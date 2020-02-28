Новые вызовы и угрозы — Россия, Украина, Евросоюз
В новом выпуске видеоблога, снятом совместно с проектом «Политраша», обсуждали новые вызовы и угрозы, стоящие перед лицом России, Украины и Евросоюза.
Хронометраж:
0:26 — Почему рейтинг Зеленского снизился почти в два раза?
11:40 — Можно ли назвать стихийными протесты у санатория на Украине, куда привезли эвакуированных из КНР?
16:10 — Украинцы не захотели эвакуироваться с лайнера: как государство должно защищать своих граждан?
19:06 — Почему Россию вновь пытаются обвинить во вмешательстве в выборы в США?
25:28 — Обратится ли Европа к России за помощью в вопросе безопасности?
P.S. Предыдущие выпуски:
- Великая Победа — не вопреки, а благодаря Сталину
- Эрдоган, Сирия, Британия без ЕС
- Зачем Медведев взял вину за Катынь?
- Британия и конфискация, Турция в Сирии
- Коронавирус, зачем и кто демонизирует Китай
- Что задумал Путин — Конституция и новое Правительство
- Импичмент Трампу, Brexit и червивое «Яблоко»
- Советско-финская война. Что правда, а что ложь?
- НАТО или НЕНАТО. Союз с Лукашенко
- Кому нужен закон «о насилии над семьей»
Источник: https://nstarikov.ru/novye-vyzovy-i-ugrozy-rossija-ukraina-evrosojuz-113476