом «Политраша», обсуждали новые вызовы и угрозы, стоящие перед лицом России, Украины и Евросоюза.

Хронометраж:

0:26 — Почему рейтинг Зеленского снизился почти в два раза?

11:40 — Можно ли назвать стихийными протесты у санатория на Украине, куда привезли эвакуированных из КНР?

16:10 — Украинцы не захотели эвакуироваться с лайнера: как государство должно защищать своих граждан?

19:06 — Почему Россию вновь пытаются обвинить во вмешательстве в выборы в США?

25:28 — Обратится ли Европа к России за помощью в вопросе безопасности?

Николай Стариков: новые вызовы и угрозы — Россия, Украина, Евросоюз

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/novye-vyzovy-i-ugrozy-rossija-ukraina-evrosojuz-113476