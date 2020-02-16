Главная » Невероятное в мире, Политика

О ситуации в Боливии

22:53. 16 февраля 2020 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Сжатый, но весьма информативный обзор по ситуации в Боливии и о том, как местные социалисты планируют взять реванш у заправил фашистского переворота.



Разумеется, Аньес и стоящие за ней генералы связанные с США, будут всеми силами мешать такому развитию событий, так что попытка реализовать никарагуанскую схему далеко не факт, что будет реализована.

Стоит отметить, что судья Конституционного суда Боливии 14 февраля объявил, что нахождение у власти Жанин Аньес является незаконным и не подкреплено какими-либо существенными юридическими обоснованиями. Другой вопрос, что нарушев все возможные правовые нормы при захвате власти, Аньес и другие путчисты, будут игнорировать и иные правовые нормы. К законности это разумеется не имеет никакого отношения, но где фашизм, а где законность.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5644784.html

Метки: боливия, моралес, фашизм, харламенко, южная америка

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Боливия и контрреволюция: как свергли Эво
...быть интересны для понимания ситуации в Боливии.Читателям стоит также обратить...лифтов.Боливия также прекрасно иллюстрирует логику эквивалентностей Лаклау: когда ситуация ...участие ОАГ, которое могло успокоить ситуацию, было отвергнуто оппозицией, которая...
Переворот в Боливии — это не удивительно
...комментарием по сложившейся в Боливии ситуации к известному историку и...второй вариант – видимо, ситуация в Боливии действительно зашла так далеко,.... Уникальной может быть ситуация в тот или иной...не виноваты в сложившейся ситуации. Эво Моралес должен был...
Парламент Боливии не смог отправить в отставку Эво Моралеса
...власти, высший законодательный орган Боливии фактически заявил о непризнании ...так что ситуация продолжается развиваться - значительная часть населения Боливии не признает ...убить, чем история напоминает ситуацию с Януковичем)Последствия столкновений с...
Переворот в Боливии
... вроде украинского.Ключевые различия ситуаций в Венесуэле и Боливии следующие:1. Партия...хватило для переворота.5. Эконика Боливии, зависящая от экспорта полезных ... будет идти с неослабевающим напряжением.Боливию немного жалко - Моралес немало сделал...
Литиевый проект в Боливии будет возобновлен
Литиевый проект в Боливии будет возобновленВоенный переворот в Боливии в воскресенье установил...ситуации и отметило, что добыча нефти и газа иностранными компаниями в Боливии... политической неопределенности затруднит для Боливии увеличение ее добычи таких ...
Двоевластие в Боливии
...Чоке является представителем коренных народов Боливии, составляющих большинство населения.Последний заявил...отказывается считать Аньес законным президентом Боливии.Де-юре образовалось двоевластие -...Аньес в любом виде текущей ситуации играет на руку путчистам....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)