О ситуации в Боливии

Сжатый, но весьма информативный обзор по ситуации в Боливии и о том, как местные социалисты планируют взять реванш у заправил фашистского переворота.Разумеется, Аньес и стоящие за ней генералы связанные с США, будут всеми силами мешать такому развитию событий, так что попытка реализовать никарагуанскую схему далеко не факт, что будет реализована.Стоит отметить, что судья Конституционного суда Боливии 14 февраля объявил, что нахождение у власти Жанин Аньес является незаконным и не подкреплено какими-либо существенными юридическими обоснованиями. Другой вопрос, что нарушев все возможные правовые нормы при захвате власти, Аньес и другие путчисты, будут игнорировать и иные правовые нормы. К законности это разумеется не имеет никакого отношения, но где фашизм, а где законность.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5644784.html