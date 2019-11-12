10 ноября президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Редакция Караулов Лайф обратилась за комментарием по сложившейся в Боливии ситуации к известному историку и публицисту Николаю Старикову. По его мнению, отставка Моралеса является смещением человека, неугодного Вашингтону.

Эво Моралес – первый представитель коренного населения Латинской Америки (индеец), бывший на посту президента Боливии, друг России (считает, что своеобразный буфер между США и другими странами), подал в отставку. Как по-Вашему, на фоне того обстоятельства, что Моралес – друг РФ, состоявшийся в Боливии переворот можно посчитать влиянием США?

— Я думаю, что в оценке того, что происходит в Боливии, нужно исходить из фактов. Раньше Соединенные Штаты Америки, которые до сих пор считают Латинскую Америку своим внутренним двором, осуществляли смену неугодных им правителей путем государственных военных переворотов. В основном, именно военных. Последние десятилетия эти технологии были заменены на технологии так называемых цветных революций. То есть теперь смена неугодных правителей осуществляется путем массовых беспорядков, замаскированных под возмущенных граждан. Подовом для таких действий в 99% случаев являются выборы. Но не нужно думать, что либо процесс выборов, либо их результат действительно выводят кого-то на улицу.

Ведется заранее большая подготовительная работа. В первую очередь, с элитой. С правоохранительными органами. И когда происходит выборный процесс, дальше работа ведется по одной и той же схеме: разговоры о том, что выборы будут сфальсифицированы; заявления определенных людей; озабоченность иностранных государств; вывод людей на улицы – среди демонстрантов должны быть обязательно специально обученные погромщики и руководители, направляющие энергию толпы и умеющие её заводить. Ну а далее перед властью ставится не очень приятный для нее ультиматум: либо разрастание этих беспорядков с человеческими жертвами с перспективой попасть под суд по обвинению в убийстве людей, либо добровольный уход в отставку. Эво Моралес выбрал второй вариант – видимо, ситуация в Боливии действительно зашла так далеко, что бороться он посчитал для себя неприемлемым и неправильным.

Но не нужно думать, что это что-то уникальное. Уникальной может быть ситуация в тот или иной месяц, в тот или иной год, но в целом, перед нами одна и та же технология, когда так называемые демократические выборы являются всего лишь поводом для смещения неугодных Америке президентов. Ну а что касается России, то здесь, наверное, не стоит удивляться, что американцы это все научились осуществлять и поставили на поток, стоит порадоваться, что Эво Моралес находился у власти так долго, потому что традиции смены власти в латиноамериканских государствах действительно таковы, что власть там менялась практически по первому требованию Вашингтона.

Ну и последний вывод, который напрашивается: несмотря на то, что технология отработана, она не всегда дает нужный результат. Пример тому – Венесуэла, где все происходило по той же самой схеме: недовольство, заявления Соединенных Штатов Америки, выборы, объявление выборов нечестными и даже новая технология – признание неизвестно кого президентом Венесуэлы просто за то, что (как сказал Путин) он вышел на площадь, поднял глаза к небу и назвал себя президентом.

Как думаете, Николай, можно ли ожидать того, что в сторону Москвы поступят какие-либо обвинения в происходящем? Боливия же сотрудничала с «Росатомом».

— Москва обязательно будет обвинена во всем, в чем только можно и нельзя её обвинить. Но обвинить Россию в каких-то неприглядных действиях в Боливии будет сложно. Но для боливийских граждан придумают, и это просто для того, чтобы показать им «правильность» выбранного ими пути. Мы просто должны сделать из этого определенный вывод: Латинская Америка от нас далеко, наша экономика, к сожалению, не в очень хорошем состоянии. Играя на такой далекой «Великой шахматной доске», как говорил Бжезинский, нам все-таки нужно соизмерять свои возможности с отдаленностью расстояний. Нам просто нечего противопоставить американской мощи в столь отдаленном уголке от наших государственных границ.

Есть мнение также о том, что США вовсе не виноваты в сложившейся ситуации. Эво Моралес должен был пойти на четвертый президентский срок, и его переизбрание противоречило бы существующей в Боливии Конституции. Поэтому отставка в данном случае закономерна.

— А свержение Януковича – не противоречит никакой Конституции? Мне кажется, оно тоже противоречит конституции, но, тем не менее, США как-то этого не заметили. Поэтому давайте не будем сосредотачиваться на букве закона. Соединенные Штаты произвольно трактуют эту букву в ту сторону, которая выгодна им. Я предлагаю и нам как-то поспокойнее относиться к этим вопросам, не считая, что среди многих законов и их формулировок мы сможем найти оправдание действиям США. Они действуют по принципу «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» (как писал Крылов). Это и есть главное оправдание. Поэтому Соединенные Штаты свергли не союзника – это было бы громко сказано – а человека, который был положительно настроен к нашей стране и проводил политику, которая не устраивала Вашингтон. По принципу «враг моего врага – мой друг» Эво Моралес был нашим другом. А это значит, что его свержение – это удар в том числе и по позициям России в Латинской Америке.

Источник: https://nstarikov.ru/perevorot-v-bolivii-jeto-ne-udivitelno-110228